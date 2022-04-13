  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】通脹「8」字頭挫拜登　加息落重藥手尾長

13/04/2022

　　儘管有「PUTINflation(普京通脹)」背鍋，但隨著美國3月CPI續刷新1981年12月以來最高，總統拜登的支持率亦直逼40%的歷史低點。汽油、肉類、牛奶、雜貨、二手車等百物騰貴，聯儲5、6月各加息50基點的概率雙雙高企八成以上。



高價破壞買車需求，買衫可選二手



　　美國通脹終於企上「8」字頭。勞工部周二(12日)晚公布，3月CPI按年升8.5%(預期:8.4%)，剔除食品和能源波動的核心CPI按年升6.5％(預期:6.6%)。鑑於二手車價格按月回落3.8%，為1969年以來最大跌幅，市場一度炒作通脹見頂。

 

 

 

 


　　然而，全美最大的二手車零售商CarMax的首席執行官Bill Nash一語道破天機－－價格降溫或來自需求破壞，即財政負擔沉重的消費者退出市場；事實上，截至2月底的二手車均價高達8300美元，按年漲了四成。

 


　　不容樂觀的還有食品及服務業通脹，按年計，當月肉類/魚/蛋價格升13.7%，在家煮食價格升10%、機票價格升23.6%(大流行以來最高)、租金升4.4%(2007年5月以來最高)。服裝按年升幅擴大至6.8%，運動休閒服飾巨頭Lululemon就預告本月稍後將在美國推出以舊換新和二手轉售服務。



全球增長恐急劇放緩，QE5在前？



　　通脹蠶食收入，令美國工資增長連續12個月跑輸物價；此外，實際市場數據顯示美國租金及房價按年漲幅分別高達17%、19%，換言之，實際通脹率恐遠不止8.5%。

 


　　怎麼辦？利率期貨最新押注聯儲5、6月各加息50基點的概率，分別攀至85%、88%；但相比1981年12月相同通脹水平時，利率高達13%，即使聯儲今次真的如市場定價2023年加息至3.25%，仍難扭轉實際負利率。

 


　　供應鏈瓶頸並令大型零售商沃爾瑪近日將內部卡車司機的起薪提高至每年11萬美元，遠高於平均起薪8.7萬美元；電子商務巨頭亞馬遜位於紐約的物流中心，近日亦成立首家工會。有何啟示？倘若激進加息縮表疊加人工通脹螺旋成真，代價恐是增長急劇放緩。

 


　　智庫彼得森國際經濟研究所(PIIE)最新警告，今年全球增長料從5.8%降至3.3%，並可能在今年底前進入衰退。QE5在前？

 

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

64.000

異動股

09626

嗶哩嗶哩－ＳＷ

202.600

異動股

00883

中國海洋石油

11.460

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,222.36
    +2.00 (+0.006%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,397.19
    -0.26 (-0.006%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 13,439.49
    +67.92 (+0.508%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升374.331
變動率︰+3.087%
較港股︰+0.20%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升4.102
變動率︰+2.148%
較港股︰+1.79%
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升4.011
變動率︰+1.347%
較港股︰+0.28%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌8.623
變動率︰-1.786%
較港股︰-4.72%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升26.100
變動率︰+4.651%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升43.330
變動率︰+4.485%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升96.165
變動率︰+4.255%
JD 京東
按盤價(USD)︰升58.675
變動率︰+3.886%
精選美股 More
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升101.310
變動率︰+3.972%
ABNB
Airbnb
按盤價(USD)︰升165.550
變動率︰+3.398%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升17.990
變動率︰+3.272%
PYPL
PayPal Holdings
按盤價(USD)︰跌104.520
變動率︰-3.446%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/04/2022 10:28 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/04/2022 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/04/2022 10:28 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 64.000
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 202.600
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.460
  • 01818 招金礦業
  • 8.990
  • 02331 李寧
  • 60.500
股份推介
  • 00302 中手游
  • 2.280
  • 目標︰$2.52
  • 01193 華潤燃氣
  • 33.800
  • 目標︰$38.00
  • 01866 中國心連心化肥
  • 7.380
  • 目標︰$8.78
  • 01186 中國鐵建
  • 5.310
  • 目標︰$6.00
  • 01088 中國神華
  • 26.150
  • 目標︰$28.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 373.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 98.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 64.000
  • 06098 碧桂園服務
  • 36.350
  • 00941 中國移動
  • 55.500
報章貼士
  • 00354 中國軟件國際
  • 6.540
  • 目標︰$8.00
  • 01088 中國神華
  • 26.150
  • 目標︰$29.00
  • 02238 廣汽集團
  • 6.500
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

13/04/2022 16:45  《盤後部署》假期前夕資金緊手，憧憬MLF下調宜部署內房股

13/04/2022 10:28  【特首選戰】李家超:收到786張選委提名票，正收集意見寫政綱

13/04/2022 11:07  【新冠肺炎】林鄭:退回被徵用公屋，明將公布放寬社距措施詳情

13/04/2022 15:11  【地皮截標】港鐵(66):將軍澳百勝角通風樓項目共收9份標書

13/04/2022 13:06  【聚焦數據】3月美元計出口增14.7%，進口轉跌0.1%大遜

13/04/2022 18:07  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒４億人幣，買騰訊沽工行

13/04/2022 08:38  【大行炒Ｄ乜】大摩點評金屬股，並腰斬康希諾目標價

08/04/2022 18:34  《嚟緊炒Ｄ乜》復星仿製新冠口服藥需求殷切，３６元以下可吼！

專題透視

新聞>香港政情

【特首選戰】李家超獲李澤鉅郭炳聯等政商界提名　董建華未有提名

新聞>中國故事

《神州經脈》3月出口仍勝進口轉跌　八城縮短入境隔離　滬指收跌

新聞>財經熱話

A股招股反應熱烈兼油價抽升　中海油股價曾飆半成
品味生活
生活

小薯茶水間

4個最奇怪辭職理由！與人工低、工作量多無關！「社畜」最怕的竟然是劣質咖啡？撞鬼？還有甚麼？

玩樂 What’s On

周末好去處｜百年古積「薄鳧林牧場」4月底試業！英式古建築設計 + 乳製品工作坊，假日打卡必去！

走肉廚房．李美怡 Cathy Lee

每一口都是一個文明！墨西哥酥炸雲吞皮+自製莎莎醬，脆味十足！
DIVA CHANNEL

酒意人生．梁淑意

簡易初階品酒訓練：跟丹寧打交道，從紅酒開始！丹寧多寡對口感有影響

Art & Living

ArtInvest：全屋都是藝術品？從4億降到2億歐羅，Villa Aurora仍然流拍！跟藝術家直接購藏，有較大盈利空間？

Beauty

打造沁涼夏日活力妝感：Hermès全新Hermèsistible 滋養潤唇油，讓嘴唇像果凍般；LAURA MERCIER 16小時定妝噴霧、Dyson Airwrap升級髮捲！
健康好人生 Health Channel
孕婦服用止痛藥安全嗎？研究︰長期食撲熱息痛增孩子患ADHD風險
最新疫情｜今增1272宗個案！政府下周二起向長者免費提供快測套裝，共680個派發點！ 4
痛症一定係「肌肉過緊」？經常寒背導致肩頸痠痛，可能是肌肉失衡！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2022 22:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/04/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
香港政情13/04/2022
【特首選戰】李家超獲李澤鉅郭炳聯等政商界提名　董建華未有提名
中國故事13/04/2022
《神州經脈》3月出口仍勝進口轉跌　八城縮短入境隔離　滬指收跌
財經熱話13/04/2022
A股招股反應熱烈兼油價抽升　中海油股價曾飆半成
專訪13/04/2022
【譚新強專訪】下屆特首必守中央底線思維　承繼「明日大嶼」成疑
財經熱話13/04/2022
再有12隻被美列入預定摘牌名單　惟中概股不見大跌　已在市場預期中？
專訪13/04/2022
【專訪】聯合醫務：未來半年會升級平台系統　因應需求投資
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金