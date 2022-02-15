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【FOCUS】搶搭「元宇宙」前仆後繼　今年還看兩焦點

15/02/2022

　　儘管有Meta單日市值蒸發逾2000億美元的「滑鐵盧」在前，但從麥當勞到王老吉、從Gucci到比亞迪，從爆款社交程式「啫喱」到「冰墩墩」特許生產商元隆雅圖，乃至香港的地產大亨、主題樂園……仍前仆後繼搶搭「元宇宙」快車－－到底名為「元」的花花宇宙有何奧妙？而今年的實際焦點何在？



王老吉、比亞迪、海洋公園紛加入



　　周二(14日)情人節，連續多年虧損的海洋公園宣布進軍元宇宙，與區塊鏈遊戲巨頭TheSandbox合作，為遊客創造數碼化嶄新互動娛樂體驗；此是繼新世界行政總裁鄭志剛去年底宣布購入The Sandbox一塊虛擬土地，建立基於元宇宙的創新中心後，地產、休閒等傳統行業齊欲借技術東風突圍。

 

 

 


　　自社交媒體鼻祖Facebook去年10月底宣布改名Meta，高調轉型元宇宙，股價至今已挫逾三成；2月3日更單日雪崩逾26%，市值蒸發2371億美元，罪魁禍首即是元宇宙部門Reality Labs年度經營虧損突破百億美元關口，且預計今年虧損仍將「顯著」增加。

 


　　儘管如此，在「到2024年，全球元宇宙市場規模料將高達8000億美元」的巨大錢景誘惑下，除了中美一眾科技巨頭，麥當勞、王老吉、Gucci、比亞迪、元隆雅圖等無分衣食住行玩，誓同要分一杯羹；而主打元宇宙虛擬形象的社交APP「啫喱」，更是上線不到一個月就位居蘋果應用商店免費下載榜之首(現已暫停新用戶進入)。



本質下一代互聯網應用和社會形態

 

　　名為「元」的花花宇宙到底有何奧妙？何解巨企、資本、政府(如上海將其寫入十四五規劃)，全數投入其中？簡而言之，元宇宙代表下一代互聯網應用和社會形態，即人類從現時的數字孿生(如谷歌地圖)、虛擬原生(如遊戲角色)，走向未來的虛實共生、虛實聯動。

 


　　借助雲計算、AI、區塊鏈、VR/AR/MR、物聯網、機器人等技術建構起來的元宇宙，將助人類實現時空拓展、人機融生、經濟增值。以經濟增值為例，未來不單有數字系統內虛擬人經濟行為，如虛擬地產、數字消費、社交互動所產生的虛擬原生價值增值；還有與實體產業融合而產生的真實經濟收益，例如汽車元宇宙的AR輔助駕駛、虛擬開發/測試，零售元宇宙的前置購物體驗、隨時隨地沉浸式消費體驗等。

 


　　如此人機融生的終極形態，如前人未至之境，蘊含無限機會和財富。在各種令人眼花撩亂的元宇宙炒作噱頭之外，2022年最值得關注的當屬中國央媽的數字人民幣多場景應用和美國巨企特斯拉的人形機器人Optimus。

 

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