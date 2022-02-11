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【FOCUS】聯儲偷步突擊加息？　中國寬鬆首戰報捷

11/02/2022

　　從肉類到雞蛋，從窗簾到家電……花旗國百物騰貴，推動1月CPI按年升幅加快至7.5%（預期：7.3%，12月：7%），再刷40年新高。遠遠落後於通脹曲線的美聯儲，獲市場押注3月一口氣加息50基點的概率直逼95%，更有激進者預期，主席鮑叔或仿效前任格林斯潘1994年般在本月突擊加息，以挽救瀕臨破產的信譽。

 


　　另邊廂，去年末觸底反彈的中國信貸脈衝，如期在1月奏出最強音，銀行單月放貸3.98萬億元人幣，錄史上最高，幾看齊2008年「4萬億」救市計劃規模。



食品二手車螺旋升，家居用品後來居上



　　自去年3月超越聯儲2%目標，美國通脹一路攻破4%、5%、6%、7%關口，1月正式觸及7.5%。元兇為何？除了價格持續螺旋式上升的「食品」、「二手車」、「業主等值租金」，按年分別升7%、41%、4.1%，最新加入的生力軍則是「家居用品及維修」，按年升9.4%。

 

 

 

 


　　具體而言，高通脹可謂於美國人生活無所不在，相比一年前，肉類、雞蛋、油脂類食品齊漲逾一成；烘培食品、麥片、果蔬亦分別貴了7.2%、6%、5.6%。除了食，家居支出也突然發力，窗簾、客廳/廚房/餐廳家具、家電分別貴了16.2%、19.9%、8.5%。

 


　　眼見共和黨眾議院少數黨領袖麥肯錫揶揄，「從你車裡的汽油到你孩子三明治裡的花生醬，在民主黨的一黨統治下，所有價格都在飆升」，總統拜登的支持率最新挫至41.3%。而之前將通脹歸咎於大流行的白宮最新稱，美聯儲重新調整對經濟的支持(recalibrate support)是合適的，有此背書，利率期貨顯示聯儲3月一口氣加息50基點的概率直逼95%，更有激進者預期，其或等不及3月中貨幣政策會議，而於本周末或下周初緊急加息。

 


1月新貸刷歷史新高，居民需求端仍乏力



　　聯儲「毫無預兆」加息早有先例。1994年1月，時任主席格林斯潘突然決定加息25基點，聯邦基準利率於當年2月至次年2年短短一年間由3%翻倍至6%。此輪「格林斯潘大屠殺」，被視作間接觸發此後1997亞洲金融危機。

 


　　全球央行大佬聯儲的加息扳機即將扣響，專注力挽增長熄火狂瀾的北京，抓緊寬鬆窗口刺激經濟首戰似報捷－－1月新增人民幣貸款3.98萬億（預期：3.7萬億），較去年1月的歷史紀錄再增4000億，其中反映投資信心的企業中長期貸款增2.1萬億，佔比53%高於2018-2021年同期的49%平均水平。

 


　　穩增長政策發力見效，但最新隱憂仍來自居民需求端，通常被視作房貸的居民中長期貸款按年減少2024億至7424億，短期貸款同減少2272億，反映線下消費意願不足。無獨有偶，商務部至今未公布全國重點零售和餐飲企業銷售額，而從文旅部公布的國內旅游收入看，僅為2019年春節假日同期的56.3%。

 

　　隨著中美貨幣政策南轅北轍分化恐超出基準預期，有機構押注兩國利差或現倒掛，人幣走勢糾偏的概率正愈來愈大。

 

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