【FOCUS】國會山莊騷亂周年 拜登侵侵隔空交鋒



美國國會山莊「1．6」騷亂一周年之際，總統拜登周四(6日)重返彼時煙霧瀰漫的圓形大廳(Capitol Rotunda)，發表長達25分鐘演講，不點名批評「失敗的前總統」和衝進國會山莊的人，「用匕首直刺美國的咽喉－－民主」。

拜登話音剛落，特朗普就回擊指拜登試圖「利用我的名字進一步分化美國」；黨友及眾議院少數黨領袖麥卡錫就則將矛頭指向Twitter等科技巨頭的審查制度。民調更顯示，特朗普於共和黨內持續高人氣，恐鐵定2024年再戰總統寶座。



失敗的前總統 VS 分散執政失敗注意力

去年1月6日，數以千計死忠「特粉」在特朗普「永不認輸、永不放棄」的演講聲中，衝破安全路障闖入國會山莊的畫面，震驚全球；時隔一年，儘管已有74人遭定罪判刑，但Axios-Momentive於本月1日至5日的民意調查顯示，仍有逾40%的美國人不相信拜登合法地贏得了大選。

美國國會山莊「1．6」騷亂一周年之際，拜登於圓形大廳發表長達25分鐘演講。(POTUS Twitter)



面對久未癒合的傷口，拜登直認「憤怒和瘋狂的謊言並沒有減弱」，高呼「你不能只有贏了才愛國；你不能只在方便的時候才守法；你不能一邊接受謊言一邊自詡愛國。」



被拜登標籤為「失敗的前總統」的特朗普，隨即發表聲明稱，民主黨正在以開放邊境、腐敗選舉、災難能源政策、違憲(疫苗)強制令、關閉學校……種種瘋狂政策摧毀美國，指「政治表演完全是為分散對拜登徹底失敗事實的注意力。」



特朗普穩掌共和黨，私家社媒APP快上線





最弔詭的是，國會山莊騷亂事件發生後倍受黨友壓力的特朗普，顯然挺過了壓力測試；FiveThirtyEight跟蹤的其在共和黨內的淨支持率，過去一年穩定在75%以上的騷亂前的水平，但另兩位黨內大佬彭斯、麥康奈爾，淨支持率在騷亂後急挫，目前僅分別為25%、-35%水平。換言之，特朗普恐鐵定2024年代表共和黨再戰總統寶座。



無巧不成書，特朗普支持的社交媒體應用程式Truth Social預計2月21日在蘋果商店上架的消息，刺激Digital World Acquisition（DWAC）股價隔夜飆升近20%，DWAC去年10月宣布與Trump Media & Technology Group合併。另一隻同樣被視作「特朗普概念股」的CF Acquisition，開年至今漲逾12%，其上月合併的視頻平台公司Rumble，將為Truth Social提供視頻和流媒體服務。



歐亞集團：共和黨幾乎肯定重奪眾議院





特朗普的「重奪白宮」復仇記似緊鑼密鼓醞釀中，眼見拜登的不支持率直逼52%，全球最大政治風險諮詢公司歐亞集團已押注11月8日的中期選舉，共和黨幾乎肯定(almost certainly)奪回眾議院多數控制權，也可能(potentially )奪回參議院多數控制權。



拜登面前的兩大議題－－新冠疫情和通貨膨脹，對於前者，消息指白宮正準備調整策略，即放棄他去年7月所稱「從致命病毒中獨立出來」，改為讓美國人接受病毒是日常生活的一部分；對於後者，聯儲近日接連放鷹，關注將於下周三（12日）揭盅的12月CPI數據。



甚具啟示的是，正在哈薩克斯坦蔓延的反政府示威，火花源於政府取消液化石油氣價格上限引發能源價格飆升；而據預測，美國消費者今年用於汽油的支出，將較去年1971美元的8年新高再升近19%。民主黨輸掉中期選舉，或已寫在牆上。

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