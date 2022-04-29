  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】美首季GDP萎縮　半杯水看滿還是看空？

29/04/2022

　　半杯水，是一半滿的水，還是一半空的杯子？最新揭盅的美國首季GDP環比折合年率意外萎縮1.4％(預期:增長1%)，錄大流行復甦後最低；聯儲尚未大碼加息，花旗國是否已衰退？「瞌睡喬」將此歸咎於「技術因素(Technical Factors)」，難得頗受市場受落，美股、美匯雙雙對「壞」數據不以為然，納指領銜升3%，美匯再刷新20年最高。


消費、固投、進口均加速



　　市場有關「美國經濟難避衰退」的預期甚囂塵上之際，商務部周四(28日)發布的首季GDP初值，似印證其半隻腳已走在衰退(通常定義為連續兩季負增長)的路上。不過，若釐清兩個基本概念，其一，GDP=消費+投資+政府購買+出口-進口；其二，投資=商業固定投資+住宅投資+庫存變化，GDP表現或未如標題數字般疲弱。

 

 

 

 


　　分項看，美國首季消費增長2.7%、固定資產投資增長7.3%、商品進口增長20.5%，齊較去年第四季加速；值得一提的是，首季用於提高生產力的設備投資增長15.3%，知識產權投資增長8.1%。那麼，是甚麼拖累GDP萎縮？罪魁禍首是淨出口，美國首3月商品貿易逆差連續破頂，分別錄897億、1063億、1253億美元；其次是庫存放緩，二者分別拖累GDP增速-3.2個、-0.84個百分點。

 


　　鑒於此，牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席經濟學家　Kathy Bostjancic斷言，美國首季國內需求相當強勁，實際上更勝去年第四季。哈佛大學經濟學教授Jason Furman更指，淨出口和庫存很大程度是判斷未來經濟走勢的噪音，消費、投資才是好的信號。



5月勢維持加息50個基點



　　以史為鑒，自1947年以來至少300個季度中，美國GDP年化增長率曾經44度錄負增長，但最終並非都導致衰退；如2011年首季GDP同錄萎縮1%，但其後第二季轉升2.7%。不過，硬幣總有兩面，再看看被稱為Eisenhower Recession的1957-58年衰退，在GDP在1958年首季驟然萎縮10%之前，也曾有過強勁反彈。

 


　　強勁的消費需求疊加首季PCE通脹高達5.2%，坐在開往滯脹的列車上的聯儲，根本難談減速更遑論中途下車，5月勢維持加息50個基點及宣布縮表。

 


　　然而，就業活躍、消費暢旺的背後，密歇根大學消費者信心指數卻節節暴挫，直逼2008年金融海嘯以來歷史低點。有何啟示？由於密歇根大學的調查事關美國人的個人財務狀況和大型購買計劃，信心低迷或預示未來消費支出將放緩，並最終導致經濟衰退。高盛就預期，從現在起一年內出現衰退的可能性約為35%，德銀更警告2023年末和2024年初經濟出現「嚴重衰退」。

 


　　總而言之，衰退或將至，但不是現在。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

99.950

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

258.200

異動股

03690

美團－Ｗ

167.900

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 99.950
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 259.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 167.600
  • 01865 卓航控股
  • 0.249
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 202.600
股份推介
  • 02232 晶苑國際
  • 3.030
  • 目標︰$4.00
  • 00151 中國旺旺
  • 7.040
  • 目標︰$8.00
  • 02883 中海油田服務
  • 8.050
  • 目標︰$8.60
  • 00830 中國建築興業
  • 2.400
  • 目標︰$2.70
  • 02196 復星醫藥
  • 33.600
  • 目標︰$37.28
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 372.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 99.950
  • 03690 美團－Ｗ
  • 167.600
  • 00388 香港交易所
  • 338.200
  • 00941 中國移動
  • 52.100
報章貼士
  • 02319 蒙牛乳業
  • 42.100
  • 目標︰$47.00
  • 02057 中通快遞－ＳＷ
  • 216.200
  • 目標︰$230.00
  • 00902 華能國際電力股份
  • 3.960
  • 目標︰$4.80
熱炒概念股
即時重點新聞

29/04/2022 13:45  【聚焦人幣】離岸人民幣轉漲近200點，政治局要求穩住外貿外資

29/04/2022 13:04  《異動股》恒指午後再急升逾800，京東曾升逾兩成

29/04/2022 11:13  【特首選舉】李家超:推公屋提前上樓計劃，縮短約一年輪候時間

29/04/2022 11:05  【特首選舉】李家超政綱四綱領，強化政府治理、加快房屋供應

29/04/2022 09:48  《本港樓市》運房局:一手私宅潛在供應9.9萬伙創新高

28/04/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒３億人幣，買美團沽建行

29/04/2022 08:46  【大行炒Ｄ乜】瑞信續看淡渣打，再有券商降港交所目標價

專題透視

新聞>專訪

【雷鼎鳴專訪】明日大嶼高效益　長遠增加土地供應解決房屋問題（有片）

新聞>FOCUS

【FOCUS】美首季GDP萎縮　半杯水看滿還是看空？

新聞>財經熱話

《午市前瞻》李家超公布後政綱港股飆升 專家指中海油要待回落
品味生活
生活

廣告背後．袁靜

Anson Lo贏Chill Club男金兼年度歌掀粉絲罵戰！教主OSIM廣告驚現TVB惹熱議？

小薯茶水間

十大社交媒體私隱風險大比拼｜私隱公署揭Facebook、IG蒐集19種個人資料！WeChat無端對端加密！LINE整體評分排包尾？醒你「自保」貼士！

樓市點評．汪敦敬

重啟租置、解放居屋，大增基層房屋供應 1
DIVA CHANNEL

酒意人生．梁淑意

新手學酒先要學何謂壞酒！壞酒可以「復活」嗎？拆解坊間神奇起死回生法，孰真孰假？

Beauty

2022春夏長、中、短髮型推薦！Hailey Bieber最愛Y2K編髮、優雅復古Retro Lob百搭又時尚！

Beauty

美容院重開，指甲有救！5款春夏美甲款式推薦：氣質戒指美甲、韓風小清新色系，一眼心動！
健康好人生 Health Channel
腸道健康欠佳唔只便秘、腹瀉！出現這4個警號，可能是腸道菌群失衡！
「信任和互信是要賺取得來的！」如何與人建立信任，再達至互信？
無聲殺手 | 卵巢癌大多晚期確診、復發率達85%！標靶藥費數十萬，團體促納資助範圍
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2022 15:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2022 15:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2022 15:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/04/2022 14:56
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
專訪29/04/2022
【雷鼎鳴專訪】明日大嶼高效益　長遠增加土地供應解決房屋問題（有片）
FOCUS29/04/2022
【FOCUS】美首季GDP萎縮　半杯水看滿還是看空？
財經熱話29/04/2022
《午市前瞻》李家超公布後政綱港股飆升 專家指中海油要待回落
財經熱話29/04/2022
【友邦保險】季績遜預期　專家料呢個位部署值博率較高！
大行報告29/04/2022
【大行炒D乜】大行評渣打　富瑞仍然牛　瑞信續睇淡
開市Good Morning29/04/2022
潘鐵珊：中海油績優惟憂油價難續處高位　三桶油首選中石化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金