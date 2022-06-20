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【FOCUS】美元走強+需求衝擊　大宗商品周期或變

20/06/2022

 

　　「眼看他樓塌了」，原來不止連跌12天的比特幣。在高通脹中如魚得水的能源股，突然淪為標指墊底板塊；原油、天然氣價格雙雙閃崩；「銅博士」跌至近一年低位；對經濟增長同樣敏感的鐵礦石放量暴挫……一旦流動性及需求同時失去支撐，資源類大宗商品周期改變恐將至。


　
能源股轉跌，油銅鐵礦石齊齊挫


　
　　風水輪流轉。相比MAMAA(Microsoft、Alphabet、Meta、Apple、Amazon)年初至今齊回吐26%至51%不等，上周五(17日)終於輪到一路牛氣衝天的能源股，整體跌幅逾半成墊底標指500。其中，石油巨頭埃克森美孚挫5.8%，股神畢菲特愛股雪佛龍及西方石油，同分別跌4.6%、2%。

 

 

 


　　進入周一(20日)，上個交易日閃崩的布油期貨徘徊113美元的四周低位，美國天然氣期貨價格續跌3%。被視作經濟晴雨表的銅，在倫敦金屬交易所的價格跌至去年10月以來最低；對增長同樣敏感的鐵礦石，在大商所的主力合約跌停；其他黑色系商品如焦煤、焦炭、螺纹亦集體重挫。

 


　　何解資源類大宗商品似突然失寵？聯儲向美國國會最新提交的半年度報告，誓言「無條件(unconditional)」恢復價格穩定料是最大原因。利率期貨現時定價7月再加息75點的概率高逾98%，高盛美國金融狀況指數(FCI)同時顯示，收緊程度已達逾十年最高。


　
中美消費信心低迷，歐洲瀕衰退


　
　　貨幣寬鬆周期退潮，令高槓桿的加密貨幣首當其衝爆煲，而聯儲鷹派加息推高美元，亦或令這波商品牛市見頂。歷史數據顯示，2001年至2008年間，伴隨美元貶值約25%，大宗商品價格飆升了三倍；隨著美元指數過去一年升了逾13%，大宗商品價格料正開啟回調大幕。

 


　　另一不可忽視的因素是需求衝擊，因過往大宗商品走強通常伴隨中國高增長，而現時市場對中國今年GDP增長預測共識不到5%，大幅低於2008年近13%水平。此從美國密歇根大學5月消費者信心指數錄近11年新低，以及中國消費者信心挫至1992年以來最低亦可見一斑。

 


　　至於能源危機壓頂的歐洲，面對俄羅斯近日故意削減對其天然氣供應，德國已開始考慮強制限制能源消耗，並呼籲企業和民眾應盡可能節省能源，當地房東組織甚至建議修改法律，將確保出租公寓溫度不低於20攝氏度調低至18或19度。若參考歐洲2008年至2009年衰退期間，天然氣消費量整體下跌約5.6%，如今再一次走在衰退邊緣，需求破壞隨時更甚。

 

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