【FOCUS】拜登「敗家」再釋儲 股神重倉石油股

救急還是噱頭？面對居高不下的油價和節節走跌的支持率，美國總統拜登也是拼了－－連續6個月每日釋放戰略石油儲備(SPR)100萬桶，史無前例的1.8億桶總規模，相當於全部SPR身家(5.683億桶)的近三分一。



不過，相比全美每日2000萬桶消費量，每日100萬桶可謂杯水車薪；而今次1.8億桶釋儲，理論上將令美國戰略石油儲備降至1984年以來最低水平。未來如何填補巨大的儲備窟窿？難怪股神畢菲特重倉押注石油公司股票。





1.8億桶史無前例，儲備或降至近40年最低





全美汽油均價從年初3.3美元上衝至4.23美元的史上最高水平，儘管有普京這個替罪羊，但眼見中期選舉漸行漸近，支持率慘見36%(Quinnipiac University民調)的拜登，不得不選擇「再次敗家」。



最新冷卻高油價的行動分成兩部分：一是每日平均釋放100萬桶SPR，並持續6個月；二是動用《國防生產法》，支持鋰、鎳、鈷、石墨、錳等生產和加工，減少對中國等的關鍵礦物依賴，加速向清潔能源過渡。此外，拜登將矛頭對準拒絕額外投資增產的石油公司，呼籲國會對其祭出懲罰措施，包括要求其為閒置公共土地上的租賃油井支付費用。



何解將拜登稱為「再次敗家」？皆因他去年11月、今年3月1日剛宣布釋放SPR分別5000萬桶、3000萬桶；然而，兩次釋儲令SPR規模降至20年最低水平的同時，全美汽油均價卻較2月底再漲了約17%。今次1.8億桶的大手筆，理論上將令SPR規模降至1984年以來最低水平，換言之，屆時位於墨西哥灣沿岸4個巨型巖洞中7.14億桶總庫容的近半，將空空如也。





供應缺口短期恐無解，石油巨頭賺盆滿缽滿





「1.8億桶」如震撼彈，令WTI期貨重挫7%，周五續跌穿100美元，但此恐怕只是曇花一現，因為由「庫存減少」換來的「供應增加」，注定將以「庫存回補」的方式攤薄未來供應，關鍵仍是供應。



就在周四，OPEC+線上會議宣布維持逐步增加產量的安排，即5月日產量增加43.2萬桶。而針對拜登「太多石油公司沒有盡到自己本分，未進行額外投資來幫助供應」的說法，康菲石油(ConocoPhillips)首席執行官就指，即使公司今天開始鑽探新油井，也要等8至12個月才能見到第一滴油。



石油供應缺口短期恐無解，全球石油巨頭去年無不賺得盆滿缽滿－－英國石油(BP)淨利潤錄128億美元的8年最高，殼牌按年多賺三倍至192.9億美元，雪佛龍賺156億美元，中海油賺703億人幣錄歷史新高，埃克森美孚更賺230億美元。



股神畢菲特旗下的巴郡上月就連續掃入美國二疊紀盆地領先的勘探公司Occidental Petroleum(西方石油)多達1億股，令其跟雪佛龍一起成為巴郡公開持有的前十大上市公司。而西方石油首席執行官Vicki Hollub最新則跟隨股神增持自家公司。如此看，拜登或再次弄巧成拙。

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