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【匯控預測】分析料匯控中期稅前利潤跌逾兩成　或不會進一步回購

29/07/2022

　　匯控(00005)將於下周一（1日）公布中期業績。市場預期匯控今年上半年列帳基準除稅前利潤介乎79.4億至81.7億（美元．下同），較去年同期108.39億元，按年下跌24.6%至26.8%。單計第二季，預計列帳基準稅前利潤錄約38億至39億元，較去年同期50.39億元，按年跌22.6%至24.6%。

 

（資料圖片）


　　據《彭博》綜合券商預測，單計第二季，集團經調整稅前利潤介乎32.52億至44.93億元，較去年同期55.6億元，按年跌19.2%至41.5%，中位數為約35.65億元，按年跌35.9%。以此計算，料上半年經調整稅前利潤約91.25億元，較去年同期119.5億元，按年跌23.6%。

　
次季預期信貸損失撥備拖累盈利表現 料派中期息7至8美仙

　
　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，預期匯控中期業績表現將會「幾差」，預期在加息環境下，該行的利息收入將會錄得按年及按季增長，但在其他收入方面，如佣金收入，則擔憂或出現明顯倒退，因市況波動，來自俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務或未能「賺咁多」，而今年第二季不少本港銀行分行亦要關閉，故料理財產品銷售方面將錄大顯倒退，將拖累匯控其他收入的表現，料其收入變化不大或錄輕微升幅。


　　他指出，市場預期匯控第二季預期信貸損失（ECL）將錄7至8億美元的撥備，故即使其收入持平增長，料上述撥備將會影響其列帳基準稅前利潤的表現，預期匯控的營運成本也會上升，料第二季匯控列帳基準稅前利潤錄約38億至39億美元，按年將錄逾兩成跌幅，預期中期派息7仙至8美仙，認為匯控難以大增派息，「但派得少過舊年又好難解釋」，而市場亦關注其普通股權一級資本率（CET1）的情況，認為匯控未必能作出進一步的回購。

　
分拆亞洲業務將減少匯控自身資產規模及盈利

　
　　對於中國平安(02318)要求匯控考慮以分拆亞洲業務獨立上市等方式改善回報，他表示，儘管匯控把業務焦放在亞洲，但認為匯控不可能作上述分拆，除了匯控管理層早前已表示不會作上述分拆外，指匯控的賣點為全球化，分拆將使匯控失去全球布局的優勢，而且匯控規模龐大，分拆將需要不少時間及成本，亦認為分拆亞洲業務將減少匯控自身的資產規模及盈利，或使其信貸評級受到影響，有可能使旗下的債券也受到影響，形容為「牽一髮而動全身」。


　　他續指，平保的舉動很正常，因亞洲業務的股本回報率（ROE）較高，分拆這部分業務上市將會帶動估值上升，亦認為匯控短時間內不會再提遷冊，預期短期內匯控股價將會跟隨大市走勢，「無乜方向」，因為其業績乏善可陳及預期缺乏回購動作等，對股價不會有太過利好或正面消息。

　
匯控或未能進一步回購股份

　
　　多家券商均預測匯控上半年列賬基準除稅前利潤跌約25%，其中，高盛估計匯控半年列帳基準除稅前利潤按年跌25%至80.9億元，列帳基準收入為251.5億元，按年跌2%。次季淨利息收入料升10%，而季內淨息差將按季擴闊9點子，較首季的按季擴闊7點子加快。


　　另外，摩根士丹利表示，基於匯率的影響，預計匯控第二季普通股權一級資本率（CET1）將低於14%，料為13.7%，亦不預期再公布進一步回購股份。該行估計匯控上半年匯控列帳基準除稅前溢利81.74億元，按年跌24.6%，而第二季淨利息收入料升逾9%至72億元。

 

撰文：經濟通記者吳仲賢

 

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