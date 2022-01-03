  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】新希望新挑戰雙至　中國資產望看高一線

03/01/2022

　　新年好，2022，新希望、新挑戰並肩而至－－當製藥大廠正研發可預防數個變種病毒的「多價」疫苗，全球總確診突破2.9億例；當最高層新年賀詞描繪「堅韌不拔、欣欣向榮的中國」，今年首期中共黨刊《求是》警示「各種鬥爭不是短期的而是長期的，將伴隨實現第二個百年奮鬥目標全過程」；當標普500指數剛剛過去一年錄得27%標青表現，從華爾街傳奇人物Jim Rogers到「鋼鐵俠」Elon Musk齊預言最糟的熊市及下一波衰退將不日來臨。



新藥或助大流行轉風土病



　　璀璨的跨年煙花驅不走Omicron的陰霾，進入2022年，全球新冠總確診累計逾2.9億例，按過去7日平均單日新增近135萬例計，突破3億大關指日可待。不過好消息是，更先進的疫苗和抗病毒療法正在馬不停蹄研發中，包括製藥大廠Moderna預期可預防數個變種病毒的「多價」疫苗，以及可同時對抗新冠、流感等病毒株「泛呼吸道」疫苗。

 

 

 


　　此外，繼美國FDA(食品藥物管理局）緊急授權輝瑞、默沙東的兩隻抗新冠口服藥Paxlovid、Lagevrio以及阿斯利康的抗體雞尾酒注射藥物Evusheld後，歐盟、英國亦通過對Paxlovid的緊急授權，另丹麥、韓國等同對新冠口服藥大開綠燈。

 


　　倘若更多口服藥在今年問世並成為主流，或助新冠肺疫加速由大流行轉向至風土病(比爾蓋茲較早時預言，大流行的急性爆發階段將在2022年的某個時候結束)，但亦引發催生更耐藥變種毒株的擔憂。

 


偉大鬥爭　VS    四個重大



　　再看獨此一家堅持「動態式清零」抗疫策略的中國，新一年面臨疫情此起彼落、樓市債務壓頂、消費疲軟難興等多重壓力。國家主席習近平於2022年新年賀詞描繪「一個堅韌不拔、欣欣向榮的中國」的同時，不忘提醒「要常懷遠慮、居安思危，保持戰略定力和耐心」。

 


　　而2022年首期中共黨刊《求是》雜誌，再發表習近平於六中全會第二次全體會議上講話警示，「我們面臨的各種鬥爭不是短期的而是長期的，將伴隨實現第二個百年奮鬥目標全過程」，呼應2019年9月「鬥爭的期限可能長達30年(即到2049年)」的提法。

 


　　相比當時強調「重大鬥爭」，今次提升至「偉大鬥爭」，直指「有效應對重大挑戰、抵禦重大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾」，接連4個「重大」無疑暗示新一年環境更風高浪急。

 


羅傑斯、馬斯克齊聲預警



　　至於投資市場又如何？儘管去年滬指創下6年新高，標指500更錄飆升27%，但華爾街傳奇人物Jim Rogers就淋冷水稱，「我們已經有11年沒有經歷過一次嚴重的熊市了，下次遇到的熊市，將是我一生中最糟糕的一次。」

 


　　如果說高喊「狼來了」已久的羅傑斯，實際上被屢刷新高的美股打臉了無數次，但最新加入唱淡陣營的全球首富、「鋼鐵俠」Elon Musk的預言則不容忽視。他於2021年最後一天回應網民追問「何時下一次經濟衰退」稱，預測宏觀經濟備具挑戰，但直覺可能在2022年春夏左右，不遲於2023年。

 


　　不過，從中美貨幣政策2022年大概率呈現一鬆一緊背道而馳看，北京發力大規模穩增長措施，或再次如2016年推出大規模常規刺激措施般拉動全球資本開支週期，中國資產有望看高一線。

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02250

德盈控股

2.400

異動股

01928

金沙中國有限公司

20.850

異動股

00027

銀河娛樂

44.850

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02250 德盈控股
  • 2.390
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.800
  • 00027 銀河娛樂
  • 44.800
  • 01877 君實生物
  • 58.600
  • 00136 恒騰網絡
  • 2.290
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 9.880
  • 目標︰$11.10
  • 01157 中聯重科
  • 5.400
  • 目標︰$5.80
  • 01986 彩客化學
  • 1.350
  • 目標︰$1.60
  • 01919 中遠海控
  • 15.160
  • 目標︰$17.48
  • 00857 中國石油股份
  • 3.900
  • 目標︰$6.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 466.000
  • 00005 滙豐控股
  • 54.900
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 128.900
  • 00941 中國移動
  • 50.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.650
報章貼士
  • 02380 中國電力
  • 4.100
  • 目標︰$5.50
  • 02343 太平洋航運
  • 3.320
  • 目標︰$3.93
  • 00683 嘉里建設
  • 20.500
  • 目標︰$23.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/01/2022 12:50  【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

17/01/2022 10:27  【數據解讀】統計局:主要指標實現預期目標，經濟面臨三重壓力

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期，全年增8.1%

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】內地12月社會消費品零售總額增1.7%，大遜預期

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】內地12月工業增加值增4.3%，高於預期

17/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入４３﹒９億人幣，快手買舜宇沽

17/01/2022 08:26  【大行炒Ｄ乜】高盛削賭股目標，德銀看淡世茂

14/01/2022 17:25  《嚟緊炒Ｄ乜》恒大汽車開始投產，短線炒賣值博率高

專題透視

新聞>財經熱話

【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

新聞>財經熱話

金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助

新聞>中國故事

【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%
品味生活
生活

健康大晒

消委會報告 | 15款肉丸含重金屬！名店德昌魚蛋含量最高？育齡婦每周吃6碗即超標！恐損胎兒神經系統發育

健康大晒

【患者蹤跡更新】 假期稍有回落，新增少於10個地點！雅蘭中心、旺角中心上榜！一文睇清確診者過去14天曾到訪地方（1月17日更新） 6

Pris形象教室．Priscilla Chan

上班服沒頭緒？穿Tweed套裝準沒錯！由Chanel的Tweed 套裝講起
DIVA CHANNEL

More Than Fashion．Ivan Lau

名牌年度加價成例行公事？從加價潮，看盡奢侈品牌品格！

性治療師手記．古錦榮

Friends with Benefits的迷茫：我們究竟是朋友，還是陪睡的朋友？

香港‧寶‧藏．Alex Lai

梅艷芳聲韻流轉：黑膠唱片收藏分享
健康好人生 Health Channel
最新疫情｜今增9宗個案！竹篙灣再多1名女保安疑中招！林鄭：社交距離措施延長至年初三！取消年宵花市等大型活動！ 3 新文章
都巿痛症多屬「痹症」！姿勢不當、風寒濕邪可加劇痛楚，中醫針灸通經絡療效好（附食療推介）
新一年踏出素食第一步！「素螞蟻上樹」簡單易做，送飯最正！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 15:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 15:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 15:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2022 15:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話17/01/2022
【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！
財經熱話17/01/2022
金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助
中國故事17/01/2022
【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%
大行報告17/01/2022
澳門修訂博彩法　瑞銀叫Buy濠賭股
FOCUS17/01/2022
【FOCUS】迫遷台積電與美國棄台時間表
開市Good Morning17/01/2022
溫傑：修訂《博彩法》草案較預期寬鬆　惟現價已大致反映
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金