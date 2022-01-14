【FOCUS】去年順差創紀錄 今年出口仍可期

貨物貿易第一大國威武－－2021年中國進出口總額突破6萬億美元關，其中機電產品貢獻逾半壁江山；按年增1.4萬億美元，相當於過去10年增長的總和。





機電產品佔總額59%，汽車藥材出口倍增





中國官方製造業PMI新出口訂單指數連續8個月低於榮枯線，無礙出口表現連續5個月勝過市場預期。海關總署周五(14日)公布，以美元計，12月出口按年增20.9%（預期:20%）至3405億美元，續創歷史新高；2021年全年增29.9%，錄3.36萬億美元。

出口「生力軍」是誰？當推佔總值逾半壁江山(59%)的機電產品。其中，前三甲自動數據處理設備(主要為電腦)及其零部件、集成電路、手機，分別貢獻出口額7.6%、4.6%、4.4%；增長最凌厲的則是汽車、醫藥材及藥品，出口額分別雙雙按年翻倍增。



再看進口，以美元計，12月進口按年增19.5%（預期:26.3%）至2460億美元；2021年全年增30.1%，錄2.69萬億美元。值得留意的是，去年中國進口大豆、原油、鐵礦石、紙漿等的數量實為下跌（其中原油更錄20年來首次年度下降），但金額卻齊錄近三四成增長，再印證輸入型通脹壓力。

今年過「大坎兒」，RCEP成穩外貿抓手



出口火力生生不息，推動中國全年貿易順差突破2015年高點，創下6764.3億美元的歷史新高；展望2022年前景又如何？海關就預期，面對國際需求復甦勢頭放緩，再疊加較高基數，今年外貿運行面臨一定壓力。較早時商務部更形容，去年外貿登上了一個「高坡兒」，今年很可能要過一個「大坎兒」。



對此，中國已將目光對準剛剛生效的RCEP(《區域全面經濟夥伴協定》)，視之為今年穩外貿的重要抓手。何解？最新數據顯示，與RCEP成員國的外貿佔中國去年外貿總值的30.9%，其中對日本、韓國、越南的出口分別佔4.9%、4.4%、4.1%。



以東南亞新興製造工廠越南為例，儘管其已取代中國成為Nike運動鞋的第一大生產國，去年手機及零配件出口額達575億美元(中國為1463億美元)，但機械設備、紡織塑膠皮革等原料仍需從中國進口，去年全年對華貿易逆差逾456億美元。



儘管面對海外需求增速逐步回落、訂單向東南亞轉移等逆風，但中國出口提質升級及RCEP助擴大優勢產品市佔，若再加上人民幣或現輕微貶值，2022出口表現或大概率樂觀過預期。

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