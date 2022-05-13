  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】方舟軟銀落神壇　「股神」依舊笑春風

13/05/2022

　　老虎(Tiger Global)、方舟(ARKK)、軟銀(Softbank)……隨著科技成長股領銜的13年長期牛市步入下半場，夾雜疫情、戰火、通脹，昔日投資明星紛紛跌落神壇；不過，九旬人瑞巴菲特旗下的巴郡(Berkshire Hathaway)依然江山穩固，更最新躋身福布斯「全球企業2000強」榜首。有何啟示？



年虧3.5萬億日圓，風投史詩級窟窿



　　流動性退潮，股市熊出沒，一眾「金手指」業績濺血的名單亦愈來愈長。老虎環球對沖基金首4個月巨虧170億美元；木頭姐(Cathie Wood)ARKK旗艦基金年初至今累跌逾六成；最新加入的是有「科技界巴菲特」之稱的軟銀。

 


　　其周四(12日)公布截至3月31日財年業績顯示，年度淨虧損1.71萬億日圓(約合132億美元)，錄40年之最；其中以押注高成長性公司而聞名的Softbank Vision Fund，淨虧損3.5萬億日圓（約合275億美元），被戲稱為「風投史詩級窟窿」。

 

 

 

 

 


　　將軟銀拉下神壇的，除了眾所周知的阿里巴巴持股，還有投資的滴滴出行、新加坡叫車平台Grab、美國外賣平台DoorDash、印度數字支付平台Paytm、韓國電商龍頭Coupang等齊泥沙俱下。

 


　　不過，相比木頭姐周三(11日)仍堅稱，許多股票「似處於深度價值領域」，軟銀首席執行官孫正義(Masayoshi Son)昨日指，已轉向更具防禦戰略，新投資步伐將更保守。



是時候放下牛市估值邏輯反璞歸真

 


　　有別木頭姐、孫正義任性豪賭各式所謂顛覆科技、另類初創、獨角獸公司，年逾90歲的巴菲特卻對投資成長性科技股慎之又慎，他在去年的巴郡年會上就稱，「很難挑選長期贏家(long-term winners)」。而在4月底的今年年會上，他再就加密貨幣表示，「明年、5年、10年是漲是跌，我不知道。但很確定的一件事是，它不會產生任何東西。」

 


　　堅守「價值投資」，令巴郡股票走勢沉悶到鮮有大起大落，而跟ARKK的回報率對比同如龜兔賽跑。福布斯最新發布的全球企業2000強榜單，巴郡更超越工行首次登頂。

 


　　有何啟示？除了「股神」廣為流傳的金句－－Charlie(芒格)and I are not stock-pickers,we are business-pickers以及Invest in what you know，更直接的，是時候忘記這一代牛市交易員相信的「估值」邏輯(如市佔規模、價格動能、主流板塊)，反璞歸真至每股盈利和自由現金流。

 


　　不過，面對逾20年來最激進貨幣收縮周期，「神」如巴菲特首季增持的6億美元蘋果股票，過去兩日亦跌近8%，欲仿效「別人恐懼我貪婪」，實需勇氣。

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

164.500

異動股

01024

快手－Ｗ

67.350

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

81.950

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 164.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 67.300
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.700
  • 02333 長城汽車
  • 10.720
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 200.600
股份推介
  • 00762 中國聯通
  • 3.690
  • 目標︰$4.03
  • 00152 深圳國際
  • 8.730
  • 目標︰$9.57
  • 00005 滙豐控股
  • 47.650
  • 目標︰--
  • 00916 龍源電力
  • 15.200
  • 目標︰$18.80
  • 00400 科通芯城
  • 2.230
  • 目標︰$2.48
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.700
  • 00700 騰訊控股
  • 355.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 164.400
  • 00001 長和
  • 54.700
  • 01211 比亞迪股份
  • 235.200
報章貼士
  • 00968 信義光能
  • 11.700
  • 目標︰$13.10
  • 00719 山東新華製藥股份
  • 6.250
  • 目標︰$8.48
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.900
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

13/05/2022 12:05  恒指半日高收387點報19767，科指高收150點報4015

13/05/2022 08:56  金管局兩日內三度入市，再承接28.65億港元沽盤

13/05/2022 09:53  【外圍經濟】鮑威爾獲參院通過連任，不承諾實現經濟軟著陸

13/05/2022 10:38  《異動股》東方海外揚6%，廣汽升近4%，獲納MSCI中國指數

13/05/2022 10:17  《Ａ股焦點》人幣持續走弱即期跌穿6.81關，造紙、地產股受壓

13/05/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７０﹒１億人幣，買美團沽建行

13/05/2022 08:45  【大行炒Ｄ乜】瑞聲遭五大行降目標價，瑞信看１８﹒２元

06/05/2022 17:51  《嚟緊炒Ｄ乜》百威亞太業務分散，有望搶先捉緊復甦增長潛力

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】方舟軟銀落神壇　「股神」依舊笑春風
人氣文章

新聞>財經熱話

瑞聲首季盈利大跌大行紛降目標價　惟股價低殘見反彈
人氣文章

新聞>財經熱話

【芯片股翻生？】中芯已見底？華虹曾漲11% 邊隻值博率高？
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

甜品、珍奶控注意！全港首見黑松露奶蓋x杏仁茶、椰皇x貓山王榴槤雙皮奶！同場最抵優惠：第二件半價、身分證有「ALMOND」字母享75折！
人氣文章

健康解「迷」

HPV非女性「專利」！男士易反複感染，有機會患「椰菜花」甚至這一種癌症
人氣文章

娛樂情報

新歌《賽勒斯的愛》踏足元宇宙 張敬軒飈高音曬唱功
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

經常被遺忘的美顏好物：珍珠末！連古代美人也用來護膚！3種超簡單用法介紹！
人氣文章

Art & Living

ArtInvest：到手的藏品來源不清？甚至是賊贓？購藏藝術品前，要做哪些盡職審查？
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

品牌企業與皮草割席是真情還是假義？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
月經量多、經期延長、痛經，可能患腺肌瘤？中醫：不及時處理可致不孕、癌變，針灸有幫助？
人氣文章
建立互信後對方失信！除了懷疑別人誠信，被騙者還會有甚麼陰影？
人氣文章
小店被偷食材反助賊仔渡難關！在掙扎求存中出手相助陌生人，這種情操你有嗎？ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2022 14:20
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2022 14:20
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2022 14:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/05/2022 14:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
FOCUS13/05/2022
【FOCUS】方舟軟銀落神壇　「股神」依舊笑春風
財經熱話13/05/2022
瑞聲首季盈利大跌大行紛降目標價　惟股價低殘見反彈
財經熱話13/05/2022
【芯片股翻生？】中芯已見底？華虹曾漲11% 邊隻值博率高？
財經熱話13/05/2022
《午市前瞻》專家料港股今年難跌亦難升，京東科技仍有望上市
大行報告13/05/2022
【大行炒D乜】瑞聲績後券商維持評級　惟齊降目標價
開市Good Morning13/05/2022
溫鋼城：港股反彈目標廿天線 三招蟹民自救法！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金