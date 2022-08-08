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《午市前瞻》專家指美國9月加息未必進取 微創借板塊炒作博反彈

08/08/2022

　　恒生指數半日收報20050，跌151點或0.75%，主板成交416.77億元。恒生中國企業指數報6826，跌75點或1.09%。恒生科技指數報4341，跌74點或1.69%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690);阿里巴巴-SW收報89.25元，跌3.65元或3.93%，成交20.15億元;騰訊控股收報301.2元，跌6.4元或2.08%，成交16.14億元;美團收報179.7元，跌3.8元或2.07%，成交9.06億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

 

 

(微創醫療網頁截圖)

 

黃偉康：科技股只因「輪住炒」而下跌

 

　　恒指回吐逾100點，但仍維持在20000點之上爭持。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，他不預期恒指跌勢會持續，認為今日大市下跌主要是海南三亞的封控消息影響投資氣氛，在沒有炒作主題下，資金轉炒醫藥股，科技股受累向下。他提到，即使騰訊(00700)及比亞迪(01211)等藍籌受減持消息拖累，但減持速度不算猛烈，故預期今日科技股偏軟僅屬「輪住炒」表現。


　　上周五美國公布7月新增非農就業職位達52.8萬人，好過預期，市場理解為美國衰退風險減輕，黃偉康指的確可以有這樣的預期，但對港股直接影響不大。不過，若數據令美國聯儲局大幅加息的預期升溫，美元持續走強，將對港元有影響，同時亦加大香港加息壓力。然而他認為，美國9月未必會加息0.75厘，因加息目的為遏通脹，不會因為非農好過預期就加息。

 

創新醫療股消息比業績有更大影響力


　　微創醫療(00853)公布，預期中期虧損約1.93億至2.03億美元，比去年同期虧損約9030萬美元有所擴大。微創系近期上市新股微創腦科學(02172)，又不時傳出系內股份配股消息，多番集資但仍錄得虧損擴大；黃偉康解釋微創系股份仍屬投資期及實驗期，故產品上市前的投資壓力仍大，容易導致業績表現欠佳。但他提到，醫療股或「B仔股」受消息影響較大，研發過程的利好消息比起業績有更大主導作用，而配股等消息反而會令市場憧憬其投資額加大，並有望投入更多資金研發，比起過往業績有更大動力推動股價。


　　微創醫療連升三日後回吐，黃偉康指現時市場因三亞疫情轉炒醫療股，板塊獲追捧下對於業績有較大容忍度，今日跌後亦稍見反彈力，現價可以考慮乘勢跟入博反彈，但只能上望21.7元，因為市場炒作消息熱度一閃即逝，博反彈只能博兩至三日。

 

微創醫療自7月底8月初接近26元高位持續回落，暫於100天線見支持。(經濟通HV2報價系統)

 

 撰文: 經濟通通訊社市場組

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