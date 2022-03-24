  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】港府看守心態迎第六波　港人苦海未盡唯自求多福

24/03/2022

　　香港第五波疫情死亡率「榮登」全球發達經濟體之首，從本地清零到屍袋遍地，如果要用一句話概括此種折墮，恐怕就是「本可避免的公共衛生災難」。緣何至此？拍腦化（未經深思）決策、表演式抗疫、災難性無能……但歸根究柢，還是看守式心態作祟。



決策前乏深思，頻致朝令夕改



　　從一個月前(2月22日)信誓旦旦「務求在最短時間內完成三次全港市民採樣核酸檢測」，甚至以「去到打仗無理由再講程序」來回應質疑聲音；到周一(21日)在抗疫記者會近8000字開場白的最末，宣布「暫緩這計劃」，再以「香港很崇尚自由，亦以自我為中心的社會」為「沒有能力去做」背書，令早前全城瘋搶物資的市民，再次領教港府「今日之我打倒昨日之我」。

 

 

 

 


　　如是者還包括不啟還啟的封關、不推還推的臨時失業援助金、不認還認的快速抗原測試結果……不論如何砌詞辯解「沒有水晶球」，一眾官員都盡顯拍腦化決策，以致朝令夕改、公信盡失。而行政長官的「抗體不是愈高愈巴閉」、「市民需感受我的情緒」等等金句，更令嚴肅抗疫淪為「Advisers advise，ministers decide」的表演式。



不痛不癢「do something」



　　何解港府可以如此任性，拋出「以不變應萬變」的僵化文化？特首上月自言「任期臨近尾聲」、周一記者會隻字不提「戰時狀態」、拒絕就「抗疫的目標」通關設定時間表等，或可一窺玄機。

 

 

 

 


　　按照港府將行政長官選舉延後至5月8日，維持7月1日換屆的現時假設，理論上本屆政府官員的任期僅剩下不到4個月。面對專家推算第六波疫情或6月初出現，或再多220萬人感染，抗疫是背水一戰誓見績效，還是不痛不癢「do something」？

 


　　看看特首周三(23日)出席立法會答問會的內容，無論是對「『安心出行』實名制和追蹤功能」，還是對「smart city是否足夠smart」，還是「復課後預計會有多少兒童受感染，又會增加多少兒童病床」等事關第六波的未雨綢繆措施，全數耍太極應對，盡顯看守式心態的港府恐是後者。

 


　　市民何時可見曙光？從港府計劃11月邀請百名頂級外國投資者赴港出席金融峰會的消息看，他們或許認為隧道盡頭已不遙遠；但眼下還將添多少亡魂和感染，港人唯有自求多福。

 

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

366.000

異動股

03690

美團－Ｗ

147.000

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

113.800

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,599.12
    +240.62 (+0.700%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,497.57
    +41.33 (+0.927%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 14,088.17
    +165.57 (+1.189%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升9.310
變動率︰+1.709%
較港股︰-4.32%
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰跌12.134
變動率︰-1.835%
較港股︰-1.03%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌23.220
變動率︰-2.943%
較港股︰-1.61%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌360.277
變動率︰-3.782%
較港股︰-1.56%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升198.980
變動率︰+6.236%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌29.680
變動率︰-5.867%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌60.250
變動率︰-6.284%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌44.820
變動率︰-9.271%
精選美股 More
NVDA
輝達
按盤價(USD)︰升279.848
變動率︰+9.171%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升51.270
變動率︰+6.215%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰升119.505
變動率︰+4.903%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌19.840
變動率︰-4.339%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/03/2022 14:50 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/03/2022 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/03/2022 14:50 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 366.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 147.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 113.800
  • 00941 中國移動
  • 56.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.950
股份推介
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.080
  • 目標︰$5.65
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.500
  • 目標︰$17.73
  • 00934 中石化冠德
  • 2.890
  • 目標︰$4.63
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.340
  • 目標︰$10.98
  • 06088 FIT HON TENG
  • 1.160
  • 目標︰$1.27
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 113.800
  • 00700 騰訊控股
  • 366.000
  • 00941 中國移動
  • 56.000
  • 06098 碧桂園服務
  • 33.600
  • 00003 香港中華煤氣
  • 9.730
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 56.000
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 4.840
  • 目標︰$5.50
  • 02269 藥明生物
  • 69.400
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/03/2022 16:41  《盤後部署》騰訊業績遜預期拖累大市，恒指料21300有支持

24/03/2022 18:06  京東物流擬配售最多4億美元新股，另與京東集團訂新股認購協議

24/03/2022 16:40  國壽(2628)去年純利增長1.3%至509億人幣，息65分

24/03/2022 14:15  外媒：吉利正評估俄羅斯市場前景，已暫停白俄工廠運營

24/03/2022 17:24  李嘉誠再增持長實(01113)共198.25萬股

24/03/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９﹒５億人幣，買藥明沽美團

24/03/2022 08:44  【大行炒Ｄ乜】騰訊績後大行叫Ｂｕｙ卻削目標價，大摩看＄４８０

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》美豁免中國貨關稅　退市風險名單增　滬指六連升斷纜

新聞>財經熱話

【財息兼收】中移動績佳派息大增　大行齊唱好最牛看$85　7連升後要等定要追?

新聞>大行報告

中移動派息勝預期　花旗最牛看$74.7
品味生活
生活

健康大晒

新冠康復後遺症 |「長新冠」容易疲勞乏力？理大教「康復八式」，促進心肺、肌肉健康！康復者、在家抗疫都啱！（附影片及文字教學）

陳世味道

低處未算低！$99韓式燒肉放題！任食豬五花肉、青檸燒雞扒；$138食埋梨汁牛五花、安格斯牛肉拼盤

健康解「迷」

異常出汗 | 無故出汗氣血虛？睡覺流汗屬陰虛！更年期冷汗會急劇老化？盜汗、冷汗、黃汗你屬邊類？
DIVA CHANNEL

寫設計．陳丞軒

室內設計師是怎樣煉成的？感知、設計思維、眼界、好奇心，缺一不可！

Fashion

由飾物到手袋，展現型格輕奢華！今年春夏季你不能錯過的金屬鏈帶潮流！

Gym Come True．2% Fitness Team

Workout Together！腰間、大腿贅肉多？與教練同步做HIIT訓練，5分鐘爆汗、燒脂！
健康好人生 Health Channel
踢足球除了比輸贏，還能比誰更環保？英超「可持續發展排行榜」出爐，哪隊居榜首？
甚麼是最佳教育？為何學生對學校沒有歸屬感？是他們變質嗎？
最新疫情｜確診個案較昨日回升！今增13074宗個案！打2針、無病歷45歲確診印傭離世 4
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2022 02:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/03/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
中國故事24/03/2022
《神州經脈》美豁免中國貨關稅　退市風險名單增　滬指六連升斷纜
財經熱話24/03/2022
【財息兼收】中移動績佳派息大增　大行齊唱好最牛看$85　7連升後要等定要追?
大行報告24/03/2022
中移動派息勝預期　花旗最牛看$74.7
FOCUS24/03/2022
【FOCUS】港府看守心態迎第六波　港人苦海未盡唯自求多福
專訪24/03/2022
【即市專訪】中美關係轉差？潘鐵珊料中概股已見底！優先吸納兩股（有片）
生財有道24/03/2022
騰訊 VS 中移動？林家亨教你點揀！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金