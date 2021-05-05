【FOCUS】耶倫「失言」? 想多了……

從「可能必須適度提高利率，以確保經濟不會過熱」，轉軚至「既不是預期也不是建議加息，通脹不會持續上升」，花旗國財長耶倫短短數小時內的南轅北轍表態，頗似「失言」震散科技股再緊急補鑊的劇本。

不過，若看看美國3月創歷史新高的貿易逆差，再看看受「加息」言論支撐蹲跳式彈至兩周高位的美元，與其說耶倫「失言」，不如說是魚和熊掌都想兼得。

加息言論南轅北轍，或為平衡美元匯率

聯儲前掌門、現財長耶倫周二(4日)以視像形式出席《大西洋雜誌》虛擬峰會時表示，鑒於數萬億美元刺激性支出帶來的蓬勃增長，可能必須適度提高(rise somewhat)利率，以確保經濟不會過熱。鷹派言論迅即拖累蘋果、特斯拉、Facebook等重磅科技股急挫，納指收跌近2%。

耶倫一番「可能必須適度提高利率，以確保經濟不會過熱」的言論，重創科技股，但就刺激美元反彈至兩周高位。

不過，就在短短數小時後，她再於出席《華爾街日報》論壇活動時稱，通脹不會持續上升及成為美國經濟的問題，強調早前有關利率的表態「既不是預期，也不是建議」。

耶倫的「澄清」是否代表早前「失言」?以她師從諾貝爾經濟學獎得主James Tobin、又以冷靜著稱看，恐怕絕非如此簡單。談及加息，除了或是為聯儲試水溫，最大的可能或是試圖平衡股市和匯率，魚和熊掌都想兼得。

避美債徹底淪「自己發，自己買」遊戲

自大摩亞洲區前主席羅奇(Stephen Roach)去年6月喊出「美元崩潰無可避免」，美元指數已從當時的97左右跌至最新的91附近，且在拜登6萬億美元巨大刺激引發財赤新高的陰影下，愈顯搖搖欲墜。

白宮要大撒幣修路、築橋、派錢、補貼……除了醞釀中的富人稅，靠發債先使未來錢勢在必行。不過，美聯儲現時持有美國國債已逾5萬億美元之巨，加上美國3月貿易逆差高達744億美元再刷歷史新高，若外國投資者對美元信用的信仰徹底崩潰，減少甚至不再購買美債，美債徹底淪為「自己發，自己買」的遊戲，最後的結果只能是需求愈來愈少、價格愈來愈低、收益率愈來愈高。

要讓市場相信美元霸權不變，除了拜登喊話「永遠不要做空美國」，並非貨幣政策制定者的耶倫突然提及「加息」，可謂意料之中，從美元蹲跳式彈至兩周高位即可見一斑。至於突遭棒喝的科技股?回想去年3月，大概率歇口氣再漲過。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動