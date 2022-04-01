  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】拜登「敗家」再釋儲　股神重倉石油股

01/04/2022

　　救急還是噱頭？面對居高不下的油價和節節走跌的支持率，美國總統拜登也是拼了－－連續6個月每日釋放戰略石油儲備(SPR)100萬桶，史無前例的1.8億桶總規模，相當於全部SPR身家(5.683億桶)的近三分一。

 


　　不過，相比全美每日2000萬桶消費量，每日100萬桶可謂杯水車薪；而今次1.8億桶釋儲，理論上將令美國戰略石油儲備降至1984年以來最低水平。未來如何填補巨大的儲備窟窿？難怪股神畢菲特重倉押注石油公司股票。



1.8億桶史無前例，儲備或降至近40年最低



　　全美汽油均價從年初3.3美元上衝至4.23美元的史上最高水平，儘管有普京這個替罪羊，但眼見中期選舉漸行漸近，支持率慘見36%(Quinnipiac University民調)的拜登，不得不選擇「再次敗家」。

 

 

 

 

 


　　最新冷卻高油價的行動分成兩部分：一是每日平均釋放100萬桶SPR，並持續6個月；二是動用《國防生產法》，支持鋰、鎳、鈷、石墨、錳等生產和加工，減少對中國等的關鍵礦物依賴，加速向清潔能源過渡。此外，拜登將矛頭對準拒絕額外投資增產的石油公司，呼籲國會對其祭出懲罰措施，包括要求其為閒置公共土地上的租賃油井支付費用。

 


　　何解將拜登稱為「再次敗家」？皆因他去年11月、今年3月1日剛宣布釋放SPR分別5000萬桶、3000萬桶；然而，兩次釋儲令SPR規模降至20年最低水平的同時，全美汽油均價卻較2月底再漲了約17%。今次1.8億桶的大手筆，理論上將令SPR規模降至1984年以來最低水平，換言之，屆時位於墨西哥灣沿岸4個巨型巖洞中7.14億桶總庫容的近半，將空空如也。



供應缺口短期恐無解，石油巨頭賺盆滿缽滿



　　「1.8億桶」如震撼彈，令WTI期貨重挫7%，周五續跌穿100美元，但此恐怕只是曇花一現，因為由「庫存減少」換來的「供應增加」，注定將以「庫存回補」的方式攤薄未來供應，關鍵仍是供應。

 


　　就在周四，OPEC+線上會議宣布維持逐步增加產量的安排，即5月日產量增加43.2萬桶。而針對拜登「太多石油公司沒有盡到自己本分，未進行額外投資來幫助供應」的說法，康菲石油(ConocoPhillips)首席執行官就指，即使公司今天開始鑽探新油井，也要等8至12個月才能見到第一滴油。

 


　　石油供應缺口短期恐無解，全球石油巨頭去年無不賺得盆滿缽滿－－英國石油(BP)淨利潤錄128億美元的8年最高，殼牌按年多賺三倍至192.9億美元，雪佛龍賺156億美元，中海油賺703億人幣錄歷史新高，埃克森美孚更賺230億美元。

 


　　股神畢菲特旗下的巴郡上月就連續掃入美國二疊紀盆地領先的勘探公司Occidental Petroleum(西方石油)多達1億股，令其跟雪佛龍一起成為巴郡公開持有的前十大上市公司。而西方石油首席執行官Vicki Hollub最新則跟隨股神增持自家公司。如此看，拜登或再次弄巧成拙。

 

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

109.700

異動股

01024

快手－Ｗ

73.100

異動股

03690

美團－Ｗ

155.500

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,743.11
    +64.76 (+0.187%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,532.65
    +2.24 (+0.049%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 14,208.15
    -12.37 (-0.087%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升384.708
變動率︰+5.795%
較港股︰+1.56%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升30.982
變動率︰+4.422%
較港股︰+3.79%
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升4.046
變動率︰+4.301%
較港股︰+1.15%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升56.472
變動率︰+3.500%
較港股︰-0.05%
精選中資美股 More
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升33.450
變動率︰+9.997%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升27.500
變動率︰+7.506%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升3.225
變動率︰+7.143%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升95.795
變動率︰+6.807%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌47.970
變動率︰-3.209%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌145.800
變動率︰-4.594%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌23.340
變動率︰-5.276%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌46.500
變動率︰-7.444%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/04/2022 16:07 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：01/04/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/04/2022 16:07 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 109.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 155.500
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 229.000
  • 00587 海螺環保
  • 10.040
股份推介
  • 00408 葉氏化工集團
  • 4.020
  • 目標︰$5.00
  • 00873 世茂服務
  • 4.470
  • 目標︰--
  • 03709 贏家時尚
  • 11.820
  • 目標︰--
  • 01351 輝煌明天
  • 0.800
  • 目標︰--
  • 01761 寶寶樹集團
  • 0.710
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 378.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 109.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 155.500
  • 00941 中國移動
  • 54.500
報章貼士
  • 02319 蒙牛乳業
  • 43.000
  • 目標︰$47.00
  • 01658 郵儲銀行
  • 6.560
  • 目標︰$7.00
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 113.400
  • 目標︰$128.20
熱炒概念股
即時重點新聞

01/04/2022 16:59  《盤後部署》大市今天低開高收，恒指下周料續區間上落格局

01/04/2022 18:31  【中概焦點】據報中國考慮讓美國獲取多數中概股審計底稿全部權限

01/04/2022 17:39  【特首選戰】南華早報：林鄭往深圳見內地官員，討論特首選舉事宜

01/04/2022 17:17  【特首選戰】選舉事務處:第六屆特首選舉提名期周日開始

01/04/2022 16:34  【停牌潮】15隻內房未及死線前放榜要停牌，資金鬥快搵逃生門！

31/03/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２﹒１億人幣，買中海油沽中移動

01/04/2022 08:45  【大行炒Ｄ乜】中石油績後睇好定睇淡？券商點評比亞廸長汽？

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》財新製造業PMI兩年低　降息訊號亮滬指周升逾2%

新聞>財經熱話

【停牌潮】15隻內房未及死線前放榜要停牌 資金鬥快搵逃生門

新聞>財經熱話

中生製藥績優兼擬回購　趁消息出貨叠加大行降目標　股價急插8%
品味生活
生活

Foodie What’s On

漢堡包推介！嚴選5間香港必吃Burger店：港式人氣王、米芝蓮熟成牛漢堡、全球最佳漢堡、荃灣隱蔽正店

Foodie What’s On

漢堡包推介！嚴選5間香港必吃Burger店：港式人氣王、米芝蓮熟成牛漢堡、全球最佳漢堡、荃灣隱蔽正店

雷鳴天下．雷鼎鳴

俄烏戰爭的中美俄三角關係 1
DIVA CHANNEL

性治療師手記．古錦榮

戀上人夫，既是追求自己對愛情的渴望，也是背叛自己對愛情的期望？

Fashion

Zendaya超帥氣西裝、Anna Taylor Joy小精靈現身！奧斯卡Vanity Fair慶功宴派對，明星造型不輸紅地氈！

Beauty

Netflix人氣劇《華燈初上》第三季：堅強的外表只是虛假的保護殼？懂得「原諒」的女生內心才最強大！你有這份氣度嗎？
健康好人生 Health Channel
長期失眠易中風、糖尿、狂躁？失眠分4種！新一代安眠藥可改善兼不產生依賴？
長新冠 | 腦霧暫時無藥醫？5個改善腦霧和腦功能貼士，勁瞓覺都Work？
港大研發評估系統 + 手機App！助心血管患者預測預防風險、了解病況
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/04/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
中國故事01/04/2022
《神州經脈》財新製造業PMI兩年低　降息訊號亮滬指周升逾2%
財經熱話01/04/2022
【停牌潮】15隻內房未及死線前放榜要停牌 資金鬥快搵逃生門
財經熱話01/04/2022
中生製藥績優兼擬回購　趁消息出貨叠加大行降目標　股價急插8%
專訪01/04/2022
【即市專訪】鄧聲興：港股下周冇運行？呢兩個板塊有睇頭！（有片）
香港政情01/04/2022
【特首選戰】今屆選舉用「澳門模式」？下任特首料4.14前現身
中國故事01/04/2022
《京城近觀》北京購房綠碼有多方便？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金