【FOCUS】PMI揭經濟迎喘息 惟有指標藏隱憂

總理李克強上周三(25日)「10萬人大會」警告，「就業、工業生產、用電、貨運等指標明顯走低」，周二(31日)揭盅的中國官方5月製造業PMI似露一線曙光－－49.6雖繼續低於榮枯線，但五大分類指數全線反彈。不過，同樣回升的非製造業PMI，一項指標卻藏隱憂。





需求仍弱，新訂單未提振出廠價格





國統局今早公布，5月製造業PMI報49.6(預期:48.6)，較4月的「兩年最低」回升2.2個百分點，加上上海將於周三(1日)零時起「解封」，或意味短期已經見底。



細看分類指數，權重最大的「新訂單指數」升至48.2，卻未能提振「出廠價格指數」，更錄今年以來首次跌入收縮區間，疊加「在手訂單」續跌，都指向需求端依舊疲弱。



權重排名第二的「生產指數」升至49.7，統計局對此指「恢復動力仍有待增強」，但汽車業生產指數一馬當先飆逾10個百分點，重回擴張區間。最新消息指，特斯拉上海工廠的周產量已恢復至疫情前70%，6月有望全面復常；此外，新一輪新能源車下鄉政策據報6月啟動。



此外，「主要原材料購進價格指數」連續5個月企於55以上，顯示原材料價格仍高位徘徊，恐續施壓工業企業利潤。而就在隔夜布油升穿120美元前，內地再提升成品油價，為年內「九連升」。





建築業商務活動續刷新逾兩年最低





製造業PMI好於預期，服務業又如何？數據顯示，非製造業商務活動指數報47.8，按月大幅回升5.9個百分點，景氣水平明顯改善。不過，對應地產、基建活動強弱的「建築業商務活動指數」按月再降0.5個百分點至52.2，續刷新2020年3月以來最低。



有何啟示？一是房企因資金鏈緊張而減少新開工項目、滯延在建項目短期恐難改善。就在近日，恒大以逾13億元人幣將建了逾一半的浙江寧波「城市之光廣場」項目售予國企，輸血集團營運資金。



二是預期地方以「大幹快上」基建項目為增長保底同難樂觀。野村甚至指，內地政府因抗疫、退稅、賣地放緩等導致收入大降，面臨約6萬億元的巨大資金缺口。換言之，大興基建或面臨掣肘。



總而言之，4月遭上海封控外溢效應暴擊的中國經濟，或進入大病將癒的喘息期。但內外需齊指向疲弱，要走出陰影，勢需更多政策發力。

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