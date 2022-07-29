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【月結－斷供風波】3千億基金為本救樓市 高息內銀股低位可部署

29/07/2022

　　內房問題愈爆愈大，先前「恒大風暴」引發的債務危機尚未解決，今個月更有斷供爛尾樓事件。中央推出3000億人民幣房地產基金救火，內房股能否重現曙光？另外，持續炎熱的天氣導致內地供電緊張，有哪隻電力股可吼？車股今個月「開倒車」，「蔚小理」是時候買入了？專家會與大家逐一分析！

 

 

（建設銀行網頁截圖）

 

葉尚志：內銀有能力借款予房企解危機


　　內地斷尾樓業主斷供風波自江西景德鎮發起，再度引發市場對內房資金緊拙憂慮，更同時擔心業主發起斷供會禍延內銀。國務院日前批准成立規模高達3000億人幣房地產基金支援出險房企，同時擬向銀行批出2000億人幣低息貸款，希望能撬動銀行向房企合共借貸1萬億人幣以助完成爛尾樓盤。葉尚志強調現時涉及斷供風波的樓盤規模不算太大，合共總額約為5000億人幣，認為事件仍處於可控範圍之內。他提到，中央政策多數是防患於未然，現時聚焦保交樓的目標亦是解決事件的關鍵。


　　葉尚志又指，房地產行業一直處於整頓階段，行業發展二十多年以來都出現許多潛在問題，現時雖然好像一時間爆出多個問題，但其實都是過往積累下來的，如今只是問題逐一浮現而已，是整頓的必經階段，而目前情況已較年前為佳，逐步趨向穩定。


　　部署方面，他預期小型房企將無可避免要遭併購，穩陣投資者投資內房股宜選擇國企或大型穩健民企股份，如越秀(00123)、潤地(01109)及萬科(02202)；另外可按個人風險偏好博入波幅較大的民企股份，但須留意相關風險。
　　內銀股受斷供風波拖累向下，但葉尚志提到現時內銀體系絕對能夠承受相關風險，即使要借出萬億人幣亦不會造成太大負擔；維持建議於低位時部署高息內銀股，如建行(00939)、農行(01288)、中信銀行(00998)等。


黃偉康:電力股可留意潤電、中國電力


　　踏入夏天，內地多個省份天氣持續炎熱，超過13省市曾發出高溫橙色預警，其中浙江南部、福建中東部、江西中部等地，氣溫可達40度以上。早前有內地傳媒報道，當前正處於迎峰度夏能源保供的重要階段，隨著夏季冷負荷不斷釋放，全社會用電需求將繼續攀升，用電高峰期間電力供需將呈現「緊平衡」狀態，電力平衡仍面臨較大壓力。


　　安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，中央控制煤價方面較好，令近期煤價走勢較穩定，減少電力公司的成本壓力，加上受近期天氣因素影響，用電需求大增，對電力股較正面。他又提到，內地製造業仍未復甦，電力股在8月能否進一步上升，視乎工業生產用電需求能否提升。


　　當中，黃偉康較留意潤電(00836)及中國電力(02380)，前者因近期煤價轉趨穩定，相信會對公司營運帶來改善，後者在新能源的佔比較多，受煤價波動走勢的影響較小。至於龍源電力(00916)，他指公司在風電有一定佔比，惟近期受炎熱天氣影響，風電場的運行或受影響，以至股價在7月份表現持續弱勢，並不建議投資者買入。


比亞迪300元料有阻力


　　汽車股在7月有較大回調，當中「蔚小理」今個月累計跌幅頗大，小鵬(09868)回調幅度逾20%，理想(02015)、蔚來(09866)單月亦跌逾10%。


　　事實上，蔚來早前曾發生試車意外，令試車員傷重不治，近日又有理想L9交付前出現兩次試駕事故，理想ONE更被爆行駛中出現故障。黃偉康表示，汽車股由5月中旬開始狂升，多隻車股在6月中更破位，升幅太誇張，出現較大回調屬正常，相信接二連三的車款出現問題，對「蔚小理」的營運影響輕微。


　　他提到，小鵬有向其他企業提供電動車，過去銷售數字亦可觀，疊加汽車補貼等利好政策，有望令業績向好，目前回調至接近5月中旬反彈浪的起步點已有一定值博率。


　　另外，比亞迪(01211)今個月盛傳遭「股神」巴菲特減持，股價曾單日急挫逾11%。黃偉康表示，比亞迪除了受減持消息拖累外，主要對手寧德時代宣布有新的電池技術，吉利更布局電池產業鏈，令比亞迪在電池業務的競爭加劇，股價要突破300元並不容易，短期料在260至300元上落。

 

撰文: 經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒

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