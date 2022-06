【FOCUS】俄烏戰火明滿百日 西方支持見頂成基輔噩夢?



本周五(3日),「北極熊」普京開啟戰爭潘朵拉之盒,將迎來第100天。眼見俄羅斯軍隊近日在頓巴斯地區勢如破竹,基輔背後的「大Boss」拜登周三(1日)宣布7億美元新援助計劃,包括烏克蘭軍隊夢寐以求的HIMARS火箭發射系統。

華盛頓的先進武器、布魯塞爾的對俄禁運,歐美援烏陣線看起來仍然無懈可擊;但隨著烏東的損失日益沉重,戰爭敘事已悄然改變,一個冰冷但現實的問題漸浮出水面--西方的無條件支持是否永無限期?





戰爭敘事改變,頓巴斯瀕失守





烏克蘭總統澤連斯基的光環、社交媒體同仇敵愾的對俄「信息戰」,令全世界都一度相信,基輔距離勝利僅一步之遙。然而,正如「War is unpredictable, as are its consequences」所言,隨著戰事即將進入第100天,莫斯科似乎正漸佔上風。



軍事上,隨著困守亞速鋼鐵廠(Azovstal)的烏軍5月中全數棄械投降,標誌南部港口要隘馬里烏波爾(Mariupol)完全落入俄軍控制;在烏東,俄軍憑藉遠程火砲及重型火焰噴射器,已佔領工業重鎮北頓涅茨克(Svitlodarsk)的近七成地區。一旦全數失守,意味俄軍將佔領整個盧甘斯克州,相當於半數頓巴斯地區。

澤連斯基周三(1日)坦承,東部的情況相當困難,「每天約有60至100名烏克蘭士兵陣亡,另有500人受傷。」為了阻止俄軍攻勢,拜登終於拍板向烏克蘭提供HIMARS火箭發射系統;此武器射程可達70公里且能精確命中目標,但消息指,烏軍或需時三周才能掌握如何操作。





莫斯科主動出招,斷多國供氣





就在白宮宣布對烏新援助之後,俄羅斯國防部指,此舉是火上澆油,並透露其戰略核導彈部隊正在靠近西部邊境的伊万諾沃地區,演練Yars洲際導彈系統。



此外,針對歐盟27國周二就分階段禁運俄羅斯石油達成共識,莫斯科亦還以顏色,國有的俄羅斯天然氣工業公司(Gazprom)繼4月底暫停向波蘭、保加利亞供氣後,最新再陸續暫停向芬蘭、荷蘭、丹麥供氣,以及切斷一份規模較小的對德國供氣合約。



為何普京主動出招?玄機就在於芬蘭、荷蘭、丹麥僅佔俄羅斯天然氣出口的極小部分,而儘管俄羅斯首5月對獨聯體以外國家的天然氣出口下降近28%,但價格飆升確保了其收入並未失血太多。此外,印度密密採購俄羅斯石油,據Refinitiv估算,僅5月就接收336萬噸,相當於去年均值的近9倍。俄羅斯經濟發展部最新公布,該國首4月GDP實現增長1.7%。





敗局若現,妥協呼聲勢將四起





對烏克蘭而言,現時的關鍵是能否抵擋住俄羅斯的攻勢,成功守住頓巴斯地區,延續幾乎已經見頂的西方支持。

事實上,一旦僵局未解甚至敗局若現,要求妥協的呼聲就將四起。美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)較早時在達沃斯論壇上談及「(俄烏)分界線應該恢復原狀」就被解讀為「勸降」。而《Foreign Affairs(外交事務)》雜誌最新文章亦指,3月的伊斯坦布爾提案是實現和平的最佳機會,同暗示烏克蘭接受永久中立地位之餘,放棄被俄羅斯佔領的部分地區。



西方的支持除了取決戰場的得失,變數還來自其國內,例如歐洲高企的能源價格、美國的中期選舉、距離不到半年的冬天……如同開戰之初,抵抗愈長,莫斯科的壓力愈大;現時的僵局愈長,基輔正面臨更大的壓力。

