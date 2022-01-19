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【FOCUS】烏克蘭戰雲密布　全球通脹之火更熾

19/01/2022

　　當俄羅斯的坦克、大炮浩浩蕩蕩沿國家鐵路開往白俄羅斯，以及至少5架英國軍機將疑似大批反坦克武器運往烏克蘭之際，美國國務卿布林肯本港時間周三(19日)凌晨登上前往基輔、柏林的專機，周五(21日)將在日內瓦會晤俄羅斯外長拉夫羅夫，尋求緩和局勢。

 


　　今年將邁入70古稀之齡的俄羅斯總統普京，高舉「阻止北約東擴」大旗，欲徹底改寫冷戰後歐洲安全秩序；而中東戰火再起，加上德國擬不惜叫停北溪2來選邊站，全球通脹之火恐更熾。



聯合軍演煙幕彈，入侵「隨時發動」



　　戰雲密布的烏克蘭危機，進入白宮最新評估的「隨時發動(at any point)」階段；此從俄羅斯近日陸續清空位於烏克蘭首都基輔的大使館，以及借與白俄羅斯聯合軍演之名，大搖大擺運送坦克、軍車、大炮可見一斑。

 

 

 

 美卿布林肯周五(21日)將在日內瓦會晤俄羅斯外長拉夫羅夫，尋求緩和局勢。(Blinken Twitter)

 

 

　　　　
　　事件緣自莫斯科去年底向華盛頓提交的一份清單，要求後者就「北約不會向東擴」，做出「可靠和堅定的法律保證」，包括永久停止在前蘇聯領土的軍事設施的進一步擴張、結束對烏克蘭的軍事援助、禁止在歐洲使用中程導彈等。

 


　　此要求被拜登政府一口回絕，指北約的「門戶開放」政策神聖不可侵犯；而北約的另一大佬英國，國防大臣華禮仕本周更發表文章稱，所謂北約威脅論不過是克里姆林宮炮製的「稻草人」，背後其實是普京對歐洲分而治之，甚至對「Sovereign of all of Rus」的野心。



德放言叫停北溪二，歐洲電費恐續飆

 

　　俄羅斯與白俄羅斯名為「聯合決心」的軍演，被指是俄羅斯擬取道白俄東南部，向烏克蘭基輔推進的策略之一。戰爭似一觸即發，一眾北約成員國密密行動－－美卿布林肯據報周五將在面見拉夫羅夫時，要求其立即採取措施緩和局勢；英國加緊向烏克蘭運送武器；德國總理放言以叫停北溪2來懲罰俄羅斯。

 


　　德國明確「即使付出高昂的經濟代價」，也別無選擇只能捍衛共同規則，恐令歐洲消費者面對的高昂電費帳單雪上加霜。據美銀測算，歐元區家庭去年在電力、天然氣上平均花費1200歐元，今年或因地緣政治緊張續飆升至1850歐元。

 

 

 烏克蘭空軍進行訓練任務，提高執行晝夜飛行的技能和能力。(Defence of Ukraine Twitter)

 

 


　　同樣壓力山大的還有油價，在周一(17日)葉門胡塞武裝的無人機襲擊了阿布札比國家石油公司（ADNOC）的輸油管道設備後，布油期貨最新企上87.5美元的7年新高，愈來愈多交易員開始押注油價上望100美元(高盛更估明年見105美元)。



原油、木材、橙汁、棉花、咖啡齊升



　　鑒於去年初時油價不到55美元，低基數效應恐推動美國CPI首季繼續爆表。此外，去年中一路暴跌的木材價格重拾升勢，年初至今漲逾一成；而橙汁、可可、棉花、咖啡短短一周多同漲逾5%。

 


　　西方大肆張揚的對俄羅斯經濟制裁會否奏效？就在上月，普京透露中俄合建第二條超大型天然氣管道「西伯利亞力量2號」的可行性研究將快完成；該管道預期未來每年能向中國這個天然氣最大消費國輸送500億立方米的天然氣。此項目被視作莫斯科、北京各自與歐盟、澳洲的博弈對沖。

 


　　烏克蘭危機恐隨時對美歐通脹牽一髮而動全身，難怪掉期市場顯示有交易員認為，聯儲3月或一次過加息50基點，10年期美債收益率直逼1.9%，德國10年期國債收益率亦錄2019年以來首次轉正。

 


　　中國最高層警告，「如果主要經濟體的貨幣政策急煞車或者急轉彎，將會產生嚴重、負面外溢效應」會否一語成讖？可以肯定的是，民主黨籍的拜登勢將make Republicans(共和黨) great again。

 

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