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【FOCUS】鮑叔「最鷹」上身　內心或實茫然

27/01/2022

　　The most hawkish Powell is back。2018年底一手摧毀美股的鮑威爾正在歸來，隨著他周三(27日)下午2時半開始記者會發言，原本風和日麗的市場在「加息還有很大空間」、「可能比上次更快縮表」等鷹派措辭中風雲突變，美股由升轉跌、債市全面下挫、美匯企上96.5，亞洲股市血流成河，道期再挫400點……


　　
記者會回應成「災難現場」



　　2022年聯儲首次貨幣政策會議終塵埃落定，儘管FOMC會後政策聲明近兩年來首次刪除「在這個充滿挑戰的時期，動用全部工具來支持美國經濟」的字眼，但鑒於市場早在上月已充分消化「3月結束買債+啟動加息」預期，美股三大指數齊造好，連日弱勢的納指一度升逾3%。

 

 

 

 


　　不過，隨著「災難製造者」鮑威爾登場，並對每個記者提問都幾乎鷹派上身，包括：當被問及加息會否損害就業市場時稱，「有巨大的加息空間（significant room）」，2年期美債收益率應聲錄2020年3月以來最大單日漲幅。

 


　　當被問及會否一次加息50個基點時，鮑威爾以「尚未決定」來不置可否，又強調今時週期不同往日，情況轉變將反映在政策上；更具殺傷性的是，他指「不排除(rule out)」未來每次政策會議都加息的可能。



多次稱未就加息做任何決定



　　對於市場最關注的縮表路徑，鮑威爾表示尚未就此討論，但就明言經濟不再需要持續高水平的貨幣支持，聯儲願意比上次更早地採取行動，步伐也可能更快（perhaps faster）。

 


　　但問題是，鷹聲嘹亮的美聯儲，要如何言行一致地推進強勢緊縮政策措施（到目前為止仍無任何實質動作），同時在經濟增長顯露放緩跡象時確保金融市場穩定？鮑威爾極盡放鷹的表態背後，實際可能是面對棘手處境的茫然。

 


　　此從他強調「未來將面對雙向風險（two-sided risks）的急流」，即行動太慢的風險如通脹過熱，行動太快的風險如拖累經濟增長、供應鏈瓶頸、東歐局勢等，「I don’t think it’s possible to say exactly how this is going to go」，並多次表示「沒有就加息步伐做出任何決定」，可見一斑。

 


　　去年完全押錯通脹走勢的鮑威爾，接下來三年「3+3+2」激進加息的基本預測可否持續？迅速趨平的收益率曲線或正搖頭嘆息。

 

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