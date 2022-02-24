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【FOCUS】普京啟戰爭潘朵拉　大宗商品集體狂歡

24/02/2022

　　聯合國安理會最無能為力的歷史時刻之一；二戰以來歐洲最驚心的時刻之一。就當聯合國秘書長古特雷斯周四(24日)上午(本港時間．下同)喊話俄羅斯總統普京「給和平一個機會」話音未落，普京即宣布在烏東頓巴斯開展特別軍事行動，烏克蘭多個城市上空砲火紛飛。

 


　　「歐洲大戰」隨時一觸即發，道指期貨急挫800點，恐慌指數飆升，連日來集體亢奮的大宗商品再添催化劑，石油、黃金一馬當先。



普京：實現烏克蘭非軍事化、去納粹化



　　烏克蘭總統澤倫斯基周三(23日)深夜以俄語向俄羅斯民眾動之以情，「戰爭將帶來不計其數的痛苦、毀滅、死亡」，強調烏克蘭「過去沒有、將來也不會威脅俄羅斯」，惟仍難以打動克格勃(KGB)特工出身的普京。

 

 

 普京發表全國電視講話，宣布在頓巴斯採取特別軍事行動。(電視截圖)

 


　　就在聯合國安理會周四上午就烏克蘭局勢召開緊急會議的同時，普京11時發表全國電視講話宣布，鑒於頓巴斯兩個共和國(頓涅茨克、盧甘斯克)向俄羅斯尋求幫助，「我決定採取特別軍事行動……俄羅斯計劃實現烏克蘭的非軍事化、去納粹化，但不包括佔領烏克蘭。」

 


　　他呼籲烏克蘭人「放下武器回家」，並警告任何可能試圖干預正在進行的事件的人，「任何試圖阻礙我們或對我們的國家和人民製造威脅的人，都應知道俄羅斯的反應將是立即的，並導致你面臨歷史上前所未見的後果。」



布油企上百元關口，小麥玉米刷十年高



　　「北極熊」悍然開啟戰爭的潘朵拉盒子，在烏克蘭第二大城市哈爾科夫等多個城市，空襲火光不時照亮夜空；俄羅斯士兵在港口城市敖德薩登陸，並控制烏方海軍所有水面艦隻；首都基輔也傳出巨大爆炸聲。

 

 

 


　　烏克蘭外交部長表示，俄羅斯正發動「侵略戰爭」，烏克蘭將「自衛並獲勝」；白宮就發布聲明指，普京選擇了一場有預謀的戰爭，俄羅斯應獨自對襲擊將帶來的死亡和破壞負責，「世界將追究俄羅斯的責任。」

 


　　戰雲壓頂，道指期貨一度急挫800點，俄羅斯股市跌逾一成，亞洲股市血流成河，港股半日挫逾3%；早前創下7年新高的布油，飆4.7%企上100美元關口；早前錄52周高位的黃金，同再接再厲升1.6%企上1940美元。此外，由於烏克蘭、俄羅斯在全球小麥、玉米供應鏈中舉足輕重，早前創下10年新高的小麥、玉米期貨分別再漲逾4.8%、3.7%。



鋁、鎳、銅、鋅看高一線，聯儲考驗增



　　普京以迅雷不及掩耳之勢點燃戰火，被古特雷斯稱為「我任期內最悲傷的時刻」，他甚至直接請求普京，「以人類的名義，將你們的軍隊帶回俄羅斯。」

 


　　下一步將如何演變？美國及盟友又將以何「統一和果斷的方式」回應？按摩通的最新預測，烏克蘭的緊張局勢將穩步上升，西方的制裁也會相應加強，預計油價將在二季度達到每桶115美元，鋁、鎳、銅、鋅價格將分別漲至每噸3550美元、26500美元、10650美元、3650 美元，意味較去年分別漲43%、44%、14%、22%。

 


　　新地緣政治現實開啟，通脹預期走向更熾，聯儲的貨幣政策新紀元又將如何？

 

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