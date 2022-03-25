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【FOCUS】北韓利用俄烏攪局　制裁加速逆全球化

25/03/2022

　　出訪歐洲的拜登很忙－－外有俄羅斯入侵、北韓挑釁、伊朗威脅；內有油價飛升、糧食短缺陰影、年輕選民眾叛親離……儘管如此，更多的制裁、更強硬的表態仍陸續有來，從地緣政治到國際貿易，正危險地逆全球化而行。



汲取棄核教訓，平壤展戰略力量



　　俄羅斯揮軍烏克蘭轉眼已「滿月」，正當美國領銜北約就「北極熊」普京可能動用生化核武擺出威懾姿態之際，在距離莫斯科約6400公里的平壤，執掌北韓迎來第一個十年的金正恩，周四(24日)下午親自指揮了4年來首次洲際彈道導彈的試驗，無疑是提醒世界，除了關注歐洲戰火，勿忘記北韓的戰略力量。

 

 

 

 金正恩周四(24日)親自指揮了北韓4年來首次洲際彈道導彈的試驗。(朝中社)

 

 


　　北韓官方新聞稿表示，「擁有無比壓倒性的軍事進攻能力，是最可靠的戰爭威懾」，似意有所指烏克蘭1994年根據《布達佩斯安全保障備忘錄》放棄蘇聯核武的教訓；而鑒於4月15日是金正恩祖父金日成誕辰110周年紀念，過去數月完成各式花樣百出(潛射、車載、地對空、高超音速等)試射的「小火箭人(特朗普語)」，野心恐才剛剛開始。



新制裁欲廢俄國黃金儲備武功



　　拜登和日揆岸田周四在布魯塞爾同意「共同努力追究北韓責任」，美國國務院同時宣布制裁北韓「第二自然科學院外事局」及一位個人。

 


　　西方對俄羅斯的施壓亦繼續加碼。被白宮及歐洲盟友納入新制裁對象的，包括328名國家杜馬（下議院）成員、俄羅斯儲蓄銀行(Sberbank)負責人Herman Gref、億萬富翁季姆琴科、Sovcombank的17名董事會成員、48家俄羅斯國防實體；美歐並將早前對俄羅斯央行的制裁擴大至黃金交易，欲廢此價值1300億美元的儲備武功。

 

 

 美國及歐洲盟友在布魯塞爾對俄羅斯宣布新的制裁。(Biden Twitter)

 

 


　　此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊本周在美國有份出席的卡塔爾國防展上展示導彈模型，美國國務院發表聲明指深感失望和不安，警告「與伊朗武器有關的交易通常會受到美國的制裁。」

 


　　至於中國，拜登周五凌晨(北京時間)在北約總部見記者時再稱，中國領導人明白幫助俄羅斯會把自己置於重大危險之中。


能源、糧食等經濟秩序釀脫勾



　　美歐不遺餘力要將俄羅斯排除於國際經濟秩序之外，儘管關鍵產品如原油、天然氣、小麥等尚未完全脫勾，美國洛杉磯的汽油價格首次攀上每加侖6美元，拜登更最新警告，「糧食短缺將成為現實」。中國總理李克強昨日亦強調，當前國際形勢複雜嚴峻，要始終繃緊立足自身保障糧食安全這根弦，以國內穩產保供的確定性應對外部環境的不確定性。

 


　　全球最大資產管理公司黑石集團首席執行官Larry Fink在最新致股東的信就稱，「俄羅斯入侵烏克蘭結束了過去30年的全球化，這加劇了現時社會所見的兩極分化和極端主義行為。」

 


　　從地緣政治到國際貿易逆全球化而行，中國的選擇如何？從外長王毅今日到訪印度，中歐下周五(1日)舉行峰會等看，深化與發展中國家的聯繫，同時避免與西方徹底決裂，同樣重要。

 

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