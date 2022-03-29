【FOCUS】滬「清零2.0」左手封控右手如常 林鄭可看見？

空空如也的陸家嘴、綿延不絕的黃藍圍板、無處不在的「大白(全套保護衣的防疫人員)」……眼見新冠無症狀感染者從半個月前的不到200宗，幾何式飆升逾20倍至直逼4500宗新高，中國經濟重鎮上海周一(28日)祭出「一市兩制」輪流封控。





突擊封控，首日篩查數已超香港總人口





封或不封？以「陶瓷店裏抓老鼠」式精準防疫模式出名的上海，最終還是選擇了「鴛鴦封」－－3月28日清晨5時至4月1日清晨5時封控浦東；4月1日清晨3時至4月5日清晨3時封控浦西－－計劃用9天完成全市分片核酸篩查。



擁有2600萬人口的上海，被稱為中國經濟的心臟，去年GDP突破4萬億元大關，佔全國近3.8%；除了擁有特斯拉、上汽、寶武鋼鐵、中芯國際、上海電氣等製造業巨頭，生物醫藥、金融、航運等行業同舉足輕重。鑒於此，當地專家一度以「我們這個城市承載全國經濟社會發展重要功能，甚至對全球經濟都有影響」，指上海「封3、5天、一周」都不行。



但上海最終還是祭出了浦東、浦西輪流封控，何解？除了「始終堅持人民至上、生命至上」的最高抗疫準則，更耐人尋味的是，突擊封城之下，浦東封控首日運行的採樣點多達6300個(浙江、江蘇馳援)，完成篩查逾826萬人(超過香港的總人口)，效率可謂驚人。





新變種似再現，「更小代價」勢在必行





此外，滬市主板、科創板交易正常進行；世界第一大貨櫃海港和第三大國際空港正常運營；中芯國際、通用汽車、台積電等均稱工廠生產運作正常。從此角度看，當局是否以中國城市治理最領先的上海為樣本，開展「以快制快」和未來「維持生活正常化」、「動態清零」並行的試驗？



此波香港及內地本土疫情的迅速惡化，「始作俑者」是傳染性更強、隱蔽性更高的Omicron BA.2毒株；而值得留意的是，另一種傳染性更強的BA.2的變體似乎正在蘇格蘭蔓延，當地因新冠而住院的人數正達到大流行以來最高，並可能繼續上升。有病毒專家已將此變體稱為BA.2.8；雖暫未見到此變體在英國以外地區蔓延，但日後的事難料。



上海不封還封，或印證中國進入盡量維持生活正常化的「動態清零2.0」階段仍未正式翻頁；但面對層出不窮和防不勝防的新變種，為此累積實現更快速、更小代價的經驗，勢在必行。



身負抗疫「主體責任」的林鄭可看見？

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