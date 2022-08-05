  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】加密貨幣成交量下跌，比特幣及以太幣七連陰

05/08/2022

　　市場靜候非農數據，隔晚美股升跌不一，而主流加密貨幣走勢繼續陰跌，其中比特幣繼續回吐，並企於22000美元水平，以太幣亦失守1600美元關口，比特幣及以太幣亦已經七連陰，而且交易量及波動性繼續下跌，反映有機會繼續向下調整。


　　另外，FACEBOOK母公司META表示，未來將會推出NFT，經過一系列測試階段，NFT集成現已在100個國家/地區的Instagram上進行，社交媒體平台還將增加對 Flow 區塊鏈的支持。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報22658.61元(美元．下同)，升0.16%(24小時比較．下同)；以太幣現報1611.79元，升0.24%；艾達幣報0.5011元，升0.26%；瑞波幣報0.3713元，升0.08%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

96.500

異動股

00700

騰訊控股

320.000

異動股

00175

吉利汽車

18.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.000
  • 00700 騰訊控股
  • 312.000
  • 00175 吉利汽車
  • 18.220
  • 03690 美團－Ｗ
  • 183.800
  • 00880 澳博控股
  • 2.760
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 57.350
  • 目標︰$62.80
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 77.900
  • 目標︰--
  • 06108 新銳醫藥
  • 0.193
  • 目標︰--
  • 00941 中國移動
  • 50.400
  • 目標︰$54.00
  • 02238 廣汽集團
  • 7.510
  • 目標︰$8.51
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.000
  • 00700 騰訊控股
  • 312.000
  • 00388 香港交易所
  • 356.800
  • 00005 滙豐控股
  • 51.600
  • 00941 中國移動
  • 50.400
報章貼士
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.000
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 135.800
  • 目標︰$160.00
  • 06618 京東健康
  • 61.500
  • 目標︰$70.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/08/2022 07:53  阿里巴巴(9988)首季度純利227億人幣，同比跌50%

05/08/2022 07:53  【恒大困局】中國恒大55億人幣售穗足球場地皮料蝕逾12億人幣

05/08/2022 07:53  美高梅中國(02282)中期虧損擴至24億元，不派息

05/08/2022 07:50  《油金掠影》紐油跌2%穿90美元關，金價重返1800美元

05/08/2022 07:50  《華爾街內望》投資者等待非農就業數據，美股小幅波動

05/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒３億人幣，買中移動沽長汽

05/08/2022 08:38  【大行炒Ｄ乜】高盛大削長實１７％目標兼降級，多間大行唱好阿里

專題透視
人氣文章

新聞>市場先機

8月重點關注黃金的走勢！
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣成交量下跌，比特幣及以太幣七連陰
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》解放軍繞台軍演惹全球關切　滬指轉漲仍未企上三千二
品味生活
生活
人氣文章

中環人．溫天納

今年國家經濟增長能達4%嗎？
人氣文章

鹹蝦燦假日煮場．John Rocha 鹹蝦燦

入門級葡國家鄉菜！爆鮮甜惹味「黑毛豬柳煮蜆」，夏日開胃之選！預先做好醬汁，隨時加海鮮食得，超方便！
人氣文章

玩樂 What’s On

海洋公園渡輪服務周六登場！持門票免費往返水上樂園及香港仔、鴨脷洲！逢星期幾有船？搭幾耐？（附路線、時間表及上船位置）
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

分手後人品盡現！既然分開已成事實，你會選擇禮貌告別，還是撕破臉？
人氣文章

Art & Living

在24小時都受到文化轟炸的年代，我們算是被文化氣息縈繞著？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

除了皮革，鎖具也是手袋的靈魂！Hermès、Celine、Cartier、Gianni Versace、Coach，從款式、用料、工藝上，看看哪個品牌的鎖扣設計最為出色！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
做足準備！參加10月倫敦馬拉松！選擇酒店除了睇治安，還要考慮甚麼？
人氣文章
戀上兩父子已是天荒夜譚？還要一個是老闆、一個是主管，該怎麼離場？ 1
人氣文章
最新疫情｜突破5千宗！新增5,020宗確診，輸入佔247宗！黃大仙醫院爆疫！有病人家屬恩恤探訪後檢測呈陽性，院方正調查感染源頭 6
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2022 09:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2022 09:15
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2022 09:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/08/2022 08:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章市場先機05/08/2022
8月重點關注黃金的走勢！
人氣文章財經熱話05/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣成交量下跌，比特幣及以太幣七連陰
人氣文章中國故事04/08/2022
《神州經脈》解放軍繞台軍演惹全球關切　滬指轉漲仍未企上三千二
人氣文章市場動向04/08/2022
港大打造科技樞紐Tech Landmark 助力香港成為國際創科中心
人氣文章財經熱話04/08/2022
比亞迪7月銷售佳大行齊祝福股價逼$300　還有哪些車股值博？
人氣文章FOCUS04/08/2022
【FOCUS】高油價似偃旗 天然氣接力飆
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金