【FOCUS】美元武器化添忌憚 「PetroYuan」再升溫

螳螂捕蟬,黃雀在後?美國總統拜登破天荒制裁俄羅斯石油,並要求另一「油王」沙特增產不果後,全球能源市場再添戲劇性一筆。繼沙特王儲據報邀請中國最高層5月出訪後,最新消息指,利雅得正與北京討論未來將部分出口石油改為人民幣定價。



儘管類似「PetroYuan」的報道自2017年起即不時浮現,但如同90年代的歌謠所唱--「總有充分的警告,總有微妙的跡象;你本應看到它的到來,但我們已給了你太多時間(You would've seen it coming,but we gave you too much time)。」





沙特近日舉動不尋常





白宮上周一聲令下制裁俄油,推高布油期貨至130美元;投機者本周看漲押注平倉,期油短短5天又跌穿百美元,潰至熊市區間。油價大上大落表面看是俄烏戰火攪動,但本質恐難離「世界警察」美國借「美元武器化」舞高弄低。



眼見華盛頓對莫斯科接連釜底抽薪式出招,過往唯美國馬首是瞻的沙特近日舉動殊不尋常。先是國王及王儲雙雙拒接拜登電話,無視「增產」要求;接著國有石油公司沙特阿美拍板參與位於中國東北遼寧盤錦的百億美元級煉油化工項目,建成後提供每日30萬桶原油原料中的21萬桶。



最新則是沙特據報邀請中國國家主席習近平5月出訪利雅得,及正討論未來將部分出口石油改為人民幣定價。





全球化或階段性終結





何解?除了宿怨可追溯至2018年的記者卡舒吉事件、拜登2021年明確表示不再介入也門內戰(相當於不再為實質介入打擊胡塞組織的沙特背書)、白宮跟死對頭伊朗眼看握手言和在即,最新的觸發點當屬美國對俄羅斯趕盡殺絕式的金融制裁。



對以石油換取財富,進而鞏固權力的沙特王室而言,面對無限打印且隨時可能遭凍結的美元,盡早為每日620萬桶出口原油尋求Plan B的安全保證,愈顯迫在眉睫,而同樣希望為能源供應加裝備用交易選擇的全球最大原油進口國的中國,自然是不二之選。



儘管「PetroYuan」、「石油美元末日」等標題自2017年起就不時賺人眼球,令人們再次懷疑沙特今次是否認真,還是藉此加大對美國討價還價的槓桿?但隨著俄烏戰事宣告全球化走向階段性終結,金融市場遊戲規則的改變或比想像來得更快。

