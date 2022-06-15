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【FOCUS】「三駕馬車」全勝預期　惟多個分項仍收縮

15/06/2022

　　中國「穩經濟大盤」舉措成效初顯--工業、消費、投資「三駕馬車」表現，從4月的全線遜預期扭轉為5月的全線勝預期；但細究分項細節，復甦仍顯挑戰重重。同樣，城鎮調查失業率亦似見頂，但16-24歲人口調查失業率續刷新高。


　
餐飲收入按年跌兩成，地產投資續凍


　
　　評級機構惠譽剛大幅下調中國全年GDP增長預期至「4」字頭以下(3.7%)，國統局周三(15日)公布，5月國民經濟運行呈現恢復勢頭。

 


　　先看最驚喜的工業增加值，5月按年增0.7%(預期:跌0.7%)，重回正增長軌道。主要工業產品中，鋼材、水泥、集成電路產量續按年縮水，但新能源汽車產量就按年翻倍至50萬輛。產能恢復，銷售亦火熱，國產新能源車龍頭比亞迪5月銷量就首次突破11萬。

 

 

 

 


　　再看最受關注的消費，5月社會消費品零售按年降幅從4月的11.1%反彈至6.7%(預期:降7.1%)，但餐飲收入按年仍縮水21.1%。面對疫情煎熬，內地麥當勞、海底撈、奈雪的茶等紛紛發力夜間消費，進軍宵夜、小酒館等業務。

 


　　至於固定投資，首5月增6.2%(預期:增6%)，其中房地產開發投資跌幅從4月的2.7%擴至4%，商品住宅銷售額按年降幅擴大至32.2%。跟住房銷售疲不能興相對應的是，首5月居民存款累計增加7.86萬億元之巨。


　
青年失業率反升，最高層禁數據造假


　
　　「三駕馬車」表現全線勝預期，反映邊際改善，但仍難言全面復甦；而上海6月1日正式解封，以及5月23日國常會33條政策逐步落地，將推動6月數據進一步改善。

 


　　值得留意的是，被視作「最大的民生工程」的就業，最新城鎮調查失業率從4月6.1%的逾兩年新高，回落至5.9%，但主要覆蓋畢業生群體的16-24歲人口調查失業率續升至18.4%的有數據以來新高。

 


　　面對創紀錄的1076萬畢業生，最高層近日特別發聲指，就業數據要紮紮實實，反映真實情況，不能為了追求高就業率弄虛作假，「不能糊弄上級部門，更不能糊弄學生。」

 


　　隨著二季度只剩最後半個月，國統局的最新評估是「有望實現合理增長」。而無論是加速基建、減稅退稅還是發放消費券，最大的掣肘當屬地方財政，發行特別國債仍是下半年最大的政策選項之一。

 

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