【FOCUS】鮑公出「俗手」 遏通脹聽天由命

沒有破釜沉舟(加息100點),也沒有企硬到底(堅持50點),面對40年一遇的熊熊通脹之火,最終選擇「未積極考慮」的75點加息,聯儲主席鮑威爾注定難及沃爾克的「妙手」境界,而只能算「俗手(圍棋術語,意指不高明,但或是當下最好的選擇)」。



最新點陣圖顯示,聯邦基金利率預測中值年底將達3.4%,此能否擊退通脹?鮑威爾的回答是,「We'll know when we get there」,潛台詞恐是聽天由命。





出口術明年或加息至4厘



本港時間周四(16日)凌晨,聯儲公開市場委員會一如「局內人」放風,宣布加息75點,至1.5-1.75厘。從5月的「未積極考慮(not actively considering)」,到最終邁出1994年以來最激進一步,鮑威爾將原因歸於「通脹再次意外上行」。



通脹神出鬼沒,不單議息聲明刪除了長期以來「預計通脹將回到2%目標」的表述,一眾委員亦不惜猛烈變臉,將對2022年底利率中值的預測,從去年12月時的0.9厘、今年3月時的1.9厘,大幅上調至3.4厘,鮑威爾甚至暗示明年可能高見4厘水平。



聯儲欲展示決心,但卻既未如億萬富翁阿克曼(Bill Ackman)及新債王岡拉克(Jeffrey Gundlach)呼籲的「加息100點」或「加息至3%」,更遑論如沃爾克1980年3月一次過加息5厘,只能算是「俗手」,背後顯然是對經濟衰退的忌憚。





美後年首季前衰退概率升





隨著亞特蘭大聯儲最新將美國第二季GDOP增長預期進一步下調至0%,此外美國5月零售錄5個月來首次下降,鮑威爾「我們現在並非在試圖誘發經濟衰退」、「我們不會試圖讓人們失業」猶如皇帝的新衣。



他在記者的追問下就承認,「我們還能做到(軟著陸)嗎?現在有更大的機會取決於我們無法控制的因素,換言之,商品價格波動和飆升最終可能導致這個選擇權不在我們手中。」最新市場調查顯示,經濟學家預計美國經濟在2024年首季前出現衰退的機會,已從3月時的約10%急升至近75%。



簡而言之,聯儲今次擺出「不惜代價恢復價格穩定」的架式,目的是希望在真的進一步大幅加息前,令通脹降溫又免於衰退,拜登下月出訪中東以及儘快宣布下調部分中國貨關稅勢是關鍵。



但倘若修復供給端及壓制需求端不及預期,美息上行身不由己,鮑叔已有忠告在前,「如果你是購房者、或是一個想要買房的年輕人,你需要稍微重設(a bit of a reset)」。至於股市,如本欄上月所指,非理性推動的過度修正隨時超過你想象。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港.沈平鋼筆畫作》! ► 立即行動