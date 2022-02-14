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【FOCUS】白宮煽風點火開戰　烏克蘭人靜賞莎翁劇

14/02/2022

　　正當白宮周日(13日)再次預警，俄羅斯「隨時(any day now)」入侵烏克蘭之際，在首都基輔，當地人卻如常進入燈火通明的國家歌劇院，欣賞莎翁名劇「羅密歐與朱麗葉」；莫斯科就重申，所謂入侵論是「挑釁性猜測」。而繼法國總統馬克龍上周一(7日)抵達莫斯科斡旋後，德國總理肖爾茨周二(15日)同將前往當地斡旋。現在的問題是，到底誰最想俄烏開戰？



澤連斯基要求提供俄侵烏證據



　　俄羅斯否認入侵，烏克蘭呼籲冷靜，但美國的煽風點火卻變本加厲－－美卿布林肯形容，俄羅斯的軍事行動逼在眉睫；盟友加拿大、澳洲跟隨轉移駐基輔大使館人員；拜登據報告知西方領袖「動手日」最快將在周三(16日)……

 

 

 烏克蘭人周日如常進入國家歌劇院，欣賞莎翁名劇「羅密歐與朱麗葉」。

 


　　戰雲密布之下，最新消息是，烏克蘭總統澤連斯基要求華府提供俄方侵烏的百分百確切證據，並邀請拜登在未來數日訪烏以穩定局勢；烏克蘭駐英國大使Vadym Prystaiko則表示，如果能避免與俄羅斯的戰爭，該國或同意不加入北約。

 


　　是白宮危言聳聽，還是克宮口是心非？對俄羅斯而言，儘管其外匯儲備在去年12月達到創紀錄的6300億美元，但一旦開戰將面臨西方的全面經濟制裁，以及入侵後如何控制一個廣袤又充滿反抗的鄰國，都將是巨大掣肘。對普京來說，只要烏克蘭一日未正式宣布申請加入北約，展示籌碼卻引而不發，已足以令北約內部和歐洲安全面臨潛在失衡。

 



拜登謀一石二鳥，20日成關鍵

 

　　對民望支持率跌穿42%的拜登又如何？借北約擴張鞏固美國在歐洲的影響力，以嚴厲經濟制裁打擊俄羅斯，無疑是一石二鳥的選擇。儘管戰爭和制裁勢將俄羅斯進一步推向中國，但中國公司(尤其是高科技公司)同將面臨二級制裁風險。

 

 

 

烏克蘭士兵進行野外射擊訓練。 (來源:烏克蘭國防部 Twitter)

 

 


　　自90年代以來，北約已先後擴張三次，包括第一輪納入捷克、匈牙利和波蘭；第二輪增加立陶宛等7個東歐國家；第三輪牽手阿爾巴尼亞、克羅地亞，名列蘇聯解體後實力第二的烏克蘭，可謂是最後的「肥肉」。而俄烏尚未開戰，歐元就因緊張局勢先跌為敬，兌美元低見1.1330；白宮更煞有介事跟40%天然氣依賴俄羅斯供應的歐洲，商議「保護能源免受供應衝擊」。

 


　　「北極熊」普京和「老狐狸」拜登到底孰真孰假？或都會在周日(20日)水落石出，因當天不單是俄羅斯與白俄羅斯軍事演習預設的結束日，亦是北京冬奧的閉幕日，更是俄羅斯2014年入侵克里米亞的周年紀念日。而中國駐烏克蘭大使館最新公告，提及「烏俄當前緊張關係局勢引發多方關注，出現了各種說法，相互之間不盡一致」，輕描淡寫或已暗示答案。

 

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 

 

另外，米亞資本顧問有限公司行政總裁李紹權，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評石油股及大市，立即重溫

 
 



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