【FOCUS】普京核威懾放狠 俄銀行哄抬貴美元

俄羅斯總統普京開啟戰爭「潘朵拉之盒」進入第5天。面對烏克蘭死守首都基輔，以及西方各式先進武器源源不斷馳援；再加上歐盟就SWIFT大招終達共識，引發盧布自由落體，大量莫斯科市民擠提現金，銀行牌價高達166盧布兌1美元－－「北極熊」周日(27日)宣布將核威懾力量置於高度警戒狀態，誓在俄烏預計周一(28日)在白俄羅斯邊境開展的談判前，先施「下馬威」。





戰事膠著，歐美大批武器援烏





「東進」維和的俄羅斯軍隊，在烏克蘭腹地的推進顯然不如普京預期；據烏克蘭國防部公布，俄方死傷已達4300人，46架戰機、146輛坦克、60輛油罐車遭摧毀。社交媒體有關烏克蘭軍民堅守國土的訊息鋪天蓋地，前總統、億萬富翁波羅申科亦在個人推特，發布其手持衝鋒槍現身基輔街頭的相片。



巴黎、羅馬、倫敦、柏林、華盛頓等西方多國首都周末齊爆反戰示威，民情洶湧之下，歐盟周日宣布動用4.5億歐元向烏克蘭提供武器，德國、荷蘭、美國相繼批准烏克蘭提供可攜式「刺針（Stinger）」防空飛彈，被視作可遏制俄軍利用武裝直升機等空中突襲。





限用SWIFT，千億外儲遭凍結





此外，早前遭多個歐洲國家反對的「禁止俄羅斯使用SWIFT」突現進展，美、英、法、加、意及歐盟執委會發表聯合聲明指，未來數日將把俄羅斯「一些」銀行踢出SWIFT，並對俄羅斯央行實施制裁。



儘管最終移除名單尚未公布，但市場預計最終或覆蓋俄羅斯80%的銀行，意味其無法跟系統內其他銀行進行資金交收。在莫斯科，擔心銀行流動性危機的當地人紛紛湧向ATM提取現金。而以俄羅斯與歐盟貿易額高達800億歐元計，切斷SWIＦT還恐影響進出口貨物支付。



由於俄羅斯央行現時6430億美元外匯儲備，其中約3110億美元是以外國證券的形式儲存，1520億美元以現金或存款置於紐約、倫敦、法蘭克福等地的銀行，制裁恐令其無法提取外儲來維穩盧布。就在周一，盧布兌美元一度暴挫近三成至119的歷史新低，而俄羅斯銀行提供的以盧布兌換美元的交易價更高達166，俄羅斯央行就禁止外國投資者賣出俄羅斯證券(莫斯科時間周一9時45分，其再宣布大幅加息由9.5厘至20厘，因「俄羅斯經濟的外部條件發生了巨大變化」)。





俄烏擬今談判，雙方互秀籌碼





戰事、金融、輿論等情勢似對普京極其不利，「北極熊」周日就在國家電視台最新稱，「西方國家不僅採取不友好的經濟行動，而且北約主要國家領導人也發表咄咄逼人的言論，所以我下令將俄羅斯的核威懾力量轉移到一個特殊的高度警戒狀態。」



何謂高度警戒狀態？俄羅斯的核威懾力量據報分為4級：穩定(Constant)、升級(Elevated)、軍事危險(Military Danger)、全面出擊(Full)，而高度警戒或接近於第二級。據美國科學家聯盟(FAS)估算，俄羅斯最新擁有的核彈頭數量約5977枚居全球之首，其中有近1600枚處於戰略部署。



鑒於俄烏擬周一在白俄羅斯邊境開展談判，俄羅斯國家電視台周日晚配合普京稱，「僅我們的潛艇就可以發射逾500枚核彈頭，這將保證美國和北約的徹底毀滅。」而普京的盟友白俄羅斯就宣布允許俄羅斯在境內部署核武。而烏克蘭總統澤連斯基就指，與歐盟委員會主席馮德萊恩討論了「烏克蘭在歐盟的成員身份」問題。



智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的核問題專家Matthew Kroenig就指，此是俄羅斯用核威脅來支持常規侵略的軍事戰略，向西方傳達的信息是「不要參與進來，否則將事情升級到最高級別」。



烏克蘭和俄羅斯談判結果如何？很快將見分曉。

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