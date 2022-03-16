  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】美元武器化添忌憚　「PetroYuan」再升溫

16/03/2022

　　螳螂捕蟬，黃雀在後？美國總統拜登破天荒制裁俄羅斯石油，並要求另一「油王」沙特增產不果後，全球能源市場再添戲劇性一筆。繼沙特王儲據報邀請中國最高層5月出訪後，最新消息指，利雅得正與北京討論未來將部分出口石油改為人民幣定價。

 


　　儘管類似「PetroYuan」的報道自2017年起即不時浮現，但如同90年代的歌謠所唱－－「總有充分的警告，總有微妙的跡象；你本應看到它的到來，但我們已給了你太多時間(You would've seen it coming,but we gave you too much time)。」



沙特近日舉動不尋常



　　白宮上周一聲令下制裁俄油，推高布油期貨至130美元；投機者本周看漲押注平倉，期油短短5天又跌穿百美元，潰至熊市區間。油價大上大落表面看是俄烏戰火攪動，但本質恐難離「世界警察」美國借「美元武器化」舞高弄低。

 

 

 

 


　　眼見華盛頓對莫斯科接連釜底抽薪式出招，過往唯美國馬首是瞻的沙特近日舉動殊不尋常。先是國王及王儲雙雙拒接拜登電話，無視「增產」要求；接著國有石油公司沙特阿美拍板參與位於中國東北遼寧盤錦的百億美元級煉油化工項目，建成後提供每日30萬桶原油原料中的21萬桶。

 


　　最新則是沙特據報邀請中國國家主席習近平5月出訪利雅得，及正討論未來將部分出口石油改為人民幣定價。



全球化或階段性終結



　　何解？除了宿怨可追溯至2018年的記者卡舒吉事件、拜登2021年明確表示不再介入也門內戰（相當於不再為實質介入打擊胡塞組織的沙特背書）、白宮跟死對頭伊朗眼看握手言和在即，最新的觸發點當屬美國對俄羅斯趕盡殺絕式的金融制裁。

 


　　對以石油換取財富，進而鞏固權力的沙特王室而言，面對無限打印且隨時可能遭凍結的美元，盡早為每日620萬桶出口原油尋求Plan B的安全保證，愈顯迫在眉睫，而同樣希望為能源供應加裝備用交易選擇的全球最大原油進口國的中國，自然是不二之選。

 


　　儘管「PetroYuan」、「石油美元末日」等標題自2017年起就不時賺人眼球，令人們再次懷疑沙特今次是否認真，還是藉此加大對美國討價還價的槓桿？但隨著俄烏戰事宣告全球化走向階段性終結，金融市場遊戲規則的改變或比想像來得更快。

 

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

367.000

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

219.600

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

90.700

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 367.000
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 219.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.600
  • 01918 融創中國
  • 3.930
股份推介
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 2.850
  • 目標︰--
  • 00968 信義光能
  • 14.040
  • 目標︰$14.80
  • 01431 原生態牧業
  • 0.242
  • 目標︰$0.438
  • 01299 友邦保險
  • 75.000
  • 目標︰$90.00
  • 03613 同仁堂國藥
  • 9.760
  • 目標︰$11.60
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 367.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.700
  • 01211 比亞迪股份
  • 196.600
  • 00388 香港交易所
  • 360.400
  • 02800 盈富基金
  • 20.240
報章貼士
  • 00388 香港交易所
  • 360.400
  • 目標︰$400.00
  • 01883 中信國際電訊
  • 2.730
  • 目標︰$3.00
  • 00001 長和
  • 52.750
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/03/2022 14:43  《異動股》科技股爆升，美團現升近三成，京東升逾三成三

16/03/2022 14:46  【新冠肺炎】康文署明日起關閉轄下所有泳灘

16/03/2022 13:33  劉鶴主持金融委會議：內地與香港監管機構加強溝通協作，穩定市場

16/03/2022 13:34  午後恒指升幅急速擴大至逾1000點，續創日內高位

16/03/2022 11:11  【新冠肺炎】林鄭：快速檢測包市場供應充足，港府已派800萬包

09/03/2022 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒６億人幣，買美團沽建行

09/03/2022 08:25  【大行炒Ｄ乜】理文業績倒褪，大行齊削目標價

專題透視

新聞>市場動向

JPEX 獲香港上市公司「天弓」注資 獲千萬美金研發區塊鏈項目

新聞>專訪

【即市專訪】黃偉豪：港股脫險關鍵睇咩位？匯控可部署！（有片）

新聞>FOCUS

【FOCUS】美元武器化添忌憚　「PetroYuan」再升溫
品味生活
生活

健康大晒

第五波 | 化學博士K. Kwong 教3招出街防中招！戴口罩分3種風險程度？消毒衣物一樣東西搞掂？同場加映：4個最易中招狀況要小心

快樂退休．曾智華

逝去了的「C朗」與「美斯」

女子愛財．唐德玲

內地理財產品欠透明度
DIVA CHANNEL

港女講男．妮洛

面對沒有上進心、缺乏目標的男人，無了期的等待，只會讓你白花青春

一分鐘閱讀．李怡

日本暢銷作家松浦彌太郎「100個基本」系列：掀起閱讀和實踐風潮！每句短句都引發思考

Get it Beauty！．Michelle Yeung

美容新趨勢：咖啡護膚！抗氧化抗炎、去水腫激活微循環！三個咖啡護膚品牌推介
健康好人生 Health Channel
春天養生 | 春困易攰、周身重墜？全因濕重脾胃弱！教你煲小米粥+按穴位養脾胃去水腫
【確診者住所名單 | 實用連結】增517地點！海怡半島、維景灣畔、大埔中心上榜！一文睇清14日內確診者居住大廈 / 強檢地點名單、疫苗檢測預約及快速測試平台連結（3月16日更新） 6
消委會測試｜15款塑膠紓壓玩具現破裂，7成半不符安全標準！「魷魚遊戲」擠壓球致癌塑化劑超標250倍！（附總評分表） 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2022 16:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2022 16:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/03/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
市場動向16/03/2022
JPEX 獲香港上市公司「天弓」注資 獲千萬美金研發區塊鏈項目
專訪16/03/2022
【即市專訪】黃偉豪：港股脫險關鍵睇咩位？匯控可部署！（有片）
FOCUS16/03/2022
【FOCUS】美元武器化添忌憚　「PetroYuan」再升溫
財經熱話16/03/2022
內地放寬新冠出院安排　油價急跌人幣走強　中資航空股扭跌勢再高飛
香港要聞16/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：2月26日至3月5日快測陽性逾18萬宗
大行報告16/03/2022
【大行炒D乜】港燈績後大行點睇？高盛點評內房股？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金