【FOCUS】港府抗疫兩頭不到岸 特首無特權請戴好口罩

不管特區政府是否承認，行政長官2020年施政報告煞有介事提出的「全力以赴，力爭『清零』」，在Omicron變種肆虐之下已徹底失敗。隨著更具傳染力的Omicron次變異株BA.2病例在全球範圍迅速崛起，過去數日確診幾何式飆升的香港，月底突破專家推算的單日萬宗恐非天方夜譚。



抗疫兩年仍處處被動、後知後覺的特區政府，實需制定清晰策略及路線，令日日水深火熱的市民和搖搖欲墜的經濟看到抗疫曙光。





病毒與社區「共存」恐將成de facto





年初四(4日)開年至今，香港新冠單日新增確診一路由131宗、351宗、342宗、614宗、625宗，去到周三(9日)突破千宗大關到1161宗，周四(10日)據報再新增986宗。這邊廂，市民在寒風中排隊數小時輪候強制檢測；另邊廂，接獲陽性結果者卻在急診室投醫無門，甚至有確診人士在家呆等7天仍未能入院。



儘管林鄭月娥周二(8日)堅稱，防疫策略會堅持「動態清零」，但眼見政府已啟動密切接觸者居家檢疫，而隨著7100張隔離病床不敷應用，無病徵或輕症的病人啟動居家隔離恐已近在眼前，加上當局追蹤傳播鏈愈見吃力－－換言之，密切接觸者、輕症者、隱形傳播鏈等未來與社區「共存」，恐將成de facto。





Omicron BA.2室內攻擊力高30%





第五波疫情仍未見頂，按城大生物醫學系專家以數學模型推算，此波疫情可能導致約25萬人感染；更值憂慮的是，較現時Omicron BA.1變異株傳播力更強的次變異株BA.2，正在至少60國蔓延。病毒學家指，其在室內的攻擊性較原始Omicron高30%，並可能令曾經感染Omicron BA.1的人重複中招。



鑒於此，儘管「動態清零」戰略上現階段符合香港公眾最大利益，尤其是脆弱的老年人口，但面對市民排隊檢測怨聲載道，餐飲、文娛等多個行業生意凋零，惠譽下調本港今年經濟增長預測至1.5%……「動態清零」以何種代價推行，需要艱難的決定、前瞻的領導、有效的執行，而港府上下對此確切路徑顯然無符。



倘若不能讓辛苦合作抗疫的市民、做出巨大犧牲的行業看到曙光，官員「講過當做過，凡事慢三拍」，一邊高舉清零政策大旗，一邊又實質共存煎熬民生，兩頭不到岸，只能令香港僅存的家底坐吃山空。



最後高喊一句：特首，請戴好你的口罩，抗疫當前，沒有特權！

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