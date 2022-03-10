  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】蔚來掛牌沖喜車股　惟新周期或王者另屬

10/03/2022

　　新能源汽車國內零售滲透率突破兩成之際，蔚來(09866)周四(10日)以介紹形式登陸港股，刺激「蔚小理」抱團齊升。但年初至今計，油價飛升和購買偏好帶動的訂單大排長龍，卻未改從老牌特斯拉、福特、通用，到新秀蔚來、小鵬、理想、Rivian、Lucid，股價泥沙俱下。

 


　　何解？一言以蔽之，即是競爭賽道愈擁擠、銷量趨勢愈確定，留給未來的市值想像空間就愈受限。想發掘下一個特斯拉、ATM、股價一年翻十倍的蔚來？一份北京大學國際戰略研究院的簡報以及一位政協委員的提案，或有啟示。



股價泥沙俱下，因想像空間縮？



　　高端電動車企蔚來掛牌，帶動新能源小夥伴小鵬(09868)、理想(02015)、比亞迪(01211)半日分別衝高8.2%、9.8%、5.4%；但沖喜歸沖喜，上述3間車企年初至今跌幅仍累計達40%、12%、25%，蔚來在美股價年初至今亦累挫36%。

 

 

 


　　國際油價飆升令更多人轉向電動或混合動力車，內地2月新能源車國內零售滲透率升至21.8%，然而供應鏈阻滯和創紀錄的低庫存水平，令不少訂單需等候至少數周，例如特斯拉Model 3在華預計交付期最新延長4周至16-20周，在澳洲的交付期更長達5個月起步。

 


　　福特、本田近日就雙雙宣布提升電動車產量的計劃，特斯拉位於德國柏林的超級工廠亦最新獲批可投產，但看看年初至今股價，特斯拉相對溫和(跌近19%)，獲大鱷索羅斯青睞的Rivian最慘淡(跌近58%)，老牌如通用、福特、豐田同不能倖免，分別跌31%、25%、11%。



中美三大代表性競爭領域值留意



　　何解？看看繼華為、小米、蘋果、百度等相繼進軍電動車後，阿里巴巴支持的IM Motors較早時宣布，首款智能電動汽車預計本月29日上市；Sony亦宣布攜手本田合攻電動車。另按S&P Global Platts Analytics預測，全球輕型電動車銷量到2030年料達2680萬輛－－當幾乎所有巨頭都落場下注，而未來產銷愈顯趨勢確定，未來的市值想像空間將愈受限；換言之，恐回歸舊產業的估值方法。

 


　　那麼未來高增長的初創賽道在哪裡？看看北京大學國際戰略研究院的名為「技術領域的中美戰略競爭：分析與展望」簡報，提及三大代表性競爭領域為信息技術、人工智能、航空航天，具體而言包括集成電路、工業軟件、生物合成/藥物研發的機器學習、航空發動機、太空安全等。　

 


　　另一值得關注的是全國兩會期間唯一來自創投領域的全國政協委員、紅杉中國創始人沈南鵬的提案，涉及綠色低碳技術、農業微生物應用、藥物創新、腦科學、製造業「數智化」轉型等。

 


　　相比電動車，什麼行業更可能領銜人類下一個新技術周期？車股們的股價，或許早已發出無奈嘆息。

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

54.000

異動股

00883

中國海洋石油

10.100

異動股

03690

美團－Ｗ

144.200

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 33,174.07
    -112.18 (-0.337%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,259.52
    -18.36 (-0.429%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 13,129.96
    -125.58 (-0.947%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升27.966
變動率︰+3.533%
較港股︰-0.30%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升53.741
變動率︰+1.627%
較港股︰-2.29%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌22.967
變動率︰-5.107%
較港股︰-1.85%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌369.305
變動率︰-6.975%
較港股︰-4.08%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰跌52.520
變動率︰-15.833%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌2.440
變動率︰-16.724%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌35.760
變動率︰-17.490%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.210
變動率︰-21.707%
精選美股 More
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升2,936.350
變動率︰+5.413%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌553.180
變動率︰-5.866%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌41.160
變動率︰-6.348%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌41.470
變動率︰-6.557%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/03/2022 16:47 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/03/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/03/2022 16:47 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 54.000
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.900
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 237.400
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 129.600
  • 目標︰$142.00
  • 00136 中國儒意
  • 2.210
  • 目標︰--
  • 00270 粵海投資
  • 10.380
  • 目標︰$11.00
  • 00823 領展房產基金
  • 63.700
  • 目標︰$70.00
  • 00746 理文化工
  • 7.050
  • 目標︰$3.97
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 385.000
  • 00388 香港交易所
  • 338.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 96.100
  • 00005 滙豐控股
  • 49.150
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.200
報章貼士
  • 01299 友邦保險
  • 74.950
  • 目標︰$77.00
  • 00968 信義光能
  • 14.820
  • 目標︰$15.00
  • 00763 中興通訊
  • 15.980
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/03/2022 17:00  《盤後部署》市場就俄烏局勢緩減恐慌，港股料21900點有阻力

10/03/2022 13:02  【國際要聞】尹錫悅火速與拜登通電，展示韓美堅定同盟關係

10/03/2022 18:04  京東集團去年盈轉虧蝕35.6億人幣，經調整淨利潤172億人幣

10/03/2022 17:59  京東物流(02618)去年經調整虧損12.26億人幣，不派息

10/03/2022 16:32  港鐵(0066)去年虧轉盈賺95.5億元，派末期息1.02元

09/03/2022 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒６億人幣，買美團沽建行

09/03/2022 08:25  【大行炒Ｄ乜】理文業績倒褪，大行齊削目標價

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》人行祭新工具形同放水　滬指止六連跌惟三千三不穩

新聞>財經熱話

鎳價急升消息淡化　蔚小理齊聚港股　新能源車股急彈

新聞>香港要聞

【新冠肺炎】林鄭：將改善隔離設施　讓市民安心渡過隔離期
品味生活
生活

健康大晒

【確診者住所名單 | 實用連結】增280地點！瓊峰臺、富麗花園、嘉湖山莊上榜！一文睇清14日內確診者居住大廈 / 強檢地點名單、疫苗檢測預約及快速測試平台連結（3月10日更新） 6

娛樂情報

與楊茜堯轉8圈肉緊熱吻 張智霖︰要克服心理關口

Foodie What’s On

港九新界最正燒味地圖！老字號／炭燒／食神叉燒齊晒！米芝蓮燒鵝、中午沽清芝麻皮燒腩、琵琶鴨邊度搵？
DIVA CHANNEL

Sex & Love

尺度大膽！Netflix日劇《金魚妻》探討禁忌之戀！6位人妻出軌故事各有前因？你能理解嗎？

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

大S、具俊曄一别20年後結婚：用勇氣和愛去彌補遺憾！你有這份再愛的勇氣嗎？

「世」界味覺之旅．Saii Lee

燗酒魔法師掌舵！上環巷弄尋Sake Pairing Omakase！當造柚子白子、醉香箱蟹，配特別清酒，9道菜驚喜連連
健康好人生 Health Channel
確診輕症留家自救？中醫：喉痛可飲「胖大海羅漢果水」；精神胃口差、輕微發冷飲「太子參陳皮湯」（附材料做法）
疫情期間減磅別一味低脂！增肌減脂需要健康脂肪！4個缺乏脂肪的常見症狀，你有沒有？
最新抗疫政策｜數天內再多3個隔離設施運作！林鄭：5途徑增加社區隔離設施，提供逾7萬個單位床位！（不斷更新）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/03/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
中國故事10/03/2022
《神州經脈》人行祭新工具形同放水　滬指止六連跌惟三千三不穩
財經熱話10/03/2022
鎳價急升消息淡化　蔚小理齊聚港股　新能源車股急彈
香港要聞10/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：將改善隔離設施　讓市民安心渡過隔離期
專訪10/03/2022
【專訪】鄧聲興：大市見底言之尚早　惟中線可吸納低估值派息股（有片）
FOCUS10/03/2022
【FOCUS】蔚來掛牌沖喜車股　惟新周期或王者另屬
財經熱話10/03/2022
油價急插人幣強勢　國泰業績勝預期　航空股全線高飛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金