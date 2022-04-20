  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】增長壓頂減息又落空　區域協調發展釀大棋

20/04/2022

　　中國3月社會消費品零售錄近兩年最大跌幅，折射疫情封鎖及家庭債務壓力不菲；國際貨幣基金組織(IMF)周二(19日)更新中國全年增長預期，由1月時的4.8%下調至4.4%。不過，政策制定者仍然對降息保持謹慎，周三(20日)公布的LPR連續第三個月按兵不動，較早時的降準幅度亦低於預期。



貫徹新發展理念，拒盲目借貸

 


　　中國首季GDP按年增4.8%優於預期，但上海等多城的廣泛封鎖、嚴厲的物流限制、疲不能興的地產銷售等，令坊間有關次季GDP或陷入衰退(同比負增長)的預期急速升溫。繼彼得森國際經濟研究所(PIIE)警告，消費和淨出口兩大增長顯現「嚴重危險信號」後，國際貨幣基金組織3個月來第二度下調全年增長預測至遠低於政策目標水平。

 

 

 

 


　　儘管如此，降準25基點低於預期，MLF、LPR利率減息接連落空，似顯「政策靠前發力」雷聲大雨點小，何解？不計中美利差倒掛、居民部門槓桿高企、貨幣政策傳導受限等因素，最有說服力的答案或是，最高層貫徹新發展理念，拒絕將「擴大內需」等同盲目借貸、過度刺激，或當作應對金融風險和外部衝擊的一時之策，而是建立起擴大內需的有效制度。



推財政體制改革，縮區域差異



　　此從國務院上周提出「建設全國統一大市場」，習主席近日在海南考察重申「推進共同富裕」，中央深改委會議昨日指「推進省以下財政體制改革」等可見一斑。

 


　　其中，深改委最新強調的「理順省以下政府間財政關係，使權責配置更為合理，收入劃分更加規範，財力分布相對均衡」，跟去年底《求是》雜誌「扎實推動共同富裕」文章中，「要增強區域發展的平衡性，實施區域重大戰略和區域協調發展戰略，健全轉移支付制度，縮小區域人均財政支出差異，加大對欠發達地區的支持力度」的提法，如出一輒。

 


　　去年針對平台壟斷等企業的雷霆監管風暴之後，推進區域協調發展勢是最高層的下一步大棋。此是否伴隨權力未來將進一步由地方向中央集中？看看一錘定音各地「堅持動態清零」以及推進核酸結果全國互認，答案不言而喻。

 

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

147.900

異動股

00883

中國海洋石油

10.460

異動股

01772

贛鋒鋰業

92.250

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 33,277.56
    +37.38 (+0.112%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,188.24
    +13.04 (+0.312%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 12,528.78
    +38.04 (+0.305%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升76.145
變動率︰+2.780%
較港股︰-0.46%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升8.788
變動率︰+2.752%
較港股︰+1.48%
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰升11.144
變動率︰+2.482%
較港股︰+0.40%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升332.513
變動率︰+1.875%
較港股︰-0.68%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升22.350
變動率︰+8.653%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升37.710
變動率︰+8.238%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升2.870
變動率︰+7.491%
JD 京東
按盤價(USD)︰升56.900
變動率︰+6.935%
精選美股 More
V
VISA
按盤價(USD)︰升217.160
變動率︰+7.986%
MA
萬事達卡
按盤價(USD)︰升365.360
變動率︰+6.175%
MSFT
微軟
按盤價(USD)︰升284.755
變動率︰+5.379%
GOOG
谷歌
按盤價(USD)︰跌2,299.976
變動率︰-3.772%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/04/2022 10:59 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/04/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/04/2022 10:59 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 147.900
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.460
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 92.250
  • 01024 快手－Ｗ
  • 60.950
  • 00005 滙豐控股
  • 48.100
股份推介
  • 02196 復星醫藥
  • 32.500
  • 目標︰$37.28
  • 01800 中國交通建設
  • 4.340
  • 目標︰$4.60
  • 01193 華潤燃氣
  • 29.900
  • 目標︰$32.40
  • 02138 醫思健康
  • 8.030
  • 目標︰$8.40
  • 00941 中國移動
  • 51.650
  • 目標︰$59.30
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 51.650
  • 00700 騰訊控股
  • 334.800
  • 00005 滙豐控股
  • 48.100
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.550
  • 00388 香港交易所
  • 321.400
報章貼士
  • 00546 阜豐集團
  • 3.610
  • 目標︰--
  • 01308 海豐國際
  • 26.700
  • 目標︰$30.00
  • 02001 新高教集團
  • 2.550
  • 目標︰$2.80
熱炒概念股
即時重點新聞

27/04/2022 16:50  《盤後部署》匯控績後續拖恒指，大市沽壓解除料明日收復失地

27/04/2022 12:01  港交所(00388)首季純利按年跌31%至26.68億元

27/04/2022 17:06  國壽(2628)首季純利跌46.9%，新業務價值跌14.3%

27/04/2022 17:59  《國企紅籌》廣汽集團首季多賺27.2%至30.09億元人幣

27/04/2022 16:21  港交所:張柏廉將留任LME行政總裁，馮恩霖7月退休離任

27/04/2022 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒３億人幣，買美團沽建行

27/04/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】摩通富瑞點評萬洲，瑞信降中移目標價

22/04/2022 18:19  《嚟緊炒Ｄ乜》中國提振農業有戰略意義，宜趁低部署心連心化肥

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》首季規上工企利潤增速環比回落　滬指止瀉收復兩千九

新聞>財經熱話

港交所績差符預期　高盛籲買入看$520　大摩看$430

新聞>市場動向

姜濤再化身「二叔」與童年版拍廣告 發揮潛力終達到理想
品味生活
生活

Member Zone

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

玩樂 What’s On

MIRROR演唱會｜落實7月底至8月初紅館開騷、連開10場！票價幾貴？Mox客戶可優先訂飛！撲飛前先Ioop新團歌《Innerspace》！ 1

樓市點評．汪敦敬

深化「供求管理」，短期解決土地房屋問題
DIVA CHANNEL

「世」界味覺之旅．Saii Lee

日本九州高級燒肉店登陸！鹿兒島直送新村和牛，吃最原始肉香！燒肉Omakase食齊鹽燒汁燒多重滋味

Art & Living

佳士得春拍焦點：Andy Warhol《槍擊瑪麗蓮》、梵高《阿爾皮勒附近的田野》！

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「婚前婚後判若兩人，是他性情變了，還是打回原形？」幻想與現實的落差，本就是婚姻的定律？
健康好人生 Health Channel
茶的咖啡因含量比咖啡少，點解有咁強提神效果？營養師：茶仲有這3種提神成分！
DSE應戰飲食秘笈！營養師：Omega-3增記憶助放鬆；中醫：吃8分飽減脾胃負擔
長期宅在家肌肉流失！營養師教3大增肌飲食原則：多碳水化合物、 適量蛋白質、低脂！點食法？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2022 22:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/04/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
中國故事27/04/2022
《神州經脈》首季規上工企利潤增速環比回落　滬指止瀉收復兩千九
財經熱話27/04/2022
港交所績差符預期　高盛籲買入看$520　大摩看$430
市場動向27/04/2022
姜濤再化身「二叔」與童年版拍廣告 發揮潛力終達到理想
財經熱話27/04/2022
恒生孤寒季息27年來最少　股價續受壓　摩通籲趁低吸
FOCUS27/04/2022
【FOCUS】Youtube廣告失色 高通脹扇動「罷買」
財經熱話27/04/2022
【即市專訪】張智威：港股幾近跌定 優先吸低估值基建股！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金