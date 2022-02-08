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【FOCUS】中俄關係不封頂　絕非冷戰式結盟

08/02/2022

　　中俄兩國領導人在北京冬奧開幕之際會晤，並發表長達7千多字的關於「新時代國際關係和全球可持續發展」的聯合聲明。中國外交部副部長樂玉成在領導人會談結束後更形容「中俄關係不封頂，不斷攀登新高」。

 

（AFP圖片）

 

　　在中俄兩國各自面對台海局勢緊繃和北約東擴危機升級的情勢下，「中俄關係不封頂」會否進一步強化為軍事同盟，自然成為國際社會與媒體關注的焦點。對此兩國聯合聲明其實已給予了清晰的答案：「雙方倡導並推動建設相互尊重、和平共處、合作共贏的新型大國關係。」而這種新型國家間關係是「超越冷戰時期的軍事政治同盟關係模式」。

 

超越冷戰軍事同盟

 

　　所謂「冷戰時期的軍事政治同盟關係模式」，固然是二戰後以北約和華約為典型，在政治上以意識型態為依歸，在軍事上行使集體安全，一個成員國遭遇攻擊即視為所有成員國遇襲而採取一致回應。既然中俄兩國要超越這種關係，也就不太可能走向傳統的軍事同盟。

 

　　作為中俄兩國關係的指導性文件，聯合聲明在民主制度、可持續發展、國際安全形勢和國際秩序等四大領域作了詳細闡述，並指出：1、各國應在平等和相互尊重基礎上展開人權合作﹔2、雙方認為和平、發展、合作是當今國際體系主流﹔3、國際社會應積極參與全球安全治理，實現共同、綜合、合作、可持續安全﹔4、中俄堅定維護聯合國在國際事務中發揮核心協調作用的國際體係。

 

四大合作領域強調和平共處

 

　　綜合以上各點，聯合聲明也沒有給予中俄建立雙邊軍事同盟的太多想象空間。相反，聲明更多的是強調和平共處，重建聯合國協調國際事務的核心作用，甚至可以說是一份反對軍事同盟的宣言。那麼中俄會在哪些領域，或何種情況下加強安全合作呢？

 

　　聯合聲明其實也提供了指引。例如：「中俄反對外部勢力破壞兩國共同周邊地區安全和穩定，反對外部勢力以任何借口干涉主權國家內政，反顏色革命，將加強在上述領域的協作。」又例如：中俄認為「個別國家、軍事政治聯盟或同盟謀求直接或間接的單方面軍事優勢，通過不正當競爭等方式損害他國安全，加劇地緣政治競爭，渲染對立對抗，嚴重破壞國際安全秩序，破壞全球戰略穩定。」

 

維護二戰勝利成果和戰後秩序

 

　　根據上述原則，中俄兩國未來都有可能在鄰國發生顏色革命時，參與某種程度的維和行動。例如上月獨聯體集安組織出兵哈薩克斯坦，協助總統托卡耶夫平定顏色革命，而中國亦迅速對托卡耶夫政府表達了支持。中俄還將會加強在軍事研發和技術方面的合作，以制約一些國家和軍事集團憑「軍事優勢」，「破壞全球戰略穩定」。聯合聲明對這些國家和軍事集團也點了名，就是美國、北約和美英澳三國安全同盟AUKUS。

 

　　聯合聲明的中心思想是「雙方堅定捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序，堅決維護聯合國權威和國際公平正義，反對否定、歪曲和篡改二戰歷史的圖謀。」可以預見的是中俄會更為積極地在聯合國大會及聯合國安理會合作，而不是跟隨美國式的單邊主義道路。

 

撰文：經濟通記者范強

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