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利福獲主席溢價62%提私有化　股價飆五成仍值博？

08/08/2022

　　崇光百貨SOGO母企利福國際(01212)主席劉鑾鴻擬以每股5元提出私有化，較上周五(5日)停牌收報3.08元溢價約62%，今日(8日)股價飆近五成，到底小股東應該趁高出貨，還是等待私有化通過以爭取「贏到盡」呢？未持貨的股民入市高追又是否值博呢？又有沒有其他公司有私有化可能，可買入等收成呢？

 

(利福國際網頁截圖)

 

較資產淨值溢價2.9倍　需獲75%投票股東批准反對少於10%

 

　　利福國際公布，非執行董事兼主席劉鑾鴻作為要約人，建議以協議安排方式將該集團私有化及撤銷上市地位，每股註銷價5元，較停牌收報3.08元溢價約62.34%，並較6月底每股未經審核綜合資產淨值約1.29元溢價約2.88倍。要約人及一致行動人士目前共持約76.49%股權，所有計劃股份涉約3.768億股，要約代價約18.84億元。私有化建議需獲最少75%投票股東批准及反對比例不多於10%。

 

香港零售不景氣投資內房錄虧損　股份交投淡靜股東難變現

 

　　至於私有化原因，利福指，自2019年社會動盪以至新冠疫情，香港零售環境不景氣，去年收入只及2018年收入的53%，而近期香港新冠個案增加，對下半年香港零售業抱持悲觀態度，在可見將來全面恢復至疫情前水平仍面臨巨大困難。而對於公司正投資的140億元啟德項目擬2023年底啟用，利福坦言，因應零售前景不明、招租風險，首數年營運表現可能令人失望。料投資者對利福股份興趣將維持薄弱，股份交投將繼續淡靜，股價表現將相對疲弱，難以在短期之內憑著上市地位從股票市場募資，加上低交易量可能令股東難以從公開市場中變現。


　　值得一提，利福早前公布今年上半年轉盈為虧4.75億元，當中投資虧損淨額4.55億元，4.44億元來自內房發行股本及債券公平值變動的未變現虧損，可見與劉鑾鴻胞兄劉鑾雄夫婦旗下華置(00127)投資恒大(03333)相似，內房投資是公司期內錄虧損主要原因。

 

註冊地修例避「數人頭」規則　私有化成功率大增


　　是次利福提私有化，除價格較6月底資產淨值溢價2.9倍外，另利福於開曼群島註冊，開曼群島今年8月31日完成修訂公司法，私有化計劃將只需所持股份價值達75%的計劃股東親身或由受委代表出席法院會議並於會上投票同意。因此，利福在8月31日後舉行私有化表決，就可避開俗稱「數人頭」規則，即方案必須獲大多數現場投票股東同意才能通過，私有化成功率大增。

 

　　相比利福，華置去年私有化失敗，私有化價格4元雖較當時華置股價溢價，但較資產淨值12.99元折讓只約69.2%，令小股東不滿，而華置註冊地為百慕達，當地保留「數人頭」規則。

 

溫傑：料趁高沽出及即市追入皆獲利　惟私有化過關機會需再計

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，利福私有化對投資者應屬好消息，很久前已買入的相信股價短時間「返家鄉」機會渺茫，現時則可在相對高位沽出，如在近期買入，則利潤甚豐。至於管理層指香港零售前景差，未來也難派息，只是希望股東不要猶豫支持私有化，當然經營環境艱難與市場預期相符，盈利何時恢復增長令股價上升亦難料。他預料股價今日大升後，未來兩三日可能仍有炒作，因如果相信私有化會通過，即5元收回，原本持有股份的投資者未必會急於沽出，另會有小部分進取投資者博私有化過關而買入，不過，是否一定過關還存變數，需計一計數。

 

　　利福今日股價高開46.4%至4.51元，半日則升49.68%收報4.61元，成交9532萬元。利福短線股價固然可能炒至更接近私有化提價5元，惟一旦私有化失敗，須於一年後方能重提私有化，到時股價可能會跌至停牌前水平甚至更低。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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