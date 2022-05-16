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【FOCUS】內地經濟續添壓　最高層籲防規模性失業

16/05/2022

　　經濟「倒春寒」，未見解凍卻寒意更甚。國家統計局周一(16日)揭盅，4月工業、消費、投資「三架馬車」表現全線遜預期；其中貢獻GDP近七成的「壓艙石」消費，因遍地開花的本土疫情陷入2020年初武漢封城以來最差表現；最值得留意的，城鎮調查失業率升至6.1%的逾兩年高位。
　　

消費錄自武漢封城以來最差表現



　　總理李克強上月底警告「經濟遇到的挑戰更趨嚴峻」餘音猶在，國統局今日再背書「經濟下行壓力加大」。

 


　　據最新公布，4月份，規模以上工業增加值按年降2.9%(預期:增0.4%)，終結連續兩年的正增長；原本預期受惠基建提速的鋼材、水泥產量繼續縮水，汽車產量更暴瀉43.5%。

 


　　同月，社會消費品零售總額按年降11.1%(預期:降6.1%)，為2020年2至4月武漢封城以來最差表現；餐飲業收入重挫22.7%，服裝、日用、家具、家電、汽車、化妝品、通訊器材等零售額亦全數盡墨。

 

 

 

 

 


　　再看固定資產投資，首4月增6.8%(預期:增7%)，不過若計入通脹因素後，實際增長恐同樣落於負值。房地產開發投資跌2.7%，為自去年6月後再陷負增長；商品住宅銷售額按年降幅擴大至32.2%。



失業率逾兩年高，冀中小企擔綱

 


　　「三架馬車」齊開倒車，再佐證需求收縮、供給衝擊、預期減弱。三重大山壓頂，被稱為「最大的民生」的就業不容樂觀，4月全國城鎮調查失業率升至6.1%，直逼2020年2月高位6.2%；其中主要覆蓋畢業生群體的16-24歲人口調查失業率升至18.2%，大幅高於歷史均值。

 


　　鑒於此，最高層已發出「切實防範規模性失業風險」的警告，要求提高經濟增長的就業帶動力，發揮中小微企就業主渠道作用。

 


　　不過，調查就顯示，私營中小企首季收入較2019年同期低了73%，平均利潤率僅0.1%。有學者直指，抗疫到了第三年，很多企業和家庭的流動性已變大問題，疾呼「不惜一切代價支撐老百姓的消費和企業的訂單」。



加大稅收、社保、轉移支付調節



　　不過，儘管民間關於向中低收入者直接派錢或消費券的聲音日熾，但似乎仍未獲高層開出綠燈。李克強指，發錢拉動消費，看似公平有效，「但我們還是發展中國家，難以做到，做了也不可持續」；國家主席習近平亦稱，促進共同富裕，不能搞「福利主義」那一套。

 

 

 

 


　　大幹快上固定投資兜底又如何？拋開審批籌備需時、疫情阻滯進度等因素，地方政府融資平台資金緊張，令新項目無法及時啟動更是掣肘。而人行周末宣布首套房貸款利率下限20基點，以貸款300萬、25年期計算，每月減少供款僅約350元，能否刺激低迷的樓市成疑。

 


　　那麼，如何確保經濟運行逐步復甦？最可能的選項仍是加大稅收、社保、轉移支付等調節的財政政策，將宏觀政策著力點聚焦到市場主體。而本周五貸款市場報價利率（LPR）會否下調，將再成窺探當局對調控方式及人幣匯率的窗口。

 

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