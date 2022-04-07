【FOCUS】聯儲鋪排「最鷹」戲碼 負財富效應狙擊通脹？

牛仔褲、阿斯匹林、30年抵押貸款利率……相比百物騰貴，債券市場、木頭姐旗艦ARK ETF、對沖大鱷老虎環球基金……卻齊現史詩級崩盤。曾經最鴿的聯儲準二把手布雷納德，周二(5日)以抗通脹悍將沃克爾(Paul Volcker)的名言大放鷹聲，周三(6日)公布的3月會議紀要再接再厲，鋪排出「激進加息+倍速縮表」戲碼，似要以另類「負財富效應」狙擊通脹失控。





揚言「激進加息+倍速縮表」





一場俄烏戰爭，令40年一見的花旗國通脹雪上加霜。除了汽油、食品價格飆升，連牛仔褲、阿斯匹林也未能倖免；眼見高通脹逼得秘魯、希臘民眾上街抗議，而拜登支持率節節下跌，挽救美聯儲的信譽已到千鈞一髮之際。



最明顯的信號是曾經最鴿的聯儲副主席提名人選布雷納德，在最新書面講話開門見山引用沃克爾名言，「失控的通脹將是對經濟持續增長的最大威脅」，重申壓低通脹是第一要務。



緊接其後公布的聯儲3月會議紀要更明確，「許多與會決策者表示，準備在即將到來的政策會議上大幅升息50基點，以努力控制物價」「與會決策者普遍同意，每月將美聯儲所持資產縮減最多950億美元，作為對抗通脹急升的另一種工具。」那麼，「激進加息+倍速縮表」雙板斧，能否在中期選舉前將通脹拉回2%的政策目標？





「Fed PUT」順風恐暫變逆風





對於前者，貨幣市場預期聯邦利率今年底將達2.493%，相當於全年加息近250基點為近30年來最激進。但若按美國國債總額逾30萬億美元計，若年底加息至2.5%，理論上單是多付的利息一年已超過半個基建法案。



對於後者，儘管每月縮表最多950億美元(600億國債和350億MBS)將是上一輪縮表(2017至2019年)縮表步伐的近兩倍，但若按之前到期後不再投資的做法，鑒於未來逾一年的每月MBS到期數都遠低於350億美元，換言之，除非聯儲直接拋售，否則每月縮表規模很難達到950億美元上限。



加上雙板斧難改變的供應端短缺、產業鏈斷裂，聯儲今次「沃克爾2.0」上身，鋪排出「激進加息+倍速縮表」戲碼，似要以另類「負財富效應」，從壓制需求端來狙擊通脹失控。看看以史上最快速度飆升的美國30年抵押貸款利率(增加供樓負擔)、開年至今再挫近三成的木頭姐旗艦基金、首季同虧34%的老虎環球的旗艦對沖基金……



當「Fed PUT」順風變作逆風，「Don't fight the Fed」或同樣適用。樂觀消息是，會議紀要明言，「與會決策者強調，政策路徑將取決於未來經濟和金融進展，以及其對前景的影響，將於每次會議更新政策立場評估。」

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