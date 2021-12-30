  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】商湯上市一鳴驚人　引領趨勢惟盈利成挑戰

30/12/2021

　　人工智能獨角獸公司－－商湯(00020)，經歷美國拉黑、延遲上市、下限定價的連串波折，周四(30日)登陸港股終一鳴驚人，半日最多飆升23%。參照阿里達摩院本周發布的「2022十大科技趨勢」，如果說華為主打「雲、網、端融合」，那麼商湯則是追求「大小模型協同進化」。

 



智慧城市、智慧商業佔營收八成

 



　　說到商湯，或許第一反應就是聯想到「人臉識別」；殊不知，其開發的22196個人工智能模型(截至6月)，應用遍及智慧城市、智慧商業、智慧生活、智能汽車，四大業務去年營收佔比分別為43.1%、39.7%、12.6%、4.6%。

 

 

 

 

 

　　以智慧城市為例，其「方舟城市開放平台(SenseFoundry)」能檢測城市中的井蓋、消防栓、電線桿、道路護欄等公共設施的狀況；輔助監測共享單車違規停放或廢棄；分析交通事故、火災、垃圾亂放等。

 

 


　　值得一提的是，商湯的智慧生活業務擁有「火星混合現實平台(SenseMARS)」，通過聯通手機終端、loT設備，AR/MR眼鏡等硬件設施，為景區、商超、機場等現實場景提供解決方案，被稱為虛擬疊加現實的通道，元宇宙意味十足。與故宮合作的「號捨考生相」和「孔廟祭孔」兩大互動展項，即是一例。

 

 

毛利率標青，惟人均效益低同業

 



　　若論商湯的核心競爭力，當屬由40位教授引領的逾3500人研發團隊，以及SenseCore商湯AI大裝置，後者被類比為高能物理中的粒子對撞機。

 

 


　　參照阿里達摩院本周發布的「2022十大科技趨勢」，如果說華為主打的是趨勢九－－「雲、網、端融合」，那麼商湯則是追求趨勢二－－「大小模型協同進化」，降低人工智能生產要素的價格，推動物理世界的全面數字化轉型。

 

 


　　對商湯而言，未來的最大挑戰是如何面對競爭對手林立，走出一條盈利大道。據招股書顯示，儘管毛利率連升三年(今年上半年達73%)，但過去三年半虧損高逾240億元人幣(經調整EBITDA虧損淨額25.9億元)，且人均效益遠低於海康威視、科大訊飛、大華股份等其他AI巨頭。

 

 


　　而未來能否跑贏一眾以計算機視覺為中心的軟硬件公司(如曠視、海康、大華)及雲服務供應商(如阿里、騰訊)，燒錢研究模式又能否持續，未來股價是將蹈寒武紀（滬：688256）覆輒還是對標美股的Palantir，拭目以待。

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 

 

另外，著名獨立股評人陳永陸，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評商湯、來年心水股及港股大市，立即重溫

 

 

 

其他商湯相關新聞：

三新股掛牌各領風騷　商湯曾急升逾兩成　專家點睇?

《新股掛牌》科技園：祝賀商湯在港上市，對本地創科前景充滿信心

《券商精點》安信證券：商湯合理估值區間為４﹒８７－５﹒８５元

《異動股》三新股首掛，商湯開市後急升，較招股價高一成四

 

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02250

德盈控股

2.390

異動股

01928

金沙中國有限公司

20.800

異動股

00027

銀河娛樂

44.900

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02250 德盈控股
  • 2.390
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.800
  • 00027 銀河娛樂
  • 44.800
  • 01877 君實生物
  • 58.600
  • 00136 恒騰網絡
  • 2.290
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 9.880
  • 目標︰$11.10
  • 01157 中聯重科
  • 5.400
  • 目標︰$5.80
  • 01986 彩客化學
  • 1.350
  • 目標︰$1.60
  • 01919 中遠海控
  • 15.160
  • 目標︰$17.48
  • 00857 中國石油股份
  • 3.900
  • 目標︰$6.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 466.000
  • 00005 滙豐控股
  • 54.900
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 128.900
  • 00941 中國移動
  • 50.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.650
報章貼士
  • 02380 中國電力
  • 4.100
  • 目標︰$5.50
  • 02343 太平洋航運
  • 3.320
  • 目標︰$3.93
  • 00683 嘉里建設
  • 20.500
  • 目標︰$23.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/01/2022 12:50  【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

17/01/2022 10:27  【數據解讀】統計局:主要指標實現預期目標，經濟面臨三重壓力

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期，全年增8.1%

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】內地12月社會消費品零售總額增1.7%，大遜預期

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】內地12月工業增加值增4.3%，高於預期

17/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入４３﹒９億人幣，快手買舜宇沽

17/01/2022 08:26  【大行炒Ｄ乜】高盛削賭股目標，德銀看淡世茂

14/01/2022 17:25  《嚟緊炒Ｄ乜》恒大汽車開始投產，短線炒賣值博率高

專題透視

新聞>財經熱話

【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

新聞>財經熱話

金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助

新聞>中國故事

【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%
品味生活
生活

健康解「迷」

新興442飲食法！三餐隔4小時，14小時不進食，第三餐吃流質？營養師：減肥效果成疑！

健康解「迷」

膝頭痛不是老人專利！6招瑜伽強化大腿及臀部周邊肌力，360度預防膝關節痛！

Shopping What’s On

消委會報告｜基因測試60款肉丸！墨魚丸變魷魚丸？牛丸含豬基因？龍蝦丸疑沒有龍蝦？（附高分推介）
DIVA CHANNEL

廚職背遊．梁芷靈

移民小心踩中法律陷阱！法國火車月台禁止接吻？杜拜不能不洗車？世界七大奇趣法律！

一分鐘閱讀．李怡

中國內地網文「真理和窄門」：談德國哲學家雅斯培對待愛情的態度，引伸到他的哲學理念

碩戲時代．李駿碩

制度崩壞，庸人治國，只剩下口號與噱頭！Netflix好戲《千萬別抬頭》訴盡當代的光怪陸離
健康好人生 Health Channel
向一位精神康復者致敬：要克服別人的標籤，先要克服自己對標籤的恐懼！
消委會報告 | 15款肉丸含重金屬！名店德昌魚蛋含量最高？育齡婦每周吃6碗即超標！恐損胎兒神經系統發育
最新疫情｜今增9宗個案！竹篙灣再多1名女保安疑中招！林鄭：社交距離措施延長至年初三！取消年宵花市等大型活動！ 3 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 15:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 15:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 15:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2022 15:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
財經熱話17/01/2022
【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！
財經熱話17/01/2022
金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助
中國故事17/01/2022
【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%
大行報告17/01/2022
澳門修訂博彩法　瑞銀叫Buy濠賭股
FOCUS17/01/2022
【FOCUS】迫遷台積電與美國棄台時間表
開市Good Morning17/01/2022
溫傑：修訂《博彩法》草案較預期寬鬆　惟現價已大致反映
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金