【FOCUS】油氣競相飛漲 美衰退陰影難去

70年代滯脹恐重臨，再添新證據。繼全美汽油均價直逼5美元後，天然氣價格亦因對歐出口急升創下2008年來最高水平；百物騰貴，美國人4月消費者信貸激增381億美元。此外，亞特蘭大聯儲的一項指標預測，美國本季GDP年化增長率僅0.9%，幾乎已到衰退邊緣。





高價差驅使，對歐天然氣出口激增





拜登的沙特之行啟程日期未明，油價續高燒不退。高盛周一(6日)剛上調第三季布油目標價至每桶140美元，全美汽油均價即企上每加侖4.9美元的歷史新高，單周飆逾6%，突破5美元關口指日可待。



不過，相比當地天然氣價格年初至今翻了一倍半，漲約五成的汽油價格只是小巫見大巫。能源部數據顯示，美國首四月液化天然氣出口較去年均值增加18%，且高達74%運往歐洲。出口暢旺擠壓國內供應，刺激價格從去年底的每百萬英熱單位（MMBtu）不到4美元，飛升至9.3美元的2008年以來最高，既施壓電費成本，更可能加劇夏季大停電的風險。



何解供應厚此薄彼？首推美歐兩地的顯著價差，意味更大的利潤空間，以全美最大的天然氣出口商Cheniere Energy為例，其年初至今股價漲逾44%；其次，能源巨頭在墨西哥灣沿岸投資巨型接收站等終端設施，為德克薩斯、路易斯安那等地區帶來稅收收入和高薪工作，受到當地人支持。





總循環信貸突破1.1萬億美元新高





就在周二(7日)，財長耶倫出席參議院財政委員會聽證會時稱，美國正面臨「不可接受」的高通脹，白宮可能上調3月時4.7%的今年平均通脹預測。百物騰貴，美國總循環信貸(主要為信用卡貸款)餘額4月突破1.1萬億美元歷史新高，當月消費貸錄新增381億美元，僅次於3月的524億美元紀錄。



分析認為，數據一方面或反映美國人消費意願不減，但另一方面也可能顯示大流行以來的超額儲蓄在高通脹下已消耗殆盡，債務負擔日益沉重。由於個人消費支出貢獻美國GDP近七成，債務壓頂恐預示後勁乏力。



無獨有偶，亞特蘭大聯儲的GDPNow模型最新下調美國本季GDP年化增長率預測，從一周前的1.3%至0.9%，意味美國上半年增長萎縮0.6%，幾乎位於衰退邊緣。而中美兩個增長引擎皆前途未卜，世銀亦大幅下調今年全球增長預測由1月時的4.1%至2.9%，警告「對許多國家來說，衰退將難以避免。」



對美歐而言，誰更有可能渡過高通脹的激流避免陷入70年代的滯脹？將於周五(10日)揭盅的美國5月核心CPI數據，或顯示前者面臨的壓力更持久。

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