【FOCUS】烏克蘭戰雲密布 全球通脹之火更熾

當俄羅斯的坦克、大炮浩浩蕩蕩沿國家鐵路開往白俄羅斯,以及至少5架英國軍機將疑似大批反坦克武器運往烏克蘭之際,美國國務卿布林肯本港時間周三(19日)凌晨登上前往基輔、柏林的專機,周五(21日)將在日內瓦會晤俄羅斯外長拉夫羅夫,尋求緩和局勢。



今年將邁入70古稀之齡的俄羅斯總統普京,高舉「阻止北約東擴」大旗,欲徹底改寫冷戰後歐洲安全秩序;而中東戰火再起,加上德國擬不惜叫停北溪2來選邊站,全球通脹之火恐更熾。





聯合軍演煙幕彈,入侵「隨時發動」





戰雲密布的烏克蘭危機,進入白宮最新評估的「隨時發動(at any point)」階段;此從俄羅斯近日陸續清空位於烏克蘭首都基輔的大使館,以及借與白俄羅斯聯合軍演之名,大搖大擺運送坦克、軍車、大炮可見一斑。

美卿布林肯周五(21日)將在日內瓦會晤俄羅斯外長拉夫羅夫,尋求緩和局勢。(Blinken Twitter)



事件緣自莫斯科去年底向華盛頓提交的一份清單,要求後者就「北約不會向東擴」,做出「可靠和堅定的法律保證」,包括永久停止在前蘇聯領土的軍事設施的進一步擴張、結束對烏克蘭的軍事援助、禁止在歐洲使用中程導彈等。



此要求被拜登政府一口回絕,指北約的「門戶開放」政策神聖不可侵犯;而北約的另一大佬英國,國防大臣華禮仕本周更發表文章稱,所謂北約威脅論不過是克里姆林宮炮製的「稻草人」,背後其實是普京對歐洲分而治之,甚至對「Sovereign of all of Rus」的野心。





德放言叫停北溪二,歐洲電費恐續飆

俄羅斯與白俄羅斯名為「聯合決心」的軍演,被指是俄羅斯擬取道白俄東南部,向烏克蘭基輔推進的策略之一。戰爭似一觸即發,一眾北約成員國密密行動--美卿布林肯據報周五將在面見拉夫羅夫時,要求其立即採取措施緩和局勢;英國加緊向烏克蘭運送武器;德國總理放言以叫停北溪2來懲罰俄羅斯。



德國明確「即使付出高昂的經濟代價」,也別無選擇只能捍衛共同規則,恐令歐洲消費者面對的高昂電費帳單雪上加霜。據美銀測算,歐元區家庭去年在電力、天然氣上平均花費1200歐元,今年或因地緣政治緊張續飆升至1850歐元。

烏克蘭空軍進行訓練任務,提高執行晝夜飛行的技能和能力。(Defence of Ukraine Twitter)



同樣壓力山大的還有油價,在周一(17日)葉門胡塞武裝的無人機襲擊了阿布札比國家石油公司(ADNOC)的輸油管道設備後,布油期貨最新企上87.5美元的7年新高,愈來愈多交易員開始押注油價上望100美元(高盛更估明年見105美元)。





原油、木材、橙汁、棉花、咖啡齊升





鑒於去年初時油價不到55美元,低基數效應恐推動美國CPI首季繼續爆表。此外,去年中一路暴跌的木材價格重拾升勢,年初至今漲逾一成;而橙汁、可可、棉花、咖啡短短一周多同漲逾5%。



西方大肆張揚的對俄羅斯經濟制裁會否奏效?就在上月,普京透露中俄合建第二條超大型天然氣管道「西伯利亞力量2號」的可行性研究將快完成;該管道預期未來每年能向中國這個天然氣最大消費國輸送500億立方米的天然氣。此項目被視作莫斯科、北京各自與歐盟、澳洲的博弈對沖。



烏克蘭危機恐隨時對美歐通脹牽一髮而動全身,難怪掉期市場顯示有交易員認為,聯儲3月或一次過加息50基點,10年期美債收益率直逼1.9%,德國10年期國債收益率亦錄2019年以來首次轉正。



中國最高層警告,「如果主要經濟體的貨幣政策急煞車或者急轉彎,將會產生嚴重、負面外溢效應」會否一語成讖?可以肯定的是,民主黨籍的拜登勢將make Republicans(共和黨) great again。

