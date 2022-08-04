  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

比亞迪7月銷售佳大行齊祝福股價逼$300　還有哪些車股值博？

04/08/2022

　　踏入8月，內地多間車企陸續公布上月銷售數據，其中比亞迪(01211)新能源車銷量按年升2.2倍，按月升21%，表現始終最標青，獲大行上調目標價，今日(4日)股價最多升逾3%逼近300元大關。另有大行點評其他車股，當中吉利(00175)及廣汽(02338)同樣備受看好，究竟邊隻最值博呢？

 

(比亞迪網頁截圖)

 

比亞迪7月銷量按年升2.2倍按月升21%　麥格理升目標價至357元


　　比亞迪公布，7月新能源車銷量16.25萬輛，按年升2.2倍，按月則升21.2%，而今年首7個月銷量近80.4萬輛，按年升2.9倍。麥格理發表報告指，比亞迪上半年內地新能源車市場份額增長8個百分點至26%，在核心市場的穩健增長和全面的產品組合支持下，預計下半年市場份額將升至30%，並在明年達到32%。另將比亞迪2022至24財年的銷量預測提高30至66%，收入預測提高19至35%，純利預測提高20至44%，目標價由276元上調至357元，予「跑贏大市」評級。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　瑞銀則預期比亞迪2022及23年總銷量將分別達到160萬及220萬輛，主要受產能擴張、新車型貢獻和消費者對電動汽車需求上升的推動，將2022至24年收入預測提高19至36%，淨利潤預測提高27至53%，另比亞迪刀片電池的價格及成本具競爭力，維持「買入」評級，目標價由320元上調7.8%至345元。

 

高盛因應汽車召回微降比亞迪盈利預測　目標價405元不變

 

　　不過，隨著新能源車逐漸普及，其安全隱患也值得關注。國家市場監督管理總局發布最新16期召回信息，其中比亞迪7月擴大召回了52928輛唐DM電動汽車。

 

　　高盛指，比亞迪2021年4月至今累計生產約70197輛唐DM電動車，此次召回是由電池托盤的水分和滲水風險引發，比亞迪已決定檢查所有唐DM的電池托盤，並將更換及重新安裝有問題的零部件。因應事件影響，將比亞迪2022年盈利預測下調1%，假設比亞迪檢查中有一半車輛發現問題，更換總成本預料達約7900萬元人民幣，相當於2022年息稅前利潤預測約0.8%，風險可控，因此維持「買入」評級及目標價405元不變。

 

中央延續免徵新能源車購置稅　7月乘用車零售同比增17%環比降


　　另方面，國務院總理李克強7月29日主持召開國常會議，推動消費繼續成為經濟主拉動力，會議提到，除個別地區外，限購地區要增加汽車指標數量、放寬購車資格限制，打通二手車流通堵點，延續免徵新能源汽車購置稅政策。另上海發改委表示早前為促進汽車消費出台的一系列支持政策，實施近兩個月取得良好成效，其中6月實現銷售額181億元，比去年同期增長9.39%；7月上旬實現銷售額88億元，比去年同期增長13%。

 

　　乘聯會則公布，7月25至31日，乘用車市場零售61.3萬輛，同比增長14%，環比上周增長44%，較上月同期下降21%；乘用車批發87.8萬輛，同比增長53%，環比上周增長85%，較上月同期下降11%。初步統計，7月1至31日，乘用車市場零售176.8萬輛，同比去年增長17%，環比上月下降9%；全國乘用車廠商批發211.9萬輛，同比去年增長40%，環比上月下降3%。

 

麥格理：吉利新能源車銷量大增目標價升至18.7元　小鵬降至98元


　　麥格理指，吉利上半年汽車銷量按年跌3%，與去年下半年比較更跌13%，主要受4月及5月供應鏈受阻影響，但期內新能源車銷量按年大增近4倍，達到11萬輛，為同業中增長速度最快，預期銷量強勁勢頭將在下半年維持，目標價從17.1元上調至18.7元，評級「跑贏大市」。至於理想汽車(02015)，其新旗艦車型L9將於今年8月交付，預期公司下半年銷量達10.7萬輛，按年上升77%，表現優於同業，又料其新能源車市佔率將由2.4%提高至3.5%，目標價由126.3元上調至142.6元，維持「跑贏大市」評級。

 

　　另麥格理指，由於核心市場增長放慢、競爭劇烈及低線城市銷售未見改善，將小鵬汽車(09868)今年至2024年銷量預測分別下調11%、14%及18%，2024年預測由原來賺1.38億元人民幣，下調至錄虧損19.17億元人民幣，目標價由150元降至98元，評級由「跑贏大市」降至「中性」。

 

匯證：7月為淡季銷情料於年底回升　籲買比亞迪理想吉利廣汽

 

　　匯證認為，7月是傳統季度淡季，銷情一般較慢，預期銷情會於年底回升。電動車股中，比亞迪將自第三季起會有較強的盈利能力，而理想明年將進入產品周期加速期，因此給予兩者「買入」評級，目標價分別為443元及184元。傳統代工生產(OEM)方面，吉利下半年通過混能電動車型Emgrand L和其他電動車型提升，加快產品周期；廣汽盈利表現穩定，其傳統內燃機和電動車產品周期加快，同時本土產品組合改善，維持兩者「買入」評級，目標價分別為29元及9.4元。

 

林家亨：毋須憂慮巴菲特沽比亞迪　廣汽埃安銷售佳可留意


　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪7月銷售環比升21%令人滿意，「蔚小理」環比都跌20至25%，而由3月起已連續5個月創紀錄新高。另外，巴菲特將比亞迪股份存入港交所中央結算系統(CCASS)已有3星期，但未聞有行動，料他即使要沽貨，亦會盡量於高位沽，亦不會隨便在市場沽。況且，大戶一樣知道金九銀十旺季臨近，比亞迪短中線都不用擔憂。

 

　　至於近日小鵬指2025年將進入自動駕駛時代，林家亨形容「非常吸引」，但對小鵬沒太大作用，因非其專利，亦不一定能賺錢。而相比自動駕駛，智能駕駛和賣車成績才是「主菜」。對於長汽(02333)最近與英之傑簽代理協議，進軍港澳市場，但其歐拉白貓黑貓品牌，卻因賣一輛蝕一輛已下架；而好貓巴黎貓只針對女性市場。事實上，歐拉性價比較遜。反而廣汽旗下埃安銷售理想，單月可賣出25000輛，比長城及蔚小理好，惟其有份合資的Jeep品牌已宣布退出中國市場，未來料廣汽需作一些撥備。

 

　　比亞迪今日收市升2.5%報295元，最多升3.68%高見298.4元，成交17.29億元。蔚來(09866)則升2.09%報161元，小鵬跌1.43%報89.95元，理想升1.51%報134.3元，吉利升3.64%報18.22元，廣汽升0.27%報7.51元，長汽跌1.95%報12.04元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 


其他車股相關新聞：
《Ａ股焦點》鋰價風向標拍賣落錘，鋰精礦成交價回升，概念Ａ股飆
《中國要聞》７月汽車召回逾３８萬輛，吉利、比亞迪規模居首
《異動股》比亞迪高開近３％，７月汽車銷量按年升１﹒８倍

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

95.000

異動股

00700

騰訊控股

312.000

異動股

00175

吉利汽車

18.220

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.000
  • 00700 騰訊控股
  • 312.000
  • 00175 吉利汽車
  • 18.220
  • 03690 美團－Ｗ
  • 183.800
  • 00880 澳博控股
  • 2.760
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 57.350
  • 目標︰$62.80
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 77.900
  • 目標︰--
  • 06108 新銳醫藥
  • 0.193
  • 目標︰--
  • 00941 中國移動
  • 50.400
  • 目標︰$54.00
  • 02238 廣汽集團
  • 7.510
  • 目標︰$8.51
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.000
  • 00700 騰訊控股
  • 312.000
  • 00388 香港交易所
  • 356.800
  • 00005 滙豐控股
  • 51.600
  • 00941 中國移動
  • 50.400
報章貼士
  • 00136 中國儒意
  • 2.190
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 24.350
  • 目標︰$26.50
  • 01385 上海復旦
  • 33.800
  • 目標︰$34.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/08/2022 16:32  《盤後部署》阿里連續兩日錄資金流出，100天線料為下一個阻力

04/08/2022 17:05  【台海局勢】軍演成為台海局勢新常態？華春瑩:取決於美方怎麼做

04/08/2022 16:33  【長和業績】長和中期多賺4.3%，中期息增至0.84元

04/08/2022 16:33  【長實業績】長實中期純利升54.8%，中期息增至0.43元

04/08/2022 11:50  長江集團:沒有直接持有尚乘數科股權，現正洽售尚乘集團4%權益

04/08/2022 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒３億人幣，買中移動沽長汽

04/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】麥格理跟車股，升吉利、比亞迪目標，降小鵬至中性

29/07/2022 17:32  《嚟緊炒Ｄ乜》首鋼資源中期純利大增，低位吸納賺價兼收息

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》解放軍繞台軍演惹全球關切　滬指轉漲仍未企上三千二
人氣文章

新聞>市場動向

港大打造科技樞紐Tech Landmark 助力香港成為國際創科中心
人氣文章

新聞>財經熱話

比亞迪7月銷售佳大行齊祝福股價逼$300　還有哪些車股值博？
品味生活
生活
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

奢華酒店佛心價意大利食堂！令人有選擇困難症的羅馬方形薄餅、手工肉醬千層麵、烤走地黃油雞、意式糕點
人氣文章

健康大晒

最新疫情｜突破5千宗！新增5,020宗確診，輸入佔247宗！黃大仙醫院爆疫！有病人家屬恩恤探訪後檢測呈陽性，院方正調查感染源頭 6
人氣文章

Foodie What’s On

芋頭控召集！8月限定「芋泥節」市集！逾30間人氣IG店、50款高質芋泥手工甜品！必食芋泥肉鬆吐司／爆餡Bagel／千層蛋糕／流心布丁包！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

離婚不是失敗，而是再贏一次的機會？被人形容劇情狗血的《再婚上流》，卻道出了赤裸裸的現實
人氣文章

港女講男．妮洛

分手後人品盡現！既然分開已成事實，你會選擇禮貌告別，還是撕破臉？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮星廚Chef Table：蘿蔔Taco雞皮鱈魚子醬、北海道象拔蚌刺身配茴香湯、花咲蟹茶碗蒸，一場精彩的cooking show！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
心跳心慌、神不守舍？身體出現4個異常狀況，可能是高血壓！ 中醫：針灸可改善
人氣文章
戀上兩父子已是天荒夜譚？還要一個是老闆、一個是主管，該怎麼離場？ 1
人氣文章
常飲汽水、酸性飲品易崩牙蛀牙！哪些人最易有牙齒侵蝕？6個防止琺瑯質流失貼士分享
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/08/2022 19:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事04/08/2022
《神州經脈》解放軍繞台軍演惹全球關切　滬指轉漲仍未企上三千二
人氣文章市場動向04/08/2022
港大打造科技樞紐Tech Landmark 助力香港成為國際創科中心
人氣文章財經熱話04/08/2022
比亞迪7月銷售佳大行齊祝福股價逼$300　還有哪些車股值博？
人氣文章FOCUS04/08/2022
【FOCUS】高油價似偃旗 天然氣接力飆
人氣文章財經熱話04/08/2022
澳珠恢復免隔離通關惟濠賭股普跌　澳博大折讓供股急插逾一成
人氣文章財經熱話04/08/2022
《午市前瞻》專家指中美早就訪台有共識 炒作晶片消息不宜跟風
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金