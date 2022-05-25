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【FOCUS】央媽促提升「政治站位」　穩經濟近「震撼彈」關口

25/05/2022

　　國常會周一(23日)剛剛公布33項措施穩經濟；央媽再接再厲，發聲要求金融機構加大信貸投放力度；國務院據報周三(25日)下午將再召開全國穩經濟大盤電視電話會議。



加大信貸投放力度，支持延期還本付息



　　從上海4月社會消費品零售按年近腰斬(-48.3%)，到全國居民中長期貸款(房貸為主)2月及4月接連錄2007年以來罕見負增長，消費和地產兩大引擎急劇減速，到底要如何對沖節節上升的經濟下行壓力？　

 

　
　　繼人行副行長劉國強1月喊話「把貨幣政策工具箱開得再大一些，避免信貸塌方」後，央媽掌門易綱周一再接連出席兩大會議，明確要求金融系統「進一步提高政治站位」，加大信貸投放力度，「全力以赴」穩住經濟基本盤。

 

 

 

 

 


　　具體措施包括：圍繞中小微企業、綠色發展、科技創新、能源保供、水利基建等，加大金融支持力度；保持房地產信貸平穩增長，支持中小微企業、個體工商戶、貨車司機貸款和受疫情影響嚴重的個人住房、消費貸款等實施延期還本付息；將今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍等。　



最大懸念：新發特別國債及大派消費券



　　如何解讀？其一，意味政策優先更明確的從「去槓桿、降債務」轉向「穩增長」；其二，在動態清零的大背景下，政策發力的一大重點是保護市場主體，降低其現金流壓力。針對上述兩大方向，最大的懸念有二：會否再新發特別國債，會否大面積派錢或消費券。

 


　　對於前者，上一次新發特別國債為2020年5月，規模1萬億直達市縣基層用於抗疫，此前兩次新發則是1998年2700億補充四大行資本，及2007年1.55萬億作為國家外匯投資公司資本金。

 


　　對於後者，深圳、成都、廣州等城市近期相繼發放消費券，但仍存在人均金額較小、使用限制過多等問題。而從首4個月居民存款增量高達7.12萬億，按年增逾2萬億看，居民消費意願急需引導。

 


　　眼見繼IMF上月下調中國全年增長預期至4.4%後，標普、惠譽本月分別下調預期至4.2%、4.3%，摩通、瑞銀本周再分別大削預期至3.7%、3%，政策出招或正接近「震撼彈」級別關口。

 

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