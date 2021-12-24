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【FOCUS】鴻蒙汽車驚艷亮相　造車業2028年迎轉折點？

24/12/2021

　　「鋼鐵俠」馬斯克過去一個月減持逾150億美元Tesla股票之際，電動車鼻祖特斯拉在中國市場再添勁敵－－通訊巨擘華為周四（23日）發布首款與賽力斯合作打造的混合動力SUV「AITO問界M5」，搭載鴻蒙操作系統智能座艙，定價介乎25萬至32萬元(人民幣．下同)，競爭對手直指特斯拉的Model Y。

 


　　
汽車、手機、智能家居等協同互聯

 



　　在內地電動車市場穩坐第三把交椅的特斯拉，迎來新勁敵－－鴻蒙系統智能汽車。由華為深度參與設計、與內地車廠賽力斯合作推出的「AITO問界M5」採用混合動力，續航力高達1242公里，百公里加速僅4.4秒。

 

 

華為智能汽車解決方案BU首席執行官余承東「誇口」稱，「AITO問界M5」實際體驗可媲美百萬元級別豪車。

 

 


　　最吸睛的是，該款SUV搭載Harmony OS智能座艙，其多媒體系統能實現汽車與手機、智能家居、智能手表等設備協同互聯，例如使用車中控屏一鍵設置提前開燈、空調的回家模式；與華為手機、手錶視頻通話，讀取微信信息。系統更支持在沒有網絡的情況下進行語音識別控制。凡此種種，華為智能汽車解決方案BU首席執行官余承東就「誇口」稱，新車實際體驗可媲美百萬元級別豪車。

 


　　再看定價，按配置分為25萬元、28萬元、32萬元，對手似直指約28萬元起步的特斯拉SUV車型Model Y。

 



新能源老牌新秀車企今年搞作不斷

 



　　除了「黑馬」華為，儘管三大造車新勢力「蔚小理」全年股價表現差強人意－－蔚來在美股價年初至今挫37%(去年升1112%)，小鵬(09868)、理想(02015)在港股價一個險守招股價、一個破發，內地一眾新能源車老牌或新秀車企仍搞作不斷。

 


　　其中，蔚來宣布第二款電動車ET5將於明年9月開始交付(對手同樣被指瞄準特斯拉的Model 3)；合眾旗下哪吒汽車本周發布售價2999元的兒童電動車「魔小童」，最高時速5公里；比亞迪「漢」最新被曝光將推敞篷版車型……

 

 

合眾旗下哪吒汽車本周發布售價2999元的兒童電動車「魔小童」，最高時速5公里。

 

 


　　中國電動車廠設計時尚、性能標青、價格進取，難怪美國知名汽車達人、工程諮詢公司Munro & Associates創始人Sandy Munro斷言，全球汽車產業的轉折點將是2028年，屆時中國汽車將成為主導，「這些電動車早晚會登陸加利福利亞」，並如潮水般湧向美國市場。

 


　　當國貨汽車各項指標不輸外國品牌，未來競爭關鍵將是供應鏈穩定、勞動力市場、資金成本、產能效率，誰將勝出，拭目以待。

 

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