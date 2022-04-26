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【FOCUS】匯率年度拐點終現　扭轉困局本季成關鍵

26/04/2022

　　匯率年度級別拐點，終於來了－－短短不到一周時間，人幣兌美元中間價驟貶2.9%；六連跌的離岸價，周一(25日)更一度失守6.6。戲劇性走勢來自內憂外患－－在內，層出不窮的疫情封鎖措施，倍添經濟復甦不確定；在外，聯儲鬥狠放鷹加劇境內外幣策背馳，推波助瀾資本外流。此輪貶勢會持續到何時？二季度勢成扭轉困局的關鍵。



內憂外患夾擊，離岸領銜貶值



　　當局去年中起高呼「狼來了」，警告「匯率久賭必輸」、「貶值四大可能因素」……終於成為現實。去年底至今一直穩居6.4以上水平的離岸人民幣，上周二(19日)突然收報至6.41以下，其後六連跌低見6.6097，相當於較2月底6.3060高位跌逾3000點。

 

 

 

 


　　鑒於離岸價過去一周的波幅，偏離歷史平均值逾5個標準差，僅次於2015年「811」匯改，自2020年全球大流行以來一路跑贏的人民幣匯率，可謂進入年度級別拐點。

 


　　何解？內憂而言，中國正面臨逾兩年來最嚴峻的本土疫情風暴，最高層一錘定音「堅持動態清零」，繼經濟重鎮上海全域封控後，京畿重地北京同擴大核酸篩查範圍。總理李克強周一(25日)再警告(近期第四度)，經濟面臨新的下行壓力進一步加大。外患來說，聯儲下周開啟一次50基點的激進加息周期在即，中美10年期國債收益率持續倒掛，令中國股債資產遭拋售，國際金融協會(IIF)就形容此為「史無前例」。



關注中央政治局表態及4月出口



　　央媽昨晚宣布下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點，但相比去年5月、12月分別上調外匯存款準備金率2個百分點敲打押注單邊升值，今次1個百分點降幅顯然象徵大於實際。繼市場指標顯示，人民幣正面臨2020年5月以來最強的貶值壓力，接下來最值觀察的當屬4月出口數據，倘有任何急速放緩都恐都將令空頭押注變本加厲。

 


　　所謂「信心比黃金更寶貴」、「比貶值更可怕的是貶值預期自我實現」，要扭轉預期，力保二季度經濟增速重返5%以上勢成關鍵。怎麼做？除了政府主導的基建投資，面對3月社會消費品零售陷入負增長(-3.5%)，居民首季人均可支配收入按年實際增長5.1%，遠低於大流行前2019年首季的6.8%，一個選項近期開始漸浮水面，即直接向居民個人派發現金或消費券。

 


　　預期月底召開的中央政治局會議，將如何研判當前經濟形勢及有何新的組合拳，控疫情、保物流、擴基建、促消費、穩外貿？拭目以待。

 

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