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【虛幣世界】以太幣被看好，ETC過去一周升幅顯著

01/08/2022

　　隨著以太坊區塊鏈進行改革，以太坊經典 (ETC) 同樣攀升，並成為過去一周升幅最大的加密貨幣之一，上週五曾大升三成至43美元水平，目前則回落至36美元水平。以太坊早前進行重大改革，以「權益證明 (PoS)」機制取代原本的工作量證明 (PoW)，分析指這有機會持續令ETC攀升，因為他是以太幣的原始版本，因此可以確保礦工輕鬆遷移。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報23355.27元(美元．下同)，升0.25%(24小時比較．下同)；以太幣現報1686.29元，升0.49%；艾達幣報0.5221元，升1.16%；瑞波幣報0.3822元，升0.81%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
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