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【FOCUS】蘋果WWDC大殺四方 　惟終極驚喜仍未現

07/06/2022

　　庫克(Tim Cook)大殺四方？蘋果公司一年一度全球開發者大會(WWDC)，周一(6日)由最新版iPhone操作系統iOS 16揭幕；但庫克的野心顯然不止於此－－第二代5納米技術M2芯片，劍指Intel；美國市場Apple Pay「先買後付」功能，劍指Affirm、Klarna、ClearPay；跟12家頂尖車企合作更新Carplay儀表系統，劍指谷歌旗下Android Automotive；未正式亮相卻引無數遐想的MR頭戴裝置，劍指Meta。



iOS16、M2芯片齊炫目



　　iPhone14猶抱琵琶半遮面，iOS16先吸眼球。儘管一眾iPhone7機主捶胸頓足(不支持更新)，但仍絲毫未掩個性化鎖定畫面、回收已傳送的訊息、辨認影片中的文字、不同濾鏡編輯相片、「專注模式」過濾郵件訊息、私隱工具「Safety Check」……iOS16全新功能的炫目光芒。

 


　　軟件雄心壯志凌雲，硬件亦不惶多讓。自2020年6月開發者大會宣布，用兩年時間與合作15年的Intel分道揚鑣，到同年11月發布首款自家製芯片M1，蘋果周一再揭盅性能進一步提升的M2芯片，電晶體數量增加25%至200億，且只需用四分一電量就能達到12核心芯片最高效能的近九成。

 

 

 


　　不過，首日WWDC最有話題感的，還是全新「Apple Pay later(先買後付)」功能及新一代CarPlay預覽，盡顯其在金融、汽車領域的野心。



金融、汽車領域顯野心



　　具體而言，Apple Pay later可將帳單分成等額的四期，並允許分攤在最多六周內還款，且不產生利息。儘管此服務首先僅適用於美國市場，但按美國去年電子商務銷售額高達8700億美元(先買後付佔其中200億美元)計，未來顯然有巨大增長空間。

 


　　蘋果這個勁敵加入欲分杯羹，拖累線上分期付款頭部平台、有「美國花唄」之稱的Affirm股價隔夜急挫5.5%。

 


　　再看新一代CarPlay，儘管搭載該儀表系統的首批車型需待明年底才會亮相，但其取代現時汽車內全部儀表/刻度盤的設計，不單連接iPhone的天氣、地圖、通訊等應用程式，更提供速度、油量、效能等實時數據，似乎較谷歌旗下Android Automotive OS更體現與汽車核心駕駛系統的深度融合。

 

 

 



下一大賭注－－MR裝置



　　除了上述新發布，另有一項目備受關注、被視作蘋果「下一個大賭注」的MR(混合實境)頭戴裝置，卻未見蹤影，再暗示了技術賽跑勝負難料。跟現時Meta主宰VR市場相比，融合VR與AR的MR恐才是未來主流。

 


　　分析師預期，全球元宇宙相關市場規模到2024年可能接近8000億美元。蘋果正摩拳擦掌的頭戴裝置設備，未來會否可能取代iPhone，迎來新的需求爆發？凡事皆有可能。

 

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