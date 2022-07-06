  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】約翰遜遭閃電「斬纜」　英鎊失守1.2關

06/07/2022

　　G7峰會上談笑風生的英揆約翰遜，周二(5日)短短9分鐘內，連遭兩位核心內閣成員「斬纜」；衛生大臣賈偉德(Sajid Javid)、財相辛偉誠(Rishi Sunak)毫不留情的辭職信，更引發唐寧街巨震陸續有來，甚至提前大選擔憂，英鎊兌美元急挫至1.19邊緣。


　　耐人尋味的是，約翰遜和辛偉誠三天前剛剛發表聯名文章，聲稱將把更多錢放入國民口袋；但後者最新辭職信卻坦言雙方「道不同不相為謀」。疊加「誠實豆沙包」上身的英倫銀行再出言警告全球經濟未來數月面臨進一步下行風險，英國的前景尤難樂觀。



兩核心內閣辭呈，暗貶首相人品



　　躲得了初一，逃不過十五？「慘勝」黨內不信任投票，G7峰會領銜揶揄「北極熊」普京，跟澤連斯基通話誓言再向基輔提供火炮彈藥……一頭不羈金髮、看起來總是舉重若輕的BoJo(Boris Johnson)，再次面臨大廈將傾。

 


　　當地時間周二晚，賈偉德、辛偉誠相繼在推特發布辭職信，緊接著是檢察總長Alex Chalk、保守黨副主席Bim Afolami等。引發閃電式跳船潮的導火索，源自保守黨副首席黨鞭Chris Pincher(上周已辭職)的性騷擾醜聞，而佯裝對其品行不知情的約翰遜，被揭早在數年前就對此人前科了如指掌。

 

 

 約翰遜、辛偉誠幾天前剛剛聯合宣布「十年來最大力度減稅」。(Boris Johnson Twitter)

 


　　兩位核心內閣成員的辭職信中，不約而同提及領袖和政府應「為人正直(integrity)」、「處事端正(conducted properly)」；賈維德甚至直言不諱指，在民眾眼中，保守黨現在既不是頭腦清醒的決策者，也沒有為國家利益行事，「你已失去了我的信任」。但約翰遜顯然無意將唐寧街主人之位拱手相讓，他在數小時內即火速任命了新財相及衛生大臣以示回擊。



69%認應辭職，工黨籲提前大選



　　儘管如此，巨震注定陸續有來，上月向約翰遜投下「不信任」的148名保守黨內「叛軍」，正蠢蠢欲動借下周的1922委員會選舉，來推動修改規則並發起新一輪不信任投票。反對黨工黨黨魁Keir Starmer則呼籲提前大選，稱保守黨政府正在崩潰。此外，YouGov民調顯示，認為約翰遜應辭職的比例達69%的新高。

 

 

 賈維德(左一)辭職信直指，約翰遜「已失去了我的信任」。(Sajid Javid Twitter)

 


　　英國政壇動盪令英鎊兌美元聞聲急挫1.5%，低見1.1899，直逼2020年3月以來低位。英鎊會否再試2016年10月的1.1800水平？辛偉誠的辭職信恐透露不詳訊息。

 


　　約翰遜、辛偉誠較早時聯合宣布「十年來最大力度減稅」，周三(6日)起將繳付國民保險(National Insurance)門檻從每年9880英鎊提高至12570英鎊，聲稱此舉將令每位僱員年省330英鎊。但據坊間測算，除非年薪正好為12569英鎊，否則無法全數獲得330英鎊著數，甚至還要繳付更多。
　


減稅左右為難，償債成本飆新高


　　
　　約翰遜的「減稅」野心顯然不止調高國民保險起徵點，還包括進一步下調燃油稅，提前推行原本預期2024年才下調的個人所得稅－－此跟辛偉誠不願過度減稅、以免刺激通脹或增加未來償債負擔的理念，背道而馳。

 


　　辛偉誠在辭職信中直言，「國家正面臨巨大挑戰，我們都渴望低稅率、高增長、世界級的公共服務，但只有做出犧牲和困難的決定時，才能負責任地實現這一目標」，「人們知道，如果某件事情好得不像真的，那就不是真的」，暗示約翰遜「畫大餅」取悅選民。

 


　　據測算，英國下一財年的償債成本將升至830億英鎊，創歷史最高水平；而早前預測通脹10月將突破10%的英倫銀行最新再稱，全球經濟前景嚴重惡化，未來數月有進一步下行風險。外圍環境風高浪急，內部政壇動盪，另還有蘇格蘭計劃明年10月再舉行獨立公投，英鎊有無運行？答案或已寫在牆上。

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

114.900

異動股

01797

新東方在綫

19.080

異動股

00883

中國海洋石油

9.800

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 115.200
  • 01797 新東方在綫
  • 19.120
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.780
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 245.200
  • 02269 藥明生物
  • 81.050
股份推介
  • 01176 珠光控股
  • 1.190
  • 目標︰$1.335
  • 00268 金蝶國際
  • 18.640
  • 目標︰$21.60
  • 01686 新意網集團
  • 5.970
  • 目標︰--
  • 00991 大唐發電
  • 1.410
  • 目標︰$1.60
  • 01109 華潤置地
  • 35.100
  • 目標︰$40.30
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.640
  • 00700 騰訊控股
  • 341.800
  • 00388 香港交易所
  • 364.400
  • 00005 滙豐控股
  • 48.850
  • 00001 長和
  • 52.400
報章貼士
  • 03908 中金公司
  • 15.760
  • 目標︰$19.00
  • 03347 泰格醫藥
  • 100.900
  • 目標︰$114.00
  • 00388 香港交易所
  • 364.400
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

06/07/2022 09:52  《本港經濟》6月PMI跌至52.4，連續3個月擴張但增長放緩

06/07/2022 09:50  【答問大會】李家超:防疫不同意躺平，以務實態度與內地商討通關

06/07/2022 09:47  【答問大會】李家超:將成立4個由司長或副司長帶領的工作小組

06/07/2022 09:39  【答問大會】李家超倡每月舉行前廳交流會，由司長或副司長帶領

06/07/2022 09:33  《異動股》匯控跌近3%，財相辭職拖累英鎊失守1.2美元關

06/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出０﹒５億人幣，買騰訊沽美團

06/07/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】眾行點評阿里，麥格理唱好騰訊網易，瑞信唱淡申洲

30/06/2022 17:29  《嚟緊炒Ｄ乜》內地樓市復甦物管受惠，碧服價穩可吼入

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】約翰遜遭閃電「斬纜」　英鎊失守1.2關
人氣文章

新聞>財經熱話

英財相辭職英鎊重挫　匯控渣打受累　低吸此其時?
人氣文章

新聞>財經熱話

【大國博弈】阿里巴巴比關稅受惠股更具值博率？
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

8個女仔自信同居無難度　COLLAR：好彩我哋唔污糟
人氣文章

走肉廚房．李美怡 Cathy Lee

此C不同彼C！多多攝取維他命C！今期食譜：辣茄醬炒白豆大蘑菇
人氣文章

娛樂情報

享受做網紅囡囡司機 李璨琛笑Lucy鍾意壞男孩
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

夏日好物推介！無畏汗水與紫外線！超Soft物理防曬、日本防水定妝噴霧、韓國純素面膜
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

明明創意十足，卻進步得比別人慢？一台Maison Margiela的扭蛋機已將香港比下去？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

你希望將來老了會變成甚麼樣子？韓國藝人徐貞姬，令人讚嘆的60代保養典範！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
工作忙、男友狂！勁OT再遇神疑鬼男朋友？人生會否太累？
人氣文章
與老闆拍拖都中伏！一次親密做齊女生最討厭的事？完事聊天？原來講公事！
人氣文章
一對男女旅行就是情侶？兩男看傢俬就是同志？與猜想惹尷尬，不如求證！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/07/2022 14:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/07/2022 14:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/07/2022 14:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/07/2022 14:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章FOCUS06/07/2022
【FOCUS】約翰遜遭閃電「斬纜」　英鎊失守1.2關
人氣文章財經熱話06/07/2022
英財相辭職英鎊重挫　匯控渣打受累　低吸此其時?
人氣文章財經熱話06/07/2022
【大國博弈】阿里巴巴比關稅受惠股更具值博率？
人氣文章大行報告06/07/2022
【大行炒D乜】眾行點評阿里　麥格理唱好騰訊網易
人氣文章財經熱話06/07/2022
【商品外匯】鄭廣復：鎊匯1.20以下中長線值博　油價炒衰退恐見55美元
人氣文章財經熱話06/07/2022
《午市前瞻》專家指中海油現價仍值博 恒指後市料下試20700
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金