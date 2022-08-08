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【陶觀天下】美就業爆棚　英央行加息

08/08/2022

　　美國就業市場在7月異常強勁，紓緩了經濟衰退的憂慮，卻同時令聯儲局重手加息的預期驟然升溫， 聯儲局加息步伐會否再次加快？分析相信，歐元區和英國今年冬天都可能遭遇能源供應短缺，英國的能源支出料將在10月進一步上升，加劇通脹和生活成本危機。英國今年會否出現滯脹？
新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。


　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 

 

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