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【陶觀天下】美國加息變調　全球消費降級

01/08/2022

　　美國第二季經濟負增長0.9%，連續第二個月經濟倒退，陷入技術性衰退，與此同時美聯儲加息75點合乎預期，但會後釋放鴿派言論，讓市場預期美聯儲很快就會結束大幅加息模式，不過高居不下的通脹問題真的能在中期選舉前解決嗎？能源價格暴漲已經影響到全球的消費信心，即將到來的經濟寒冬會否比我們設想的還要寒冷？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。


　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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