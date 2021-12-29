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【FOCUS】「相互寶」烏托邦謝幕　螞蟻如意算盤再遇挫

29/12/2021

　　「一人生病，眾人均攤」，阿里系烏托邦式的社會實驗(圈錢遊戲？)－－相互保大病互助計劃，禁不住逾一年的監管冷風，周二(28日)晚突公告明年1月28日停止運行。至此，百度、美團、滴滴、新浪等互聯網巨頭旗下的互助平台全軍盡墨。

 



提高購買健康保險產品意願

 



　　幾乎每14個中國人，就有一個參與的內地最大網絡互助平台－－相互寶，走過三年多的風生水起和爭議不絕，終確定明年1月28日正式謝幕。

 

 

 

內地最大網絡互助平台－－相互寶，走過三年多的風生水起和爭議不絕，終確定明年1月28日正式謝幕。

 

 

 


　　由螞蟻集團2018年10月推出的現象級爆款保險產品，經歷從「相互保」到「相互寶」的改名風波，欲洗淨鉛華變身大病互助計劃，惟仍一路難逃銀保監追擊，直斥其屬於非持牌經營，涉眾風險不容忽視。

 

 


　　標榜「平時1毛錢，大病30萬」，在支付寶APP上線首十日就吸引1400萬人加入；現時擁有逾億成員的相互寶，成員每月分擔費從最初的最低幾分幾角飆升至7元起步；加上8%的管理費和愈來愈難的理賠，被質疑「公益變生意」。

 

 

 

　　此似乎獲螞蟻集團招股書佐證，截至2020年6月30日的12個月，平台促成的保費規模及分攤金52億元人幣，是中國最大的線上保險服務平台。招股書明言，除了為會員提供健康保障，相互寶同時提高了消費者的保險意識和購買健康保險產品的意願。

 



屢觸「資本操縱輿論」大忌

 



　　如同去年遭曝出98%資金實際是來自百間合作銀行的「微貸科技平台」，螞蟻借相互寶為旗下「保險科技平台」吸引流量，大規模提高用戶對健康險及壽險產品的認知和使用，都可謂一本萬利。

 

 


　　網絡互助「無主管、無監管、無標準、無規範」，恐隨時引發社會風險固然令監管層憂心；而從螞蟻去年5月高調起訴質疑相互寶的自媒體並索賠200萬(最終敗訴)，到馬雲去年10月外灘金融峰會公開批評金融監管，以及更遠的2015年淘寶叫板工商總局，都觸動最高層「資本操縱輿論」的大忌。

 

 


　　螞蟻未來會否與有牌照的保險公司合作，將相互寶改頭換面為受監管的保險計劃？看看其旗下消費金融子公司最新增資220億人幣，中國信達以出資60億晉身第二大股東，凡事皆有可能。而打壓空手白狼、壟斷致富的商業模式，鼓勵民企發展專精特新，終極目標無疑是鋪路科技轉型。

 

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