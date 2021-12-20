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【FOCUS】LPR降息難惠樓市　寬鬆待發留意人幣

20/12/2021

　　連續19個月按兵不動後，人民銀行周一(20日)公布，一年期LPR（貸款市場報價利率）下調5基點至3.8%，引發「降息」歡呼四起。但看真些，今次5年期LPR維持4.65%，理論上意味逾38萬億元存量個人房貸難言減負，樓市需求端刺激暫時未現。

 

 

五年期續企穩，儘可能壓實自救主體責任

 



　　被視作「中期政策利率」的MLF(中期借貸便利)利率上周未見任何風吹草動，無礙「市場貸款定價基准」LPR時隔19個月後小幅降息試水溫。但1年期微降、5年期不變，理論上意味按揭貸款年限動輒10年、20年的「房奴」們難以受惠。

 

 

 

 

 


　　眼見愈來愈多地產商年關難過－－繼惠譽之後，標普宣布恒大(03333)違約；穆迪、惠譽下調世茂集團(00813)評級；惠譽降富力(02777)長期外幣發行人違約評級至「C」；佳兆業(01638)未能落實債務重組方案，今日復牌股價半日挫13%；內房本月料面臨120億美元信託產品到期……最高層仍對樓市需求端刺激保持克制，何解？答案就是，儘最大可能「壓實企業自救主體責任」，從而「殺雞儆猴」。

 


　　最明顯的信號是，央媽、銀保監近日聯合發文，鼓勵優質房企併購出現風險和經營困難房企的優質項目，並鼓勵銀行業金融機構做好重點房企風險處置項目併購的金融支持和服務。

 

 

前監管官員密密發聲，旁證明年壓力山大

 



　　既然不是為支持房地產，那麼LPR降息意欲何為？最直接是降低市場綜合融資成本，支持實體經濟。而從2020年1年期、5年期LPR累計分別下調30基點、15基點看，或意味未來仍有進一步降息空間，儘管銀行淨息差將因此而承壓。

 


　　值得留意的是，央媽、外匯局的前任官員最新齊發聲，其中人行調查統計司原司長盛松成呼籲，需盡快實行較為寬鬆的宏觀經濟政策，「如果沒有短期的經濟穩定和發展，長期的結構性改革也將無從談起」；外匯局國際收支司原司長管濤則指，若美元指數在通脹上行和聯儲貨幣緊縮預期下延續強勢行情，不排除人幣匯率明年初出現回調。

 


　　而無獨有偶，央媽11月外匯淨購買量從10月份的17億美元躍升至56億美元，中證監周末修改互聯互通規定，叫停香港券商為內地居民提供滬深股通交易服務，劍指借低息港元「左手低買，右手高沽」變相走資……種種跡象，一言以蔽之，中國經濟明年壓力山大。

 

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