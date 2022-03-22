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【FOCUS】美啟非常規緊縮　內房震源考驗維穩

22/03/2022

　　原油、小麥、鋼鐵、化肥……百物騰貴，聯儲主席鮑威爾周一(21日)再暗示，5月會議或加息50基點，鷹派言論刺激2年期美債收益率突破2%，為2019年以來首次。隨著掉期市場顯示到12月時利率將達2.25%，內房離岸債券違約愈演愈烈，而近日恒大系集體停牌、羅兵咸永道辭任融信中國核數師、世茂等延遲公布經審核年度業績，皆預示房地產仍是巨大震源，勿低估當局維穩決心。



鮑叔暗示無懼加息限制經濟增長



　　美國通脹攀至40年高位，歐元區更是刷新歷史紀錄，但最壞情況恐仍未至。部份歐盟成員國考慮制裁俄羅斯石油，布油期貨急升一成再次逼近120美元；「歐洲糧倉」烏克蘭戰雲密布，以及美國中西部農業州嚴重乾旱威脅冬小麥收成，徘徊14年高位的小麥價格未來易升難跌；同樣暴升至紀錄高位的，還有歐洲鋼鐵和化肥價格。

 

 

 

 


　　既然如此，鮑威爾何解一周前開啟貨幣正常化大幕時，不直接加息50基點？他在出席全美商業經濟協會(NABE)會議發表題為「恢復價格穩定」講話時暗示，通脹挑戰一周前還沒有這麼明顯(less visible)。他誓言，「如果我們確定需要以非常規的力度來緊縮貨幣政策，即使利率要超過中性水平並達到限制經濟增長的程度，我們也會這麼做。」

 


　　此番鷹派表態，刺激2年期美債收益率突破2%，為2019年以來首次；5年及30年美債收益率息差同跌穿20基點，為2007年以來最低。



恒大重組待揭盅，違約蔓延不絕



　　隨著掉期市場顯示到12月時隱含利率高達2.25%，年初至今錄50.4億美元離岸債務違約的內房開發商，未來還債壓力勢百上加斤。

 


　　就在周一，恒大系三大股票集體於開市前停牌，消息指重組框架最快今晚揭盅。負債累累的恒大有望劫後重生，周三(23日)到期的20.25億美元債或柳暗花明，但其他深陷泥潭的內房卻前途未卜。融信中國（03301）、融創中國(01918)、世茂(00873)等齊預告延遲發布經審核的全年業績，而繼陽光城(深：000671)上周末50.3億元境內債務違約後，祥生控股(02599)最新宣布2023年到期的2億美元優先票據未能付息。


　　聯儲激進加息來勢洶洶，美股、中房誰能挺過此輪緊縮風暴？大摩首席美國股票策略師Michael Wilson就指，美股上周的反彈不過是凶險熊市中賣出和增加防防禦的好機會。至於中房，看看央媽旗下《金融時報》的判斷，「預計今年年中樓市有望止跌，房地產行業將走出『銷量放緩、房價下跌、投資下滑』的階段」，A股地產指數早市再先升為敬。

 

 


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