【FOCUS】鮑叔「加-減-加」功德圓滿 股市狂歡惟美元憔悴

Things change……兩年前(2020年3月15日),聯儲宣布緊急降息100個基點及部署大規模買債,惟美股次日上演「黑色星期一」,三大指數暴瀉逾12%;兩年後,聯儲周三(16日.當地時間)啟動2018年以來首次加息,並暗示最快5月縮表,惟美股三大指數齊升,中概股更錄史上最大漲幅。





暗示今年再加息6次,最快5月縮表





聯邦公開市場委員會一如預期加息25個基點,令即將迎來第二任任期的鮑威爾(Jerome Powell),成為自格林斯潘(Alan Greenspan)之後,近20年來首個經歷「加息-降息-加息」輪迴的聯儲掌門人。

(FED Twitter)



根據最新點陣圖,聯邦基準利率預測中值於2022、2023年底將分別達1.9%、2.8%,換言之,將是2008年金融海嘯以來最高水平。將通脹形容為「突然爆發(sudden burst)」的鮑叔,罕有直認「早知今日(if we knew then what we know now),就應早點行動」,誓言「必須恢復物價穩定。」



除了暗示今年餘下的6次議息會議都可能加息,且或有一次50個基點的大加息,他還在記者會透露,最快5月公布縮表細節,「會比上次2017年至2019年時更快,並更早開始。」





收益曲線趨平,明年難逃衰退?





鮑威爾領銜聯儲變身抗擊通脹巨大風車的唐吉訶德,但股市卻顯然無視貨幣政策的鷹派前景,何解?除了即使年底加息至1.9%,也遠低於上一次通脹高企7.9%時(1982年1月)15%的利率水平,還有鮑威爾對美國經濟的樂觀評論,包括將就業增長穩健(solid)的措辭改為強勁(strong),斷言「明年經濟衰退的風險並不是特別高」。



但事實是否真的如此?就在聯儲政策聲明公布後,5年及10年期美債收益率一度倒掛,2年及10年期美債收益率利差徘迴23基點(去年3月達逾150基點);更重要的是,美元在激進加息預期下先拉升後急跌。



再看實體經濟指標:美國2月零售額僅增0.3%,加上密歇根大學的消費者信心指數跌至11年來最低,或顯示物價高企侵蝕購買力;與ISM走勢亦步亦趨的基金經理人經濟增長預期指數錄14年低點,或預示ISM崩潰在即。



繼去年3月「通脹暫時性」後,鮑叔再以「衰退可能小」安撫市場,信不信由你。

etnet Facebook全面革新,注入多元化貼市財經資訊,投資路上一齊並肩作戰!

► 立即讚好